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Ремонт доріг: від сьогодні проїзд у напрямку м. Бориспіль буде тимчасово закритий

Ремонт доріг: від сьогодні проїзд у напрямку м. Бориспіль буде тимчасово закритий

22 червня стартував ремонтні роботи на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський. Йдеться про 17-кілометровій ділянці (км 18 + 000 - км 34 + 950), який веде до МА "Бориспіль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг.

З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух в дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

Як повідомляється, результатом ремонтних робіт стане нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки та розмітка.

Завершити всі ремонтні роботи плануємо до 20 серпня 2021 року.

Знайти на карті:https://bit.ly/3xympZE

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та радимо всім подорожнім враховувати обмеження при плануванні своїх маршрутів та подорожей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остання реконструкція дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на вищезазначеній ділянці проводилась у 2004 році. Дорога утримувалась в належному стані лише шляхом експлуатаційного утримання.

Автор: 

Бориспіль (1144) дороги (3059) ремонт (2300)


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Трудно просто фото карты приложить? Не понятно, что именно перекрыто.
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23.06.2021 09:35 Відповісти
Дорогоа к АЭРОПОРТУ - это ответвление от дороги!
Ремонт доріг: від сьогодні проїзд у напрямку м. Бориспіль буде тимчасово закритий - Цензор.НЕТ 2298
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23.06.2021 09:58 Відповісти
 
 