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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: у п'яти регіонах низка показників не відповідають "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: у п'яти регіонах низка показників не відповідають

В Україні у п'яти регіонах деякі показники не відповідають нормам, встановленим для "зеленої" зони карантинних обмежень.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Охоплення тестуванням має бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів. Так, у Кіровоградській області цей показник становить 297 на 100 тисяч, а в Київській - 287. Дані вказані за попередню добу, 22 червня.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менше 75 на 100 тисяч населення. Він становить 85.

Крім того, коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування перевищує встановлену норму в 4%, у Київській (4,7%), Сумській (4,8%) та Черкаській (5,1%) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 835 нових випадків зараження, 2 292 людини одужали

Однак вся країна, станом на 22 червня, перебуває в "зеленій" зоні карантину.

Епідзонування України: у пяти регіонах низка показників не відповідають зеленій зоні, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ваши эти "карантинные зоны и ограничения" Конституции Украины вообще соответствуют?
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23.06.2021 09:27 Відповісти
А де в Конституції сказано про ковідлу?
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23.06.2021 09:38 Відповісти
Вот именно: нигде.
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24.06.2021 13:40 Відповісти
Забавно, как кацапы беспокоятся о Конституции Украины на фоне того, что полностью пр@ср@ли свою собственную
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23.06.2021 09:50 Відповісти
Еее, зачекайте, а як же те, що найвеличніший оголосив ковід подоланим? "Ми вистояли. Сьогодні ми можемо зустрітися, і це завдяки вам. Сьогодні ми поступово повертаємося до звичного життя".
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23.06.2021 09:55 Відповісти
Он сказал "мы", а не "вы"...
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23.06.2021 14:39 Відповісти
 
 