Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна напередодні брюссельського саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив Шойгу на Московській конференції з міжнародної безпеки.

Шойгу вважає, що деякі європейські країни зацікавлені в ескалації конфлікту з Росією. Як приклад він навів дії України, яка напередодні брюссельського саміту НАТО нібито "спровокувала чергову кризу на Донбасі".

За словами Шойгу, в Європі стійко закріпилася тенденція до посилення військового протистояння.

"Північноатлантичний блок нарощує кількість угруповань високого ступеня готовності, відпрацьовує маршрути оперативного перекидання військ до кордонів Союзної держави Росії і Білорусі", - підкреслив він, додавши, що характерним прикладом є навчання Defender-Europe, в ході яких відпрацьовувалися наступальні операції на східному фланзі Альянсу.

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Також російський міністр вважає "вибухонебезпечною" ситуацію в Європі.

"В цілому ситуація в Європі вибухонебезпечна, що вимагає вжиття конкретних кроків з її деескалації. Ряд заходів був запропонований російською стороною. Наприклад, йшлося про відведення районів навчань від лінії зіткнення", - сказав він.

Крім того, Шойгу відзначив, що ситуація у сфері безпеки в Європі багато в чому залежить від позиції США.

"В якому напрямку буде розвиватися ситуація в Європі, в тому числі в галузі контролю озброєнь, багато в чому залежить від США", - сказав він, зазначивши, що підсумки недавньої зустрічі в Женеві президентів Росії і Сполучених Штатів підтвердили актуальність відновлення стратегічного діалогу.

За словами Шойгу, ще одна пропозиція міститься в заяві РФ щодо мораторію на розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі.

"Такі ракети становлять особливу небезпеку для населення європейських країн, бо здатні оснащуватися як звичайними, так і ядерними боєголовками. Їх розміщення в Європі поверне ситуацію, коли європейці були заручниками протистояння між СРСР і США", - зазначив він.