Путін запевняє, що РФ несе відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн: "Маємо намір сприяти деескалації регіональних конфліктів"
Російський президент Володимир Путін запевняє, що Росія несе відповідальність за процвітання сусідніх країн.
Про це йдеться у відеозверненні Путіна до учасників і гостей IX Московської конференції з міжнародної безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
У своєму зверненні президент РФ висловив низку миролюбних ідей, які явно йдуть врозріз з агресивною політикою Росії.
За його словами, Росія нібито має намір і далі сприяти зміцненню миру і стабільності на континенті, вона ніколи не забуває про відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн.
"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки", - сказав він.
При цьому, президент РФ запевняє, що влада країни нібито "має намір і далі сприяти деескалації регіональних конфліктів, зміцненню миру і стабільності на континенті".
"На жаль, поки турбулентність геополітичних процесів зростає, навіть незважаючи на окремі позитивні сигнали. Продовжується і ерозія міжнародного права. Не припиняються спроби використовувати силу для продавлювання своїх інтересів, зміцнити власну безпеку за рахунок безпеки інших", - заявив російський президент.
При цьому він, у властивій російській пропаганді манері, промовчав про роль РФ в розпалюванні конфлікту на Донбасі, про підтримку Росією бойовиків і про стягування військ до українського кордону під виглядом навчань.
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Тоді ж з'ясувалося, що воно Геббельса переплюнуло, причому значно. Відтоді воно і чеше без зупину про "адіннарот", "Расія - міралюбівая дєржава", "Ва фсьом вінавати нє ми, а праклятиє піндоси", "Расія нє являєцца стараной канфлікта", бла-бла-бла.
Шоб ти здохло, мерзото!
"На словах тьі Лев Толстой, а на деле - ..."
Насправді всі знають про те, як ти "укрєпляєш мір":
Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!
Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...
И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?
Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.
Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////
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