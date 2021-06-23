Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі"
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна напередодні брюссельського саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив Шойгу на Московській конференції з міжнародної безпеки.
Шойгу вважає, що деякі європейські країни зацікавлені в ескалації конфлікту з Росією. Як приклад він навів дії України, яка напередодні брюссельського саміту НАТО нібито "спровокувала чергову кризу на Донбасі".
За словами Шойгу, в Європі стійко закріпилася тенденція до посилення військового протистояння.
"Північноатлантичний блок нарощує кількість угруповань високого ступеня готовності, відпрацьовує маршрути оперативного перекидання військ до кордонів Союзної держави Росії і Білорусі", - підкреслив він, додавши, що характерним прикладом є навчання Defender-Europe, в ході яких відпрацьовувалися наступальні операції на східному фланзі Альянсу.
Також російський міністр вважає "вибухонебезпечною" ситуацію в Європі.
"В цілому ситуація в Європі вибухонебезпечна, що вимагає вжиття конкретних кроків з її деескалації. Ряд заходів був запропонований російською стороною. Наприклад, йшлося про відведення районів навчань від лінії зіткнення", - сказав він.
Крім того, Шойгу відзначив, що ситуація у сфері безпеки в Європі багато в чому залежить від позиції США.
"В якому напрямку буде розвиватися ситуація в Європі, в тому числі в галузі контролю озброєнь, багато в чому залежить від США", - сказав він, зазначивши, що підсумки недавньої зустрічі в Женеві президентів Росії і Сполучених Штатів підтвердили актуальність відновлення стратегічного діалогу.
За словами Шойгу, ще одна пропозиція міститься в заяві РФ щодо мораторію на розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі.
"Такі ракети становлять особливу небезпеку для населення європейських країн, бо здатні оснащуватися як звичайними, так і ядерними боєголовками. Їх розміщення в Європі поверне ситуацію, коли європейці були заручниками протистояння між СРСР і США", - зазначив він.
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Епідемії сифіліса завжди були на Московії.
Від сифілісу помер Іван Грозний, Петро Перший. Від сифілісу батьків був недоумкуватим Павло Шостий..
Сифілісом хворів вождь кацапів, Лєнін.
Цей перелік можна продовжувати і до наших днів.
Та не сифілісом єдиним - дебільні кацапи.
Ось що пише кацапський міністр.
"Во всех регионах России есть проблема йододефицита у населения. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Фактически все 85 регионов нашей страны имеют тот или иной уровень йододефицита. Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три-четыре раза меньше нормы - 150-250 микрограммов"".
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из той же оперы
Этим человеком оказался солдатом одной из воинских частей РФ, которые располагаются в Крыму.
По состоянию на 22 число, до 50 крокодилов до сих пор находятся где-то на территории залитого грязевыми потоками курортного города.
Можу добавити тіко одне: Слава Україні! Слава українським крокодилам!!
В.Рождаев
...И в коми корни Шойгу поверить тяжело, однако его фамилию легко разберет житель самой ветхой деревушки. Как разберет, так и ужаснется, ведь «шой» переводится как труп, а «гу» - яма. То есть «яма для трупа» или «яма с трупами». Славная фамилия для человека, определяющего судьбу воинства, да и вообще политика. - https://www.komi.kp.ru/daily/26061/2970805/
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лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
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рф - росция ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
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россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
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партия
е.?.иная
россия-666
...
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
А тем временем китайцы тихо вошли с тыла со своим флагом!
КИТАЙСКАЯ АРМИЯ УЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ СОЗДАЁТ БАЗУ!
Набираем в ютубе:
"Итоги суда над китайской армией в Сибири в Мосгорсуде"
Китай же с вассалами совсем не считается несмотря на уступки, подарки и уговоры.
Китайский дракон медленно заглатывает жертву, впрыснув в кровь обезболивающее, чтобы жертва чувствовала себя комфортно и не брыкалась.
"Китай запрещает своим чиновникам контактировать с оккупационными "властями" Крыма.
Правительство КНР не признает попытку аннексии Крыма Россией, а также запретило органам центральной и региональной власти Китая контактировать с оккупационными "властями".
Прошли политические консультации с первым заместителем министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэном.
МИДы двух государств договорились о механизме кризисных коммуникаций для обсуждения вопросов, представляющих ключевое значение для национальных интересов Украины и Китая.
Кроме того, правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и сообщил органам центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационными "властями".
16.04.2021 года.
"Просим помощи! Не на что жить!" Жители Алчевска записали видеообращение. зарплаты нет полгода"