2 476 2
В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали
В Україні зафіксовано 835 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 23 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 22 червня 2021 року в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 33, медпрацівників - 25).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 419 осіб;
- летальних випадків – 70;
- одужало – 2 292 особи;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 26 280 осіб,
- методом ІФА – 8 135 осіб,
- експрес-тестами – 13 782 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 230 977 осіб;
- одужало – 2 155 261 особа;
- летальних випадків – 52 123;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 717 176.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар23.06.2021 08:18 Відповісти Мені подобається 0
Порохобандерівець
показати весь коментар23.06.2021 08:25 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль