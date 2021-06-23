В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали

В Україні зафіксовано 835 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 23 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 22 червня 2021 року в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 33, медпрацівників - 25).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 419 осіб;

летальних випадків – 70;

одужало – 2 292 особи;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26 280 осіб,

методом ІФА – 8 135 осіб,

експрес-тестами – 13 782 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 230 977 осіб;

одужало – 2 155 261 особа;

летальних випадків – 52 123;

проведено ПЛР-тестувань – 10 717 176.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

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