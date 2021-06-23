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Ремонт траси Р-24 завершено у двох гірських районах Івано-Франківської області, - "Укравтодор"

Ремонт траси Р-24 завершено у двох гірських районах Івано-Франківської області, -

У Верховинському та Надвірнянському районах Івано-Франківської області завершено ремонт траси Р-24.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

На автодорозі вже поклали нове покриття, а також нанесли свіжу розмітку. Найближчим часом встановлять дорожні знаки, бар'єрні огородження тощо.

"Маршрут Татарів – Кам’янець-Подільський є гідною альтернативою популярним серед туристів дорогам до гірських курортів на Прикарпатті. Дорога є частиною "Золотого кільця Карпат". Вона перетинає три області: Івано-Франківську, Тернопільську і Хмельницьку", - йдеться в повідомленні.

Загальна її протяжність у межах лише Івано-Франківської області становить майже 178 км.

Цього року на трасі Р-24 планується також побудувати один міст і капітально відремонтувати дві штучні споруди в межах Національної програми відновлення мостів.

У межах програми "Велике будівництво" минулого року два шари покриття поклали на 53,6 км траси Р-24, зокрема у Верховинському районі.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко зазначив, що в межах президентської програми планується відновити до кінця 2023 року цілу мережу доріг національного значення, що налічує понад 20 тис. км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт ділянки "Дороги єдності" завершують на Черкащині, - "Укравтодор"

Автор: 

дороги (3059) Івано-Франківська область (945) Велике будівництво (741)


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Ремонт траси Р-24 завершено у двох гірських районах Івано-Франківської області, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5440
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23.06.2021 12:41 Відповісти
Зато по этой трассе в Хмельницкой, Тернопольской области и особенно мост через Днестр - полная жопа. Лучше кусок Каменец-Коломыя ехать через Черновцы, проверенно на себе.
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23.06.2021 15:28 Відповісти
 
 