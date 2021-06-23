Під час ДТП у Києві один з автомобілів відкинуло на пішоходів, госпіталізовано три людини. ФОТОрепортаж

Увечері 22 червня в Голосіївському районі Києва зіткнулися два легкові автомобілі Audi і Skoda, в результаті чого Skoda відкинуло на пішоходів. Внаслідок аварії госпіталізовано трьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

За його даними, ДТП сталася на перехресті вулиць Васильківської та Ломоносова.

"Водій Audi розповів, що водій Skoda намагався розвернутися і не надав перевагу водієві Audi, який їхав назустріч", - йдеться в повідомленні.

Після зіткнення Skoda відкинуло на двох пішоходів. Водій Skoda і обидва пішоходи госпіталізовані.

Читайте: Через ДТП за участю 3 вантажівок під Києвом ускладнено рух в напрямку Чернігова, - патрульна поліція. ФОТО

Причини і обставини аварії встановлюють правоохоронці.









Фото: Київ.Оперативний