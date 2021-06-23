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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали

В Україні зафіксовано 835 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 23 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 22 червня 2021 року в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 33, медпрацівників - 25).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 419 осіб;
  • летальних випадків – 70;
  • одужало – 2 292 особи;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 26 280 осіб,
  • методом ІФА – 8 135 осіб,
  • експрес-тестами – 13 782 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 230 977 осіб;
  • одужало – 2 155 261 особа;
  • летальних випадків – 52 123;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 717 176.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

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В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ляшко перемагає ковідлу?
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23.06.2021 08:18 Відповісти
Втішає лише те що всі депутати та їх родичі, і навіть улюблений колектив народу- ;Квартал-95; вакциновані, та ще й Пфайзером.
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23.06.2021 08:25 Відповісти
 
 