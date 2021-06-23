Міжнародні організації відмовилися брати участь у конкурсній комісії з обрання нового глави ДБР, - "слуга народу" Монастирський
В Україні складна ситуація з обранням нового керівника Державного бюро розслідувань. Іноземні експерти відмовилися брати участь у конкурсній комісії з призначення директора відомства.
Про це пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в грудні 2019 року після низки скандалів, у тому числі пов'язаних із прослуховуванням робочого кабінету, був звільнений директор ДБР Роман Труба.
Після нього відомством у статусі в.о. керували по черзі чотири людини: Ірина Венедіктова, Олександр Бабіков, Олександр Соколов та Олексій Сухачов. Останній і обіймає цю посаду досі.
"Процес обрання повноцінного директора ДБР не зміг навіть стартувати. Хоча конкурсна комісія вже пів року як сформована на дві третини, що дозволяє їй почати роботу", - сказано в статті.
Так, у липні 2020 року Верховна Рада призначила в неї трьох своїх представників. А восени квоту заповнив і Офіс Президента.
"Бракує лише "іноземних експертів". Їх має призначити Кабінет Міністрів за поданням міжнародних організацій (Інтерпол, Європол, Greco, ЄБРР, FATF та інші)", - наголошується в матеріалі.
Однак станом на червень поточного року жодної кандидатури від міжнародників Україна так і не отримала. Глава правоохоронного комітету ВР Денис Монастирський не бачить перспектив, щоб найближчим часом квота іноземців була заповнена.
"Виявилося, що створення і діяльність ДБР для них не є пріоритетом. Ми зверталися до цих міжнародних інституцій, і вони відповіли нам офіційно, що їхній мандат в Україні не передбачає участі в таких комісіях", - розповів нардеп.
Парламентарій зазначив, що конкурсна комісія могла б почати роботу і без "іноземців", але тоді її рішення, найімовірніше, будуть розкритиковані, а результати відбору - сприйняті з недовірою.
Нагадаємо, у вересні 2020-го Олексія Сухачова призначили виконувачем обов'язків директора ДБР.
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Источник: https://censor.net/ru/n3272911
А попереднього керівника ГБР як обирали?
Чи зелені змінили закон, не консультуючись з організаціями, які втулили в закон?
Нічого, все ще попереду.. Осінь все покаже..
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Международная группа по борьбе с отмыванием денег ( FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) и Группа государств по борьбе с коррупцией (Group of States Against Corruption, GRECO) уведомили Кабинет Министров Украины об отказе от участия в проведении конкурса на должность главы Государственного бюро расследований. Причина - отсутствие прозрачности в формировании комиссии и отказ от предоставления развернутых данных о проведении конкурса. Ранее отказ прислал ****.
А українці де?