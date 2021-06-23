41 млн осіб у 43 країнах світу перебувають на межі голоду, - ООН

Голод уже охопив чотири країни світу, одночасно у 43 державах люди все ще "балансують на межі голоду". Ця ситуація сьогодні є дуже серйозною, країни потребують гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це свідчить доповідь Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Ще два роки тому, в 2019-му, на межі голоду були 27 млн ​​осіб, на відміну від 41 млн нині, у 2021 році.

Керівник продовольчої програми Девід Бізлі заявив, що у нього розривається серце від розуміння того, з чим люди зіштовхуються у 2021 році. Він каже, що зараз умови, схожі на голод, наявні у чотирьох країнах.

Девід Бізлі описав ситуацію як "просто трагічну", оскільки "це справжні люди зі справжніми іменами".

У доповіді сказано, що 584 тис. людей страждають від голоду в Ефіопії, Мадагаскарі, Південному Судані та Ємені. Також викликає занепокоєння ситуація в деяких регіонах Нігерії та Буркіна-Фасо.

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"У 2011 році в Сомалі, де померло 260 тисяч осіб, на момент, коли було оголошено про голод, від нього вже померла половина від цієї кількості. Ми не можемо дискутувати про цифри щодо померлих, коли людям потрібна наша допомога вже зараз", - наголосив Бізлі.

За даними ООН, голод посилився через конфлікти, зміни клімату та економічне потрясіння. Зокрема, відбулося різке зростання цін на основні харчові продукти. Наприклад, вартість кукурудзи у світі зросла майже на 90% протягом року.

У багатьох країнах знецінення валюти також є фактором, що погіршило ситуацію з голодом. Ціни зросли ще вище, погіршивши продовольчу безпеку в Лівані, Нігерії, Судані, Венесуелі та Зімбабве.