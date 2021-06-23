Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства
Президент України Володимир Зеленський привітав українських держслужбовців з професійним святом - Днем державної служби.
Відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"В основі будь-якої державної системи завжди – люди. Люди, які виконують закони. Люди, які впроваджують державні рішення. Люди, які своєю працею поєднують сотні установ та організацій, структур і управлінь у єдиний організм, який і є нашою державою.
Сьогодні ми відзначаємо професійне свято цих українців – День державної служби.
Фаховість, сумлінність, патріотичність, пріоритет суспільних інтересів – це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців. Але є й інші вимоги до них, про які говорять дещо менше, хоча у поєднанні саме з ними забезпечується найбільша ефективність державної служби та її здатність бути сучасною.
Це – клієнтоорієнтованість. Погодьтеся, звучить трохи незвично в контексті державної служби. Але так має бути. Оскільки державні службовці працюють не для себе, а для людей. А ще – технологічність. Тобто вміння працювати не просто з папірцями, а з сервісами, додатками та алгоритмами.
Економіка та суспільне життя прогресують у наш час дуже швидко. Державна система повинна не лише встигати за цими змінами, а подекуди – бути лідером у них. А отже, потрібні й нові діджитал-проекти для управління людьми та процесами в державних органах. Сучасні інструменти рівного доступу та належні умови роботи на державній службі. Якісні навчальні програми для професійного розвитку державних службовців.
Обов'язково – чесний та прозорий конкурсний відбір на державні посади. Обов'язково – реформа системи оплати праці держслужбовців. Обов'язково – забезпечення таких відносин між людьми у державних структурах, які дають змогу зберегти талановитих особистостей на службі в держави.
Зрозуміло, що треба ще багато чого зробити для якісної трансформації державної служби в Україні. Але що в нас уже є – то це люди, які вкладають свій професійний потенціал, інтелект та емоції в те, щоб наша держава досягала справжніх успіхів.
Вітаємо сьогодні всіх наших державних службовців – сумлінних і сучасних, орієнтованих на інтереси суспільства та здатних навчатися. Наснаги вам у роботі! Та тільки найкращих фахівців – у колеги!"- привітав чиновників Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я где то спросил за кого вы голосовали? нет
так чего ты возбудилась как зеленский при виде мендель? спокойнее а то не дай бог чего случится.
а можно уточнить - а кто входит в кагал олигархата? по списку на последних выборах президента например.
и я,и ты оплачиваем "труд" этих чиновниц.а еще электричество,отопление,охрану...этих бесполезных 20-ти кабинетов.город-100К населения.
А тоді вже і беруться до своїх здирницьких обов'язків.
Не треба нам розказувати, що вони живуть на голу зарплату.
Вообще миллиард деревьев - это наверно саженцы размером с 10 см.
в первом варианте это время и деньги
во втором - очень большие деньги.
локшинацяцьошка, не така примітна, як дороги та дерева. Він тепер подовжує термін життя наріду, головне не уточнювати якого.
Решту народів туди не підпускають, щоб не було свідків.
Данілов і заступник міністра оборони прилетіли до Одеси на вертольотах, пов'язаних з Герегою і Коломойським.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов і заступник міністра оборони Олександр Миронюк вчора прибули до Одеси на https://inforesist.org/v-odesse-prizemlilsya-britanskij-pravitelstvennyj-samolet-i-letayut-amerikanskie-konvertoplany/ зустріч з британським міністром на приватних вертольотах. Про це https://inforesist.org/goto/https://dumskaya.net/news/sekretar-snbou-i-zamministra-oborony-ukrainy-pri-145905/ пише "Думская".
За даними видання, це приватні вертольоти Bell 407 з бортовими номерами UR-CLM і UR-WAL. Неофіційно цю інформацію підтвердили в "Украерорусі".
Згідно з даними Державної авіаційної служби України, UR-WAL належить дніпровському приватному підприємству "Турез" (директор Наталія Куріпко, засновник - ТОВ "Сангарія" з офшорним корінням).
Експлуатантом UR-CLM є київське ТОВ «Авіакомпанія "Промінтерсервіс", власником - ще одна офшорна фірма Celvinio Trading Limited (Британські Віргінські острови). На UR-CLM, за даними ЗМІ, частенько літає народний депутат від "за майбутнє", співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега.
Телеканалы «Украина» и «Украина 24», входящие в медиагруппу в составе компании «SCM» Рината Ахметова, запускают новую еженедельную информационно-аналитическую программу, которая будет освещать только одну тему ㅡ деолигархизацию.
У самого Ахметова уверены, что он является не олигархом, а «крупнейшим украинским инвестором».
https://twitter.com/i/status/1407602652486189056