Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі: "Мають агресивний характер і заохочують мілітаристські настрої в Києві"

Посольство Росії у Вашингтоні закликало США та їхніх союзників по НАТО відмовитися від проведення спільних з Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського посольства у Вашингтоні.

Росія, яка сама нещодавно проводила військові навчання, як біля кордонів України, так і в акваторії Чорного моря, тепер вирішила, що навчання SeaBreeze нібито мають явно агресивний характер.

"Масштабність і явно агресивний характер навчань SeaBreeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві", - випливає з повідомлення.

"Наполегливо закликаємо США та їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій у Чорному морі. Прикладом багатосторонніх зусиль з підтримання миру і стабільності в регіоні є формат Blackseafor, націлений на зміцнення заходів довіри на морі", - запевняють у російському посольстві.

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"Всі проблеми, що виникають в цьому регіоні, можуть вирішити причорноморські держави без "нав'язування" допомоги ззовні", - підсумували в посольстві РФ у Вашингтоні.

Як повідомлялося раніше, РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Зі свого боку Пентагон закликав Росію не створювати перешкоди руху суден у Чорному морі. Раніше спікер ЄС Пітер Стано заявив, що наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу.