Епідзонування України: у п'яти регіонах низка показників не відповідають "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні у п'яти регіонах деякі показники не відповідають нормам, встановленим для "зеленої" зони карантинних обмежень.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Охоплення тестуванням має бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів. Так, у Кіровоградській області цей показник становить 297 на 100 тисяч, а в Київській - 287. Дані вказані за попередню добу, 22 червня.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менше 75 на 100 тисяч населення. Він становить 85.

Крім того, коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування перевищує встановлену норму в 4%, у Київській (4,7%), Сумській (4,8%) та Черкаській (5,1%) областях.

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Однак вся країна, станом на 22 червня, перебуває в "зеленій" зоні карантину.