Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини

Росія висловлює занепокоєння через нарощування військових потенціалів і інфраструктури Північноатлантичного альянсу (НАТО) поблизу її кордонів. При цьому він висловив надію, що НАТО має бути зацікавлене в конструктивних відносинах з Росією.

Про це йдеться у відеозверненні Путіна до учасників і гостей IX Московської конференції з міжнародної безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Зрозуміло, нас не може не турбувати безперервне нарощування військових потенціалів і інфраструктури НАТО поблизу російських кордонів, як і те, що альянс відмовляється конструктивно розглянути наші пропозиції щодо деескалації напруженості і зниження ризику непередбачених інцидентів", - запевняє Путін.

У той же час він ні слова не сказав про агресивні дії РФ щодо України та інших сусідніх країн. Також Путін промовчав про те, що розширення НАТО є відповіддю на політику Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі"

При цьому він висловив надію, що НАТО має бути зацікавлене в конструктивних відносинах з Росією.

"Розраховуємо, що здоровий глузд і бажання розвивати з нами конструктивні відносини зрештою візьмуть гору", - сказав він.