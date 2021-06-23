Кількість заражень і смертей від COVID-19 у світі зменшилася за минулий тиждень, - ВООЗ
Порівняно з минулим тижнем кількість нових випадків COVID-19 у світі зменшилася на 6%, а летальних випадків - на 12%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить епідеміологічний бюлетень Всесвітньої організації охорони здоров'я.
"У той час як кількість зареєстрованих випадків у всьому світі нині перевищує 177 мільйонів, найнижча щотижнева захворюваність з лютого 2021 року була зареєстрована минулого тижня", - йдеться в повідомленні.
Кількість нових смертей, про які повідомлялося за минулий тиждень, зменшилася у всіх регіонах, крім Східного Середземномор'я та Африки.
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