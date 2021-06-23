Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини
Росія висловлює занепокоєння через нарощування військових потенціалів і інфраструктури Північноатлантичного альянсу (НАТО) поблизу її кордонів. При цьому він висловив надію, що НАТО має бути зацікавлене в конструктивних відносинах з Росією.
Про це йдеться у відеозверненні Путіна до учасників і гостей IX Московської конференції з міжнародної безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Зрозуміло, нас не може не турбувати безперервне нарощування військових потенціалів і інфраструктури НАТО поблизу російських кордонів, як і те, що альянс відмовляється конструктивно розглянути наші пропозиції щодо деескалації напруженості і зниження ризику непередбачених інцидентів", - запевняє Путін.
У той же час він ні слова не сказав про агресивні дії РФ щодо України та інших сусідніх країн. Також Путін промовчав про те, що розширення НАТО є відповіддю на політику Росії.
При цьому він висловив надію, що НАТО має бути зацікавлене в конструктивних відносинах з Росією.
"Розраховуємо, що здоровий глузд і бажання розвивати з нами конструктивні відносини зрештою візьмуть гору", - сказав він.
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Но тут заявился Путин махая шашкой против "расширяющегося" НАТО....
Все эти годы Россия постоянно где-то кого-то убивает.
Но фашисты, почему-то - мы...
коротко : кто вешает лапшу, заваривает кашу, подливает масло в огонь ?
ответ - *****...
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Если я не собираюсь нападать на соседа, мне глубоко похеру, какой крепости у него дверь!
"Германия не имеет границ" - А.Гитлер.
А.Гитлер.
Это сокращает ему жизнь.
Он должен быть оккуевшим от обеспокоенности.
1. У Украины нет и не было пехотных мин. Они не могли быть "трофеями ополченцев" даже теоретически.
2. Вчера шестеро власовских ********* подорвались на пехотной мине.
Ну, я жду.