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41 млн осіб у 43 країнах світу перебувають на межі голоду, - ООН

41 млн осіб у 43 країнах світу перебувають на межі голоду, - ООН

Голод уже охопив чотири країни світу, одночасно у 43 державах люди все ще "балансують на межі голоду". Ця ситуація сьогодні є дуже серйозною, країни потребують гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це свідчить доповідь Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Ще два роки тому, в 2019-му, на межі голоду були 27 млн ​​осіб, на відміну від 41 млн нині, у 2021 році.

Керівник продовольчої програми Девід Бізлі заявив, що у нього розривається серце від розуміння того, з чим люди зіштовхуються у 2021 році. Він каже, що зараз умови, схожі на голод, наявні у чотирьох країнах.

Девід Бізлі описав ситуацію як "просто трагічну", оскільки "це справжні люди зі справжніми іменами".

У доповіді сказано, що 584 тис. людей страждають від голоду в Ефіопії, Мадагаскарі, Південному Судані та Ємені. Також викликає занепокоєння ситуація в деяких регіонах Нігерії та Буркіна-Фасо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН назвали чотири країни, яким загрожує голод

"У 2011 році в Сомалі, де померло 260 тисяч осіб, на момент, коли було оголошено про голод, від нього вже померла половина від цієї кількості. Ми не можемо дискутувати про цифри щодо померлих, коли людям потрібна наша допомога вже зараз", - наголосив Бізлі.

За даними ООН, голод посилився через конфлікти, зміни клімату та економічне потрясіння. Зокрема, відбулося різке зростання цін на основні харчові продукти. Наприклад, вартість кукурудзи у світі зросла майже на 90% протягом року.

У багатьох країнах знецінення валюти також є фактором, що погіршило ситуацію з голодом. Ціни зросли ще вище, погіршивши продовольчу безпеку в Лівані, Нігерії, Судані, Венесуелі та Зімбабве.

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В основном эти страны голодают из- за того что выбирают ублюдошных правителей , которые бесятся с жиру. Тупые народы имеют очень хреновую жизнь - это аксиома.
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23.06.2021 09:21 Відповісти
Я практически не расист, но почему ниГГеры не хотят работать? А ждут что б им дали пожрать на халяву. Еще и плодятся там как кролики.
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23.06.2021 09:53 Відповісти
плодятся, как кролик потому, что мрут, как мухи. Увы, при высокой смертности в таких странах и рождаемость высокая. Выживаемость детей низкая
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23.06.2021 13:55 Відповісти
Думаете цЫвилизованый мир из-за гуманизма помогает этим абизянам? Отнюдь это не так: они им покушать в обмен на добычу золота, алмазов и дальше по списку
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23.06.2021 13:58 Відповісти
А вот в расеи не голодают - ибо они научились вместо еды жрать водку...
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23.06.2021 09:25 Відповісти
а водку там бесплатно раздают что ли? ладно, если б еще написал брагу или бояру
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23.06.2021 09:29 Відповісти
А работать наверно вероисповеданье не позволяет. Божинька не одобрямс?

В докладе говорится, что 584 тыс. людей страдают от голода в Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. Также вызывает беспокойство ситуация в некоторых регионах Нигерии и Буркина-Фасо.



А ну всьо понятно. Хорошо что хоть сомалийские пираты не разленились и еще чото там грабят корабли, а то и их бы пришлось бы кормыты
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23.06.2021 09:50 Відповісти
А в эти 41 миллион входят украинские пенсы с пенсией 60$ и европейскими ценами на продукты и на коммуналку?
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23.06.2021 11:04 Відповісти
Они плодятся как тараканы . Скоро никакая помощь не поможет , всё равно мало будет .
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23.06.2021 11:48 Відповісти
 
 