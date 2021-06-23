УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4370 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
705 12

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 53 786 осіб, загалом - 1 755 139, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 53 786 осіб, загалом - 1 755 139, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 394 107 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"53 786 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 22 червня 2021 р. Першу дозу отримали 22 526 осіб, повністю імунізовані - 31 260 осіб.

Протягом доби працювали: 412 мобільних бригад, 1064 пункти вакцинації.

Станом на 22 червня 2021 р. в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 725 976 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 755 139 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 755 137 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 394 107 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 149 244 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 53 786 осіб, загалом - 1 755 139, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 53 786 осіб, загалом - 1 755 139, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 53 786 осіб, загалом - 1 755 139, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
офіційно 50 тис вже померло без вакцинації. ти хочеш поповнити їх ряди?
показати весь коментар
23.06.2021 09:40
+1
хто вам сказав, що сьогодні рекордні? рекордні були 17.06.21 - (І) 57.970, (ІІ) 23.743 що разом 81.713
показати весь коментар
23.06.2021 09:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
где бы посмотреть статистику умерших от вакцинации?
показати весь коментар
23.06.2021 09:16 Відповісти
офіційно 50 тис вже померло без вакцинації. ти хочеш поповнити їх ряди?
показати весь коментар
23.06.2021 09:40 Відповісти
цій срочно треба поповнити ті ряди, щоб таких самих не плодила.
показати весь коментар
23.06.2021 09:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/488912 я плодити можу а твоя Дуня Кулакова ніколи не народить
показати весь коментар
23.06.2021 14:41 Відповісти
ти з фейсбуку сюда вигнали, що ти ніки копіюєш і залінкуєш? ой, знач очікувати ще дурнів таких як ти?
показати весь коментар
23.06.2021 14:45 Відповісти
знаю що тобі очікувати - нагоняй від Дуні ...
Біжи до неї й маж її своїми шмарклями щоб пожаліла...
показати весь коментар
23.06.2021 14:50 Відповісти
а Дуня це твоя мамаша, яка тебе зклепала таку дибльну?
показати весь коментар
23.06.2021 16:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/453603 а шо в ці ряди велика черга? Ти зайняв місце?
Я хочу дізнатися статистику померлих вакцінованих а не всіх разом
показати весь коментар
23.06.2021 14:45 Відповісти
хто вам сказав, що сьогодні рекордні? рекордні були 17.06.21 - (І) 57.970, (ІІ) 23.743 що разом 81.713
показати весь коментар
23.06.2021 09:41 Відповісти
Вот и я так подумал) был же уже рекорд
показати весь коментар
23.06.2021 12:51 Відповісти
один раз і потім все здулось знов. 160 000 удень ляшко казав, ага, трандіть не мішки ворочать.
показати весь коментар
23.06.2021 13:01 Відповісти
Да, такими темпами от вакцинации толку не будет.
показати весь коментар
23.06.2021 21:24 Відповісти
 
 