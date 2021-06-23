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Новини Агресія Росії проти України
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Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі: "Мають агресивний характер і заохочують мілітаристські настрої в Києві"

Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі:

Посольство Росії у Вашингтоні закликало США та їхніх союзників по НАТО відмовитися від проведення спільних з Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського посольства у Вашингтоні.

Росія, яка сама нещодавно проводила військові навчання, як біля кордонів України, так і в акваторії Чорного моря, тепер вирішила, що навчання SeaBreeze нібито мають явно агресивний характер.

"Масштабність і явно агресивний характер навчань SeaBreeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві", - випливає з повідомлення.

"Наполегливо закликаємо США та їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій у Чорному морі. Прикладом багатосторонніх зусиль з підтримання миру і стабільності в регіоні є формат Blackseafor, націлений на зміцнення заходів довіри на морі", - запевняють у російському посольстві.

Також читайте: В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн

"Всі проблеми, що виникають в цьому регіоні, можуть вирішити причорноморські держави без "нав'язування" допомоги ззовні", - підсумували в посольстві РФ у Вашингтоні.

Як повідомлялося раніше, РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Зі свого боку Пентагон закликав Росію не створювати перешкоди руху суден у Чорному морі. Раніше спікер ЄС Пітер Стано заявив, що наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу.

Автор: 

посольство рф (330) росія (65052) військові навчання (2775) Чорне море (1665)


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Топ коментарі
+41
ПТН ПНХ
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23.06.2021 08:55
+36
Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze-2021 в Черном море: "Носят агрессивный характер и поощряют милитаристские настроения в Киеве" - Цензор.НЕТ 2766
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23.06.2021 08:55
+34
1944-й год, Гитлер просит американцев не высаживаться в Нормандии - "Это носит агрессивный характер и поощряет милитаристские настроения в СССР!"
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23.06.2021 09:03
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Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze-2021 в Черном море: "Носят агрессивный характер и поощряют милитаристские настроения в Киеве" - Цензор.НЕТ 2766
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23.06.2021 08:55 Відповісти
по простостому сказати - нехай купе собі губозакаточну машину.
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23.06.2021 09:36 Відповісти
ПТН ПНХ
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23.06.2021 12:28 Відповісти
це марка губозакаточної.
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23.06.2021 13:02 Відповісти
ПТН ПНХ
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23.06.2021 08:55 Відповісти
Внимание, знатоки, это - верный ответ.
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23.06.2021 09:54 Відповісти
Надо готовиться, как в Азербайджане
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23.06.2021 08:57 Відповісти
Надо, но не с сегодняшним говнокомандующим.
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23.06.2021 09:07 Відповісти
И не с сегодняшним населением.
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23.06.2021 09:48 Відповісти
Хіба що після того, як касапи заберуться з Криму, за межі кордону ще 2013року.
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23.06.2021 08:57 Відповісти
Они не уйдут из Крыма добровольно, им прийдется помогать, просто Украина пока не готова к такой помощи.
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23.06.2021 09:17 Відповісти
Чи з дуба впали, хоча чого дивуватися? Це кого вони "мілітаристами" вважають, тих, кто відводить війська від лінії фронту і забороняє вогонь в відповідь?
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23.06.2021 08:58 Відповісти
Свинособаки круторогі зовсім дахом поїхали.
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23.06.2021 09:00 Відповісти
пнх казламорді
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23.06.2021 09:01 Відповісти
1944-й год, Гитлер просит американцев не высаживаться в Нормандии - "Это носит агрессивный характер и поощряет милитаристские настроения в СССР!"
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23.06.2021 09:03 Відповісти
Значит хорошие сапоги.
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23.06.2021 09:03 Відповісти
Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze-2021 в Черном море: "Носят агрессивный характер и поощряют милитаристские настроения в Киеве" - Цензор.НЕТ 7811
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23.06.2021 09:04 Відповісти
в Ялте вокзала нет и никогда не было
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23.06.2021 09:58 Відповісти
зато крокодилы есть
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23.06.2021 10:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0

Надо, путя, надо. Возмущение в своем подвале будешь выражать громкими и вонючими звуками.
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23.06.2021 09:05 Відповісти
Та да ! Амери щчас всьо бросят и свернут ету идею)
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23.06.2021 09:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bIHVhtuPj08

Мочать один-одного на Донбасі дарагіє рассєянє.
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23.06.2021 09:09 Відповісти
Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі: "Мають агресивний характер і заохочують мілітаристські настрої в Києві" - Цензор.НЕТ 3327
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23.06.2021 09:13 Відповісти
Ну если откусили голову, то выживет
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23.06.2021 09:15 Відповісти
А можна лі щітать русскава бєз галави русскагаварящім?...
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23.06.2021 09:23 Відповісти
только руSSко пердящим...
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23.06.2021 09:29 Відповісти
головне щоб був отвір для блювання і можна вважати русскагаварящім
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23.06.2021 10:55 Відповісти
Лучше так: Понаехавшие крокодилы, покусали понаехавших военных РФ
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23.06.2021 10:26 Відповісти
Хотелки ***** сбываются если хочется сходить на горшок и он идёт...
Остальные хотелки сбываются только в его тревожных снах)
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23.06.2021 09:14 Відповісти
"Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне"Источник: https://censor.net/ru/n3272883

Это те, кто по всему миру не навязывает свою помощь.
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23.06.2021 09:16 Відповісти
у московитов скрепоприемник сжимается и может раздавить бутылку, поэтому они так и переполошились......
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23.06.2021 09:19 Відповісти
Наглые суки, размечтались превратить Черное море в cвое озеро. Надо все делать наоборот, чтобы остановить московский милитаризм, проводить совместные учения почаще и в больших масштабах.
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23.06.2021 09:28 Відповісти
Хотеть не вредно
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23.06.2021 09:30 Відповісти
фашистская мацква свои антимировые и антиукраинские хотелки хочет навязать цивилизованному Миру.
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23.06.2021 09:31 Відповісти
Нехорошие американцы должны отменить эти противные учения, а то маленький Вовочка Путин расстроится, будет топать ножкой и плякать.
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23.06.2021 09:33 Відповісти
Они хотять.Учения будут проходить на ТЕРРИТОРИИ стран НАТО,и дружественных стран НАТО!!!
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23.06.2021 09:34 Відповісти
Словно скверная бабка в коммунальной квартире.
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23.06.2021 09:36 Відповісти
*****, сдохни, мразь!
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23.06.2021 09:37 Відповісти
Утро, Среда, 23-го, а у Машке уже в одной ноздре. Держите её семеро!
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23.06.2021 09:37 Відповісти
тю. ну и ответили бы - "настамнет".
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23.06.2021 09:37 Відповісти
А ваша возня,вокруг Украины-какок характер,носят?
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23.06.2021 09:39 Відповісти
Срут всем на голову и при этом требуют прекратить ответные действия... Что с кацапами не так?
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23.06.2021 09:43 Відповісти
Без ответа их агрессия становится ещё наглей. Ничего удивительного.
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23.06.2021 10:08 Відповісти
Я о том же. Гопника отрезвляет только люли
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23.06.2021 10:52 Відповісти
Пусть взаимно от Запад 2021 откажутся
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23.06.2021 09:44 Відповісти
Путин призывает, а натовцам эти учения очень даже нравятса.
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23.06.2021 09:59 Відповісти
Пішов ти путя і московщина нах. Чорне море-спільне море і кожен може там робити те, що не забороняє міжнародне право. Командуй у своєму бункері.
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23.06.2021 10:13 Відповісти
Байда опять подмахнет?
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23.06.2021 10:14 Відповісти
Они НЕ бояться нападения!
Они бояться СРАВНЕНИЯ.
Зато смогут снять корабли НАТО и показывать их в своих фантастических фильмах.
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23.06.2021 10:22 Відповісти
Винторогие ублюдки ведут себя как властелины Черного и Азовского морей...гнать козломордых отовсюду ссаными тряпками...и побольше учений с боевыми стрельбами...
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23.06.2021 10:43 Відповісти
Кацапи геть зовсім здуріли
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23.06.2021 10:55 Відповісти
Обычный рассейский,циничный и лживый фашизм
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23.06.2021 10:56 Відповісти
Значит надо обязательно их проводить и с большим размахом.
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23.06.2021 11:07 Відповісти
рейхспутлер пыня негодуе)
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23.06.2021 11:10 Відповісти
Турция и Румыния как бы молчат, но нах им это московитское выпячивание ?
У Турции самый мощный на Чёрном море флот, это должно быть ясно всем.
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23.06.2021 11:12 Відповісти
Волк в отношении зайца: У него милитаристские настроения.
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23.06.2021 11:13 Відповісти
Вы уроды сначала отведите свои войска с границы Украины и с территории Украины.
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23.06.2021 11:15 Відповісти
Х#йло есть и останется Х#йлом
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23.06.2021 11:17 Відповісти
Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі: "Мають агресивний характер і заохочують мілітаристські настрої в Києві" - Цензор.НЕТ 8056
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23.06.2021 12:49 Відповісти
А не до куя этот пуйло и Россия хотят???
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23.06.2021 13:36 Відповісти
Даешь - 2 Sea Breeze - в год!!!!!!!
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23.06.2021 13:53 Відповісти


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23.06.2021 13:57 Відповісти
Насрать на то,шо хочет расея...
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23.06.2021 14:44 Відповісти
 
 