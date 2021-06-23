За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 53 786 осіб, загалом - 1 755 139, - МОЗ
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 394 107 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"53 786 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 22 червня 2021 р. Першу дозу отримали 22 526 осіб, повністю імунізовані - 31 260 осіб.
Протягом доби працювали: 412 мобільних бригад, 1064 пункти вакцинації.
Станом на 22 червня 2021 р. в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 725 976 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 755 139 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 755 137 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 394 107 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 149 244 щеплення", - розповіли в МОЗ.
Топ коментарі
+2 Igor V #453603
показати весь коментар23.06.2021 09:40
+1 Stop Homosovetikus
показати весь коментар23.06.2021 09:41
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Біжи до неї й маж її своїми шмарклями щоб пожаліла...
Я хочу дізнатися статистику померлих вакцінованих а не всіх разом