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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні може бути літня хвиля коронавірусу, пов'язана з "індійським" штамом COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

В Україні може бути літня хвиля коронавірусу, пов'язана з

Україні загрожує літня хвиля коронавірусу, яка буде стосуватися "індійського" штаму COVID-19.

Про це в інтерв'ю "КП" заявила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

Лікарка розповіла, що інфекційні хвороби циклічні. Вони згасають, коли формується колективний імунітет. Тільки це не стосується коронавірусу.

"Боюся, що ще літня хвиля буде. І, швидше за все, пов'язана з індійським варіантом коронавірусу. На превеликий жаль, нам ще рано розслаблятися", - зазначила вона.

За словами Голубовської, ситуація залежить від багатьох чинників - від мутацій усередині країни, від завезення нових варіантів коронавірусу.

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"Ось я зараз побоююся повернення уболівальників з футболу. Пам'ятаю, яка спалах був після Ліги чемпіонів в Італії. Ломбардія просто лягла ... А зараз ми бачимо, що захворюваність вже росте в Москві, в Санкт-Петербурзі, де проходить частина матчів. Будемо спостерігати" , - додала інфекціоністка.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+10
По-моему эта мадам пол-года назад уже всю Украину пару раз похоронила.
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23.06.2021 10:59
+4
Давно что-то не было слышно Голубовскую, я даже уже начал переживать
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23.06.2021 10:40
+4
///
Правительство Израиля уже призывает население страны соблюдать осторожность из-за новой волны коронавируса. Соответствующее заявление сделал новый премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Об этом https://www.timesofisrael.com/daily-covid-19-cases-surge-to-125-the-highest-figure-in-two-months/ сообщает Times of Israel.
Как известно, Израиль является самой вакцинированной страной. Не смотря на это, там зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за последнее время.
Правительство связывает это с притоком туристов в страну, которые не соблюдают правила. Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta.Поэтому власти призывают население страны реагировать на всплеск коронавируса, как на новую вспышку.
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23.06.2021 10:43
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Давно что-то не было слышно Голубовскую, я даже уже начал переживать
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23.06.2021 10:40 Відповісти
хто це така ? ше одна блогерша ?
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23.06.2021 10:43 Відповісти
///
Правительство Израиля уже призывает население страны соблюдать осторожность из-за новой волны коронавируса. Соответствующее заявление сделал новый премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Об этом https://www.timesofisrael.com/daily-covid-19-cases-surge-to-125-the-highest-figure-in-two-months/ сообщает Times of Israel.
Как известно, Израиль является самой вакцинированной страной. Не смотря на это, там зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за последнее время.
Правительство связывает это с притоком туристов в страну, которые не соблюдают правила. Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta.Поэтому власти призывают население страны реагировать на всплеск коронавируса, как на новую вспышку.
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23.06.2021 10:43 Відповісти
Летняя волна может быть, А МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ.
Так что нех нагнетать.
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23.06.2021 10:48 Відповісти
але стосовно фанів вона права.
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23.06.2021 13:21 Відповісти
У нового щтаму симптоми схожі на стафілокок і сальмнельоз.
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23.06.2021 10:50 Відповісти
Ця хвиля уже переможно шириться, але нарід зайнятий шашликами і воліє не звертати увагу.
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23.06.2021 10:52 Відповісти
А как же "дельта"?
Или стоит в очереди, первый мутировал - значит следующая волна его.
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23.06.2021 10:53 Відповісти
По-моему эта мадам пол-года назад уже всю Украину пару раз похоронила.
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23.06.2021 10:59 Відповісти
А ви були в інфекційному відділенні в розпал пандемії?! Там був армагедон. Але всім нас...ти якщо його це не чіпає...
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23.06.2021 11:46 Відповісти
Финансирование и распил не должно снижать оборотов поэтому "будет все плохо"
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23.06.2021 11:00 Відповісти
Голубовська, давненько тебе не було, ми аж скучили.
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23.06.2021 11:02 Відповісти
не може, а буде.
Підарашка захлинається від нового штамму, а звідти ї потяги ходять, і авта через кордон пропускають, то свинособаки обов'язково притягнуть сюди цю заразу..
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23.06.2021 11:09 Відповісти
з квартальним президентом і зебидлом в країні може і бути все, і країна може зникнути.
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23.06.2021 11:16 Відповісти
Интересно,почему у нас до сих пор действует отросток российской говнопропаганды под названием Комсомольская правда в Украине?Какая вообще у сраных комсомольцев может быть правда да еще и в Украине?Вы совсем там с дуба рухнули?
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23.06.2021 11:37 Відповісти
гадання на затичках
і рос. ТБ
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23.06.2021 11:38 Відповісти
За "професіоналом" в дорогому пальто уже не тужить? Попустило? Говорила, що без нього все пропаде.
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23.06.2021 11:51 Відповісти
Так і буде,по перше іноземні студенти відвідують батьківщину а потім повертаються на навчання в Україну,по друге наші туристи та заробітчани активно подорожують,по третє відкриті кордони з РФ де лютує новий штам дельта і наостанок наша влада яка провалила компанію по вакцинації.Пазл складається в жахливу картину.
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23.06.2021 13:23 Відповісти
Не Зеленского дело заниматься вакцыной и кисоородом ,но кое кто все равно имеет Pfizer, как и черную икру во время Голодомора, не думаю, что это военные, медики и освитяне, он занят делами поважнее -великим будивництвом за счт бюджета и приобретением кредитрв через ОВГЗ,в место того, что бы дороги строились за счет инвестиций насеоения , а не олигархов,того же акцыза но для этого надо коррупцией не заниматься тогда и инвест климат улучшится, кредитная стака упадет.Ну а так на заработанные на открываюющемся им рынке скупить со своими слугами Земмлю у обедневшего населения из за коррупции и грабежа власти. Кто не стал хозяином своей Земли говорит Зеленский тот и не станет, потому что друзьям соросятам все, а врагам закон.Украина без Земли , вакцин с большой смертностью и бедностью и во всем виноват короновирус , сам и Путин, а кто не согласен тот его пособник и биомасса.
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23.06.2021 14:56 Відповісти
В Україні може бути літня хвиля коронавірусу \

а може і не бути
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23.06.2021 18:23 Відповісти
 
 