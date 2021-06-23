В Україні може бути літня хвиля коронавірусу, пов'язана з "індійським" штамом COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Україні загрожує літня хвиля коронавірусу, яка буде стосуватися "індійського" штаму COVID-19.

Про це в інтерв'ю "КП" заявила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

Лікарка розповіла, що інфекційні хвороби циклічні. Вони згасають, коли формується колективний імунітет. Тільки це не стосується коронавірусу.

"Боюся, що ще літня хвиля буде. І, швидше за все, пов'язана з індійським варіантом коронавірусу. На превеликий жаль, нам ще рано розслаблятися", - зазначила вона.

За словами Голубовської, ситуація залежить від багатьох чинників - від мутацій усередині країни, від завезення нових варіантів коронавірусу.

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"Ось я зараз побоююся повернення уболівальників з футболу. Пам'ятаю, яка спалах був після Ліги чемпіонів в Італії. Ломбардія просто лягла ... А зараз ми бачимо, що захворюваність вже росте в Москві, в Санкт-Петербурзі, де проходить частина матчів. Будемо спостерігати" , - додала інфекціоністка.