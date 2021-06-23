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Новини
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Міжнародні організації відмовилися брати участь у конкурсній комісії з обрання нового глави ДБР, - "слуга народу" Монастирський

Міжнародні організації відмовилися брати участь у конкурсній комісії з обрання нового глави ДБР, -

В Україні складна ситуація з обранням нового керівника Державного бюро розслідувань. Іноземні експерти відмовилися брати участь у конкурсній комісії з призначення директора відомства.

Про це пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в грудні 2019 року після низки скандалів, у тому числі пов'язаних із прослуховуванням робочого кабінету, був звільнений директор ДБР Роман Труба.

Після нього відомством у статусі в.о. керували по черзі чотири людини: Ірина Венедіктова, Олександр Бабіков, Олександр Соколов та Олексій Сухачов. Останній і обіймає цю посаду досі.

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"Процес обрання повноцінного директора ДБР не зміг навіть стартувати. Хоча конкурсна комісія вже пів року як сформована на дві третини, що дозволяє їй почати роботу", - сказано в статті.

Так, у липні 2020 року Верховна Рада призначила в неї трьох своїх представників. А восени квоту заповнив і Офіс Президента.

"Бракує лише "іноземних експертів". Їх має призначити Кабінет Міністрів за поданням міжнародних організацій (Інтерпол, Європол, Greco, ЄБРР, FATF та інші)", - наголошується в матеріалі.

Однак станом на червень поточного року жодної кандидатури від міжнародників Україна так і не отримала. Глава правоохоронного комітету ВР Денис Монастирський не бачить перспектив, щоб найближчим часом квота іноземців була заповнена.

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"Виявилося, що створення і діяльність ДБР для них не є пріоритетом. Ми зверталися до цих міжнародних інституцій, і вони відповіли нам офіційно, що їхній мандат в Україні не передбачає участі в таких комісіях", - розповів нардеп.

Парламентарій зазначив, що конкурсна комісія могла б почати роботу і без "іноземців", але тоді її рішення, найімовірніше, будуть розкритиковані, а результати відбору - сприйняті з недовірою.

Нагадаємо, у вересні 2020-го Олексія Сухачова призначили виконувачем обов'язків директора ДБР.

Автор: 

конкурс (1286) Монастирський Денис (392) ДБР (3483)


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Топ коментарі
+61
Международные организации отказались участвовать в конкурсной комиссии по избранию нового главы ГБР, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9950
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23.06.2021 10:40
+41
Клован стал токсичным на международном уровне. Никто не хочет замазываться в зеленом болоте.
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23.06.2021 10:41
+21
Просто они не хотят запачкаться в этом Г...
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23.06.2021 10:40
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Вава дожився.
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23.06.2021 10:37 Відповісти
Клован стал токсичным на международном уровне. Никто не хочет замазываться в зеленом болоте.
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23.06.2021 10:41 Відповісти
Международные организации отказались участвовать в конкурсной комиссии по избранию нового главы ГБР, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9950
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23.06.2021 10:40 Відповісти
Где-то так
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23.06.2021 12:39 Відповісти
С этой зеленой швалью никто не хочет иметь дела, как они уже набрыдлы!!!
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23.06.2021 14:40 Відповісти
Просто они не хотят запачкаться в этом Г...
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23.06.2021 10:40 Відповісти
Цікаво б почути їх , експертів , думку. Вони взагалі чули про 'запрошення' чи чергова локшина для лохов від янєлоха?
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23.06.2021 13:37 Відповісти
Там щось чи з конкурсом параша чи з кандидатами не те. Коротше, вони з самого початку виглядають так, якщо б замість процесора в сокет встромити якесь гниле яблуко.
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23.06.2021 10:41 Відповісти
"Мы обращались к этим международным институциям, и они ответили нам официально, что их мандат в Украине не предусматривает участия в таких комиссиях", - рассказал нардеп.

Источник: https://censor.net/ru/n3272911

А попереднього керівника ГБР як обирали?
Чи зелені змінили закон, не консультуючись з організаціями, які втулили в закон?
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23.06.2021 10:42 Відповісти
А може вони просто тупі - не тягнуть. Зате жруть багато. Такі процесори теж є. Якщо таке залізо підбирати по якимось особливим параметрам - то і отримаєш туплячий повільний і суперпрожорливий сервер Україна.
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23.06.2021 10:46 Відповісти
почитайте про действующего и.о. главы ГБР - все вам станет понятно про действующую власть.
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23.06.2021 10:48 Відповісти
с зелеными зашкварниками западло за одним столом сидеть
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23.06.2021 10:49 Відповісти
А до,ці відрізняються від пАпЄредників?Такі ж ненажерливі та продажні
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23.06.2021 10:58 Відповісти
Що ж пАпередніки нажрали та напродавали? І чому з пАпередніками Захід співпрацювавав в усіх сферах, а з пліснявою- гидує? Чи це так, аби ..?
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23.06.2021 11:06 Відповісти
Та всі вони "святі" пАпередникі,мовою говорили,у вишиванках ходили тільки ні реформ ні боротьби з корупцією але ж вам до того зась бо то "сліпа" й нічого не бачу,а ви найпатріотніші патріоти ВСЕ знаєте...як й інші сЄкти зеленського чи іншого вождя
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02.07.2021 09:37 Відповісти
Може б ви колоду зі свого ока витягли і привели реальні факти, а не намагались маніпулювати?
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02.07.2021 10:01 Відповісти
ну тебе виднее. ты же очень умный. . вон гуггл транслейторм научился юзать. папередники, незалежная, все дела. все лекала мордора. от тебя свинопсинкой тхнет за тыщщу км. пшел ***** лаптя.
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23.06.2021 11:06 Відповісти
Міжнародні організації відмовилися брати участь у конкурсній комісії з обрання нового глави ДБР, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 5265
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23.06.2021 11:10 Відповісти
Умные зе-боты это нонсенс, оксюморон -- взаимоисключающие понятия.
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23.06.2021 11:19 Відповісти
Потому что ЗЕбанутым ясно указали, что их место у параши.
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23.06.2021 11:11 Відповісти
а международные организации об этом знают? или опять зеленое враньё?
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23.06.2021 10:58 Відповісти
Зебилы, жриТЕ !
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23.06.2021 11:00 Відповісти
А Узєлєнскі вирішили прикрити я "міжнародними партнерами", залишивши їм аж одну третину кандидатур без права вето? 😊 Цебто дві третини комісії від Узєлєнскі будуть і далі назначати бабвковиз з сузачьовими, штурмувати виставки картин і аняти позицію і будуть ховатися за одною третиною міжнародних партнерів, які жодним чином ні на що не впливптимуть? 😮 А ось і ні! Тому діяльність такого ДБР буде не лише критикована, але й бита санкціями на міжнародному рівні!. 😊
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23.06.2021 11:02 Відповісти
Це тому, що добропорядні спеціалісти, яких обирають міжнародні експерти, не влаштовують зе-рмака та їх хазяїв зі "слугами". Плісняві воліють призначати своїх, контрольованих колаборантів, відданих зе- рмаку, олігархам та "слугам".
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23.06.2021 11:03 Відповісти
А чем был плох для Украины прежний глава ГБР ?
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23.06.2021 11:05 Відповісти
Насколько я понял, не прежний ни будущий, этим Интер-Евро и всяким другим полам и нах не нада сама "потужная" контора их не интересует
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23.06.2021 12:04 Відповісти
Раньше, до Зеленского всегда участвовали, а толку?
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23.06.2021 11:05 Відповісти
Если Зеленский начал всех под себя подгребать, значит толк был. Боялся что ГБР и до него доберётся.
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23.06.2021 11:08 Відповісти
Узеленский скоро будет такой же не рукопожатый как и Лукашенко.
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23.06.2021 11:06 Відповісти
що, Мона-стирський, тоді дивно, що ніхто з нормальних людей не бажає приймати участь у вашому кагально-хуцпатому балагані?
Нічого, все ще попереду.. Осінь все покаже..
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23.06.2021 11:13 Відповісти
В каком году?
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23.06.2021 11:44 Відповісти
и ТАК ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ

Міжнародні організації відмовилися брати участь у конкурсній комісії з обрання нового глави ДБР, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 3104
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23.06.2021 11:21 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Международная группа по борьбе с отмыванием денег ( FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) и Группа государств по борьбе с коррупцией (Group of States Against Corruption, GRECO) уведомили Кабинет Министров Украины об отказе от участия в проведении конкурса на должность главы Государственного бюро расследований. Причина - отсутствие прозрачности в формировании комиссии и отказ от предоставления развернутых данных о проведении конкурса. Ранее отказ прислал ****.
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23.06.2021 11:23 Відповісти
международные организации отказались от легализации созданной в Украине рашистско- портновской конторы,которая создавалась в противовес НАБУ
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23.06.2021 11:45 Відповісти
Украина 30 лет пляшет на задних лапках перед "коллективным западом".... А результат?
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23.06.2021 11:46 Відповісти
Олень мокшанскій.Україна 30 років пляшетпід дудку кацапів,тому і немає успіху
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23.06.2021 12:19 Відповісти
Ну ляпать можно всякое, Но начиная с 90 в Украине работают(и всё время чего-то требуют) МВФ, ****, кучи консультантов и экспертов именно "коллективного запада", помогают и помогают, и помогают нам, нам, нам. И не грузи меня кацапами, с ними всё понятно - уроды, а вот поможет ли нам запад? так это врядли....
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23.06.2021 12:32 Відповісти
Запад нам поможет, если мы сами этой помощи захотим. Но мы ведь не хотим помощи, мы хотим денег. А это сильно разные вещи. Так что в данном случае ты тут мимо цели пытаешься набросить говна на вентиллятор. Пока у нас только имитация работы с нашей стороны, с чего вдруг нам помогать?
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23.06.2021 12:43 Відповісти
А я ведь написал: "а вот поможет ли нам запад? так это врядли...." именно потому, что нам такая помощь не подходит! Металитет, знаете ли, никто не отменял... Работать это не языком про НАТО и Евросоюз молотить.
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23.06.2021 12:51 Відповісти
Доверие - штука серьезная. Это вам не комика рассмешить.
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23.06.2021 11:46 Відповісти
Мудаком продажним засмерділо, тому й не йдуть.
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23.06.2021 12:01 Відповісти
Иметь дело с тупыми и беспринципными зе-жуликами - себя не уважать.
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23.06.2021 12:11 Відповісти
Для ни х приоритетом является Право и Закон... с чем ГБР зели не имеет ни чего общего..Их о каз -это элементарная брезгливость и нежелание пятнать репутацию якшаясь с пройдохами... Всё это является звеном целенаправленной работы ермапортного ..при полном аутизме зеленского по отрезанию Украины от Западных институций и ценносте ..с плавным перемещением Новороссии к рынку Сватов и Папиков
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23.06.2021 17:38 Відповісти
ЗеБанде под руководством ермака-Козыря никто не доверяет.
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23.06.2021 17:48 Відповісти
"...Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Алексей Сухачев..."

А українці де?
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23.06.2021 18:24 Відповісти
 
 