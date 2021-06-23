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Новини Агресія Росії проти України
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Путін запевняє, що РФ несе відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн: "Маємо намір сприяти деескалації регіональних конфліктів"

Путін запевняє, що РФ несе відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн:

Російський президент Володимир Путін запевняє, що Росія несе відповідальність за процвітання сусідніх країн.

Про це йдеться у відеозверненні Путіна до учасників і гостей IX Московської конференції з міжнародної безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

У своєму зверненні президент РФ висловив низку миролюбних ідей, які явно йдуть врозріз з агресивною політикою Росії.

За його словами, Росія нібито має намір і далі сприяти зміцненню миру і стабільності на континенті, вона ніколи не забуває про відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн.

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"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки", - сказав він.

При цьому, президент РФ запевняє, що влада країни нібито "має намір і далі сприяти деескалації регіональних конфліктів, зміцненню миру і стабільності на континенті".

"На жаль, поки турбулентність геополітичних процесів зростає, навіть незважаючи на окремі позитивні сигнали. Продовжується і ерозія міжнародного права. Не припиняються спроби використовувати силу для продавлювання своїх інтересів, зміцнити власну безпеку за рахунок безпеки інших", - заявив російський президент.

При цьому він, у властивій російській пропаганді манері, промовчав про роль РФ в розпалюванні конфлікту на Донбасі, про підтримку Росією бойовиків і про стягування військ до українського кордону під виглядом навчань.

Автор: 

безпека (932) конфлікт (443) путін володимир (23785) росія (65052)


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Топ коментарі
+33
Путин уверяет, что РФ несет ответственность за безопасность и процветание соседних стран: "Намерены содействовать деэскалации региональных конфликтов" - Цензор.НЕТ 2379 Паскуда тупая верни Крым и кусок Донбасса,а также Абхазию и Ю.Осетию Грузии,баран конченный..
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23.06.2021 09:45
+28
удавись!..пуйло...
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23.06.2021 09:44
+26
Путін запевняє, що РФ несе відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн: "Маємо намір сприяти деескалації регіональних конфліктів" - Цензор.НЕТ 3365
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23.06.2021 09:57
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"Мінуй нас пущє всєх пічалєй і царській гнєв, царськая любов".
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23.06.2021 13:45 Відповісти
Куда эти москали сунут свой нос там смерть ,разрушения ,насилие цинизм и т.д.Ни когда эти варвары не были доброжелательными к соседям.На соседей они смотрели как на цель которую следует поработить.
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23.06.2021 19:09 Відповісти
Упороте ***** ще у 2014 році казало: "Геббельс бьіл талантливьім человеком".
Тоді ж з'ясувалося, що воно Геббельса переплюнуло, причому значно. Відтоді воно і чеше без зупину про "адіннарот", "Расія - міралюбівая дєржава", "Ва фсьом вінавати нє ми, а праклятиє піндоси", "Расія нє являєцца стараной канфлікта", бла-бла-бла.
Шоб ти здохло, мерзото!
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23.06.2021 23:52 Відповісти
*****: "Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на континенте."
"На словах тьі Лев Толстой, а на деле - ..."
Насправді всі знають про те, як ти "укрєпляєш мір":

Путін запевняє, що РФ несе відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн: "Маємо намір сприяти деескалації регіональних конфліктів" - Цензор.НЕТ 1858
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24.06.2021 00:06 Відповісти


Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!


Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...


И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?


Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.


Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////
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24.06.2021 02:33 Відповісти
вот же падло наглючее из города вечных революций... скорее бы этот город исчез с лица Земли...
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24.06.2021 05:15 Відповісти
Просто ПУКин -- обычный ПИTEPacт с питерсской подворотни !.
.
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24.06.2021 08:31 Відповісти
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