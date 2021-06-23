Під час ДТП у Києві один з автомобілів відкинуло на пішоходів, госпіталізовано три людини. ФОТОрепортаж
Увечері 22 червня в Голосіївському районі Києва зіткнулися два легкові автомобілі Audi і Skoda, в результаті чого Skoda відкинуло на пішоходів. Внаслідок аварії госпіталізовано трьох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.
За його даними, ДТП сталася на перехресті вулиць Васильківської та Ломоносова.
"Водій Audi розповів, що водій Skoda намагався розвернутися і не надав перевагу водієві Audi, який їхав назустріч", - йдеться в повідомленні.
Після зіткнення Skoda відкинуло на двох пішоходів. Водій Skoda і обидва пішоходи госпіталізовані.
Причини і обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Топ коментарі
+6 untrollable
показати весь коментар23.06.2021 09:45
+2 5 копійок
показати весь коментар23.06.2021 08:30
+2 Olexa N #465183
показати весь коментар23.06.2021 10:10
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https://vodiy.ua/pdr/7/#72 7.2
Гужовий віз (сани) повинен бути обладнаний світлоповертачами: спереду білого кольору, ззаду - червоного.
https://vodiy.ua/pdr/7/#73 7.3
Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі: спереду - білого кольору, ззаду - червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза (саней).
Вліз і почав не тему обговорювать, а мене самого Це - два!
Замість обговорення конкретної ситуації, ти поліз у "теоритизування" політико-юридичної ситуації в Україні і почав заявлять претензії особисто мені Це - три!
А коли я запитав - "Чого ти від мене особисто хочеш?" - "з"їхав з теми" і став натякать, "що "я тебе неправильно зрозумів" і почав рекомендувать звернуться до лікаря Та ще й зайнявся "самодрочкою"!!!
"Нахилом піти" нема бажання?
проте, що наводить на роздуми, умови "недостатньої видимості" і "темна пора доби" - дещо різні речі згідно тих же пдр. просто ціле поприще для суперечок чи є перше частиною другого.