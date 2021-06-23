Путін запевняє, що РФ несе відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн: "Маємо намір сприяти деескалації регіональних конфліктів"

Російський президент Володимир Путін запевняє, що Росія несе відповідальність за процвітання сусідніх країн.

Про це йдеться у відеозверненні Путіна до учасників і гостей IX Московської конференції з міжнародної безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

У своєму зверненні президент РФ висловив низку миролюбних ідей, які явно йдуть врозріз з агресивною політикою Росії.

За його словами, Росія нібито має намір і далі сприяти зміцненню миру і стабільності на континенті, вона ніколи не забуває про відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн.

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"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки", - сказав він.

При цьому, президент РФ запевняє, що влада країни нібито "має намір і далі сприяти деескалації регіональних конфліктів, зміцненню миру і стабільності на континенті".

"На жаль, поки турбулентність геополітичних процесів зростає, навіть незважаючи на окремі позитивні сигнали. Продовжується і ерозія міжнародного права. Не припиняються спроби використовувати силу для продавлювання своїх інтересів, зміцнити власну безпеку за рахунок безпеки інших", - заявив російський президент.

При цьому він, у властивій російській пропаганді манері, промовчав про роль РФ в розпалюванні конфлікту на Донбасі, про підтримку Росією бойовиків і про стягування військ до українського кордону під виглядом навчань.