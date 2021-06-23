Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства

Президент України Володимир Зеленський привітав українських держслужбовців з професійним святом - Днем державної служби.

Відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В основі будь-якої державної системи завжди – люди. Люди, які виконують закони. Люди, які впроваджують державні рішення. Люди, які своєю працею поєднують сотні установ та організацій, структур і управлінь у єдиний організм, який і є нашою державою.

Сьогодні ми відзначаємо професійне свято цих українців – День державної служби.

Фаховість, сумлінність, патріотичність, пріоритет суспільних інтересів – це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців. Але є й інші вимоги до них, про які говорять дещо менше, хоча у поєднанні саме з ними забезпечується найбільша ефективність державної служби та її здатність бути сучасною.

Це – клієнтоорієнтованість. Погодьтеся, звучить трохи незвично в контексті державної служби. Але так має бути. Оскільки державні службовці працюють не для себе, а для людей. А ще – технологічність. Тобто вміння працювати не просто з папірцями, а з сервісами, додатками та алгоритмами.

Економіка та суспільне життя прогресують у наш час дуже швидко. Державна система повинна не лише встигати за цими змінами, а подекуди – бути лідером у них. А отже, потрібні й нові діджитал-проекти для управління людьми та процесами в державних органах. Сучасні інструменти рівного доступу та належні умови роботи на державній службі. Якісні навчальні програми для професійного розвитку державних службовців.

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Обов'язково – чесний та прозорий конкурсний відбір на державні посади. Обов'язково – реформа системи оплати праці держслужбовців. Обов'язково – забезпечення таких відносин між людьми у державних структурах, які дають змогу зберегти талановитих особистостей на службі в держави.

Зрозуміло, що треба ще багато чого зробити для якісної трансформації державної служби в Україні. Але що в нас уже є – то це люди, які вкладають свій професійний потенціал, інтелект та емоції в те, щоб наша держава досягала справжніх успіхів.

Вітаємо сьогодні всіх наших державних службовців – сумлінних і сучасних, орієнтованих на інтереси суспільства та здатних навчатися. Наснаги вам у роботі! Та тільки найкращих фахівців – у колеги!"- привітав чиновників Зеленський.



