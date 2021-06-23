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Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства

Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства

Президент України Володимир Зеленський привітав українських держслужбовців з професійним святом - Днем державної служби.

Відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В основі будь-якої державної системи завжди – люди. Люди, які виконують закони. Люди, які впроваджують державні рішення. Люди, які своєю працею поєднують сотні установ та організацій, структур і управлінь у єдиний організм, який і є нашою державою.

Сьогодні ми відзначаємо професійне свято цих українців – День державної служби.

Фаховість, сумлінність, патріотичність, пріоритет суспільних інтересів – це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців. Але є й інші вимоги до них, про які говорять дещо менше, хоча у поєднанні саме з ними забезпечується найбільша ефективність державної служби та її здатність бути сучасною.

Це – клієнтоорієнтованість. Погодьтеся, звучить трохи незвично в контексті державної служби. Але так має бути. Оскільки державні службовці працюють не для себе, а для людей. А ще – технологічність. Тобто вміння працювати не просто з папірцями, а з сервісами, додатками та алгоритмами.

Економіка та суспільне життя прогресують у наш час дуже швидко. Державна система повинна не лише встигати за цими змінами, а подекуди – бути лідером у них. А отже, потрібні й нові діджитал-проекти для управління людьми та процесами в державних органах. Сучасні інструменти рівного доступу та належні умови роботи на державній службі. Якісні навчальні програми для професійного розвитку державних службовців.

Читайте: Кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства чиновниками залишається стабільно високою, - Кремінь

Обов'язково – чесний та прозорий конкурсний відбір на державні посади. Обов'язково – реформа системи оплати праці держслужбовців. Обов'язково – забезпечення таких відносин між людьми у державних структурах, які дають змогу зберегти талановитих особистостей на службі в держави.

Зрозуміло, що треба ще багато чого зробити для якісної трансформації державної служби в Україні. Але що в нас уже є – то це люди, які вкладають свій професійний потенціал, інтелект та емоції в те, щоб наша держава досягала справжніх успіхів.

Вітаємо сьогодні всіх наших державних службовців – сумлінних і сучасних, орієнтованих на інтереси суспільства та здатних навчатися. Наснаги вам у роботі! Та тільки найкращих фахівців – у колеги!"- привітав чиновників Зеленський.

Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства 01
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) привітання (730) свято (682) чиновник (802) держслужбовці (336)


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Топ коментарі
+16
Профессиональные вымогатели взяток.
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23.06.2021 10:08
+15
Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 1414
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23.06.2021 10:06
+14
Короче. С днём корупционера.
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23.06.2021 10:11
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Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 1414
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23.06.2021 10:06 Відповісти
Шо щас буде !!! 😀😀😀
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23.06.2021 10:07 Відповісти
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 1936
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23.06.2021 10:21 Відповісти
У Зеленского чиновники такие же "добросовестные" как и он, скоро людей будут в наперстки намахивать - это будет их основная работав. Так наглеть как при зеленых никто и никогда еще не наглел. Уже извращаются по полной, а народ жрет все г-вно что ему суют зеленые чмошники. Раньше за газ была одна платежка, теперь две, а запланировали вскоре еще одну, то есть будет три, две им мало за воздух брать,за ресурсы страны и каждого украинца, потому что газ на коммуналку идет с украинских скважин. При чем цена растет на дрожжах,в 2 раза выросла. Что зимой будет не знаю, но люди пока молчат, видимо им не доходит еще что происходит.
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23.06.2021 10:51 Відповісти
Не ну а что вы хотели? "по приколу" оно так и получается, правда?
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23.06.2021 11:09 Відповісти
А чего ты у меня спрашиваешь? Я не голосовала за олигархат и не буду голосовать. Ни за Порошенка, ни за Зеленского, ни за Януковича. Так что себя спрашивай, а то ты меня уже тут третий год спрашиваешь и все до твоей пустой головы не доходит.
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23.06.2021 11:33 Відповісти
"олигархат" - хорошее слово. Как и "соросята". Главное можно втулить куда попало.
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23.06.2021 12:38 Відповісти
лариса, у вас странная зацыкленность на собственной личности
я где то спросил за кого вы голосовали? нет
так чего ты возбудилась как зеленский при виде мендель? спокойнее а то не дай бог чего случится.
а можно уточнить - а кто входит в кагал олигархата? по списку на последних выборах президента например.
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23.06.2021 14:00 Відповісти
Профессиональные вымогатели взяток.
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23.06.2021 10:08 Відповісти
коли в голові пусто - то будь-яку брехню можна говорити дуже щиро. Вова, з'їж яду.
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23.06.2021 10:09 Відповісти
Короче. С днём корупционера.
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23.06.2021 10:11 Відповісти
95 відсотків працюють за голу зарплату в 5-7 тисяч. Піди попрацюй і тоді кажи за корупціонерів
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23.06.2021 10:15 Відповісти
был вчера в собесе.его функции передали ОТГ.в 10-ти кабинетах паслись 20 теток неопределенного возраста.и я один..
и я,и ты оплачиваем "труд" этих чиновниц.а еще электричество,отопление,охрану...этих бесполезных 20-ти кабинетов.город-100К населения.
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23.06.2021 11:13 Відповісти
Недоволен, млять! В Киеве на одну тётку 20 человек ждёт в тесном коридоре!
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23.06.2021 14:14 Відповісти
Не "працюють", а сидять і чекають поки хтось не звернеться.
А тоді вже і беруться до своїх здирницьких обов'язків.
Не треба нам розказувати, що вони живуть на голу зарплату.
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23.06.2021 11:15 Відповісти
ориентированные на интересы общества/ Как же как же. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
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23.06.2021 10:13 Відповісти
Но кодлан Коломойского воров понимает- Данилов: Коррупция существует не только в Украине.
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23.06.2021 10:20 Відповісти
Ти зуби не заговорюй. Де вагон інвестицій з Оману та інших еміратів? Балабол.
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23.06.2021 10:13 Відповісти
А с миллиарда деревьев хоч одно уже посадили?
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23.06.2021 10:19 Відповісти
Эта....Фикус в офисе *********** за дерево не сойдет?
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23.06.2021 10:26 Відповісти
Думаю, что осенью надо садить . Летом все в листьях
Вообще миллиард деревьев - это наверно саженцы размером с 10 см.
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23.06.2021 10:26 Відповісти
перед тек посадить миллиард саженцев надо или вырастить примерно 10-20 млрд таких саженцев (примерно такой уровень "падежа" из ростков) либо купить

в первом варианте это время и деньги
во втором - очень большие деньги.
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23.06.2021 10:29 Відповісти
Есть ещё вариант - сыпать семена осенью - весной они взойдут 😀
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23.06.2021 10:47 Відповісти
😀😀😀 уже есть
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 7469
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23.06.2021 10:28 Відповісти
У Вави нова локшина цяцьошка, не така примітна, як дороги та дерева. Він тепер подовжує термін життя наріду, головне не уточнювати якого.
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23.06.2021 10:48 Відповісти
Оцим народом і заповнена державна чиновницька вертикаль.
Решту народів туди не підпускають, щоб не було свідків.
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23.06.2021 11:17 Відповісти
"Профессионализм, добросовестность, патриотизм, ценность общественных интересов - это то, чего мы неизменно ожидаем от государственных служащих.....Обязательно - честный и прозрачный конкурсный отбор на государственные должности." - Чіво блєать! Відколи це фоторгафи, тамади, клоуни, українофоби і ******* такими стали?
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23.06.2021 10:14 Відповісти
Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 291Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 3547
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23.06.2021 10:14 Відповісти
Престиж виражається в 5-7 тисяч на місяць. Ганьба.
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23.06.2021 10:17 Відповісти
Краще б по клавiшах шпилив, а рота не розкривав! Lостатньо подиывитись кого, з "профi", ти нахваршував у уганськiй.
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23.06.2021 10:18 Відповісти
Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 7766
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23.06.2021 10:18 Відповісти
Перепрошуюсь, у Луганськiй, прифронтовiй областi!!! Там усяк дибiл й хапуга, аби не Поршенко!!! Один гайдай, эрмаком дахуэмий, чого вартий!
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23.06.2021 10:21 Відповісти
у них еще и праздник свой есть?
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23.06.2021 10:21 Відповісти
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 4616
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23.06.2021 10:22 Відповісти
цей підійде?
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 4030
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23.06.2021 11:19 Відповісти
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 880
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23.06.2021 10:25 Відповісти
На сьогоднішній день за оголошеною "програмою" "мільярд дерев за 10 років", зелена макака вже мала посадити 3 835 616 дерев. посаджено - "0"
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23.06.2021 10:46 Відповісти
День профессионалов отката.
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23.06.2021 10:27 Відповісти
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 6565
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23.06.2021 10:28 Відповісти
"Закон - это я!", - зеленский.
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23.06.2021 10:31 Відповісти
найвеличніший віслюк усіх часів та мудрих нарідів
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 5683
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23.06.2021 11:21 Відповісти
Чому підлеглі найвеличнішого борцуна із олігархами літають у службових справах вертольотами каломойши та Гереги?

Данілов і заступник міністра оборони прилетіли до Одеси на вертольотах, пов'язаних з Герегою і Коломойським.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов і заступник міністра оборони Олександр Миронюк вчора прибули до Одеси на https://inforesist.org/v-odesse-prizemlilsya-britanskij-pravitelstvennyj-samolet-i-letayut-amerikanskie-konvertoplany/ зустріч з британським міністром на приватних вертольотах. Про це https://inforesist.org/goto/https://dumskaya.net/news/sekretar-snbou-i-zamministra-oborony-ukrainy-pri-145905/ пише "Думская".
За даними видання, це приватні вертольоти Bell 407 з бортовими номерами UR-CLM і UR-WAL. Неофіційно цю інформацію підтвердили в "Украерорусі".
Згідно з даними Державної авіаційної служби України, UR-WAL належить дніпровському приватному підприємству "Турез" (директор Наталія Куріпко, засновник - ТОВ "Сангарія" з офшорним корінням).
Експлуатантом UR-CLM є київське ТОВ «Авіакомпанія "Промінтерсервіс", власником - ще одна офшорна фірма Celvinio Trading Limited (Британські Віргінські острови). На UR-CLM, за даними ЗМІ, частенько літає народний депутат від "за майбутнє", співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега.
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23.06.2021 10:28 Відповісти
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 7521
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23.06.2021 10:29 Відповісти
"Телеканалы самого богатого украинца Ахметова запускают новую программу ㅡ о деолигархизации."

Телеканалы «Украина» и «Украина 24», входящие в медиагруппу в составе компании «SCM» Рината Ахметова, запускают новую еженедельную информационно-аналитическую программу, которая будет освещать только одну тему ㅡ деолигархизацию.

У самого Ахметова уверены, что он является не олигархом, а «крупнейшим украинским инвестором».
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23.06.2021 10:34 Відповісти
день коррупционера и взяточника
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23.06.2021 10:32 Відповісти
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 3512
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23.06.2021 10:32 Відповісти
Можно с уверенностью сказать-пока в Украине будет продолжаться подобный совкизм в ввиде "прахвессионалых праздников", "народных и заслуженных артистов" награждений чиновников грамотами и медальками- НИКОГДА страна не станет цивилизованной. Уже второе поколение родилось после совка, а мусора в головах все столько же.
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23.06.2021 10:34 Відповісти
если у чиновника новенький Айфон и он делает все что бы его жена ( и любовница ) побывали на всех существующих курортах а сынуля с дочкой гоняли на дорогезных автомобилях его можно назвать "современным и ориентированным на интересы общества" ( своего маленького общества ) ?
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23.06.2021 10:37 Відповісти
Рейс Киев-Ужгород задержали из-за того, что нардеп Николай Тищенко не мог записать видео с нескольких дублей перед вылетом самолета. Все пассажиры рейса были вынуждены ждать окончания съёмок. Видео журналиста Виталия Глаголы.

https://twitter.com/i/status/1407602652486189056
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23.06.2021 10:40 Відповісти
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 5196
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23.06.2021 10:59 Відповісти
😂😂😂👍
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23.06.2021 12:21 Відповісти
Усіх на баржу і в круїз до найглибшого місця Чорного моря.
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23.06.2021 11:58 Відповісти
С этими гнидами 2 законных метода борьбы - посадка и посадка с конфискацией. Иначе можно долго на майданах скакать.
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23.06.2021 12:22 Відповісти
Що прямо так і сказав?"сумлінні,чесні і орієнтовані на інтереси суспільства"???🤔...схоже наш прєзік був під дозою 😂😂😂🤦‍♂️
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23.06.2021 12:24 Відповісти
мы точно в одной стране с Зе живем?
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23.06.2021 13:57 Відповісти
 
 