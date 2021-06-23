Міжнародні організації відмовилися брати участь у конкурсній комісії з обрання нового глави ДБР, - "слуга народу" Монастирський

В Україні складна ситуація з обранням нового керівника Державного бюро розслідувань. Іноземні експерти відмовилися брати участь у конкурсній комісії з призначення директора відомства.

Про це пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в грудні 2019 року після низки скандалів, у тому числі пов'язаних із прослуховуванням робочого кабінету, був звільнений директор ДБР Роман Труба.

Після нього відомством у статусі в.о. керували по черзі чотири людини: Ірина Венедіктова, Олександр Бабіков, Олександр Соколов та Олексій Сухачов. Останній і обіймає цю посаду досі.

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"Процес обрання повноцінного директора ДБР не зміг навіть стартувати. Хоча конкурсна комісія вже пів року як сформована на дві третини, що дозволяє їй почати роботу", - сказано в статті.

Так, у липні 2020 року Верховна Рада призначила в неї трьох своїх представників. А восени квоту заповнив і Офіс Президента.

"Бракує лише "іноземних експертів". Їх має призначити Кабінет Міністрів за поданням міжнародних організацій (Інтерпол, Європол, Greco, ЄБРР, FATF та інші)", - наголошується в матеріалі.

Однак станом на червень поточного року жодної кандидатури від міжнародників Україна так і не отримала. Глава правоохоронного комітету ВР Денис Монастирський не бачить перспектив, щоб найближчим часом квота іноземців була заповнена.

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"Виявилося, що створення і діяльність ДБР для них не є пріоритетом. Ми зверталися до цих міжнародних інституцій, і вони відповіли нам офіційно, що їхній мандат в Україні не передбачає участі в таких комісіях", - розповів нардеп.

Парламентарій зазначив, що конкурсна комісія могла б почати роботу і без "іноземців", але тоді її рішення, найімовірніше, будуть розкритиковані, а результати відбору - сприйняті з недовірою.

Нагадаємо, у вересні 2020-го Олексія Сухачова призначили виконувачем обов'язків директора ДБР.