Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж холодна війна, - Шойгу
У світі існує загроза нового протистояння, яке може бути більш небезпечним, ніж за часів холодної війни.
Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу в середу на міжнародній конференції в Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
У властивій РФ манері Шойгу натякнув, що в цьому нібито винен Захід. Водночас він тактовно промовчав про те, що агресивна політика Росії є однією з головних загроз світовій безпеці.
"Дбайливе ставлення до міжнародних зобов'язань підміняється односторонніми санкціями і впровадженням якогось порядку, заснованого на невідомо ким вигаданих правилах. Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж за часів холодної війни", - упевнений Шойгу.
За його словами, гіперзвук, цифровізація і роботизація виходять на перший план під час розробки нових озброєнь.
"Космос і кіберпростір дедалі активніше залучаються до військового протиборства. У складі збройних сил низки країн створюються космічні і кіберкомандування, головним завданням яких є не оборона, а планування і проведення наступальних операцій у відповідних сферах", - зазначив Шойгу.
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нарешті цивілізований світ це не лише усвідомив а й почав називати дії рашки відповідними словами.
з огляду на вище сказане - типова заява від козломордих перед наступною якою-небудь кривавою какою і дуже важливо, щоб цивілізований світ від чергових заяв про стурбованість перейшов до реальних справ і дружно заїхав цій срані по всій рипі і вказав її місце.
москва - 6 букв
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666.
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партия
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россия
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Спросите у кисилева - о СОВПАДЕНИИ...
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как же ты мил человек вступаешь в дискуссию не зная таких элементарных вещей ?
если бы это было правдой, такие как я (на сегодня мне 58) просто бы не выживали.
К счастью, помогает закаливание холодной водой и книги Поля Брегга.
Если на Московию не нападают, но армию гонят на войну,
то военным дешевле придушить провокаторов с чувством выполненного долга.
тока Расіся харошая!
Я прожил год в Америке, и хочу сказать с некоторым сожалением тем россиянам, которые любят говорить про величие России. Ребята, ваше величие с американским даже рядом не лежало. Это не величие, а какое-то недоразумение, честно слово. Тут все гораздо более величественнее, причем в разы, пишет в блоге Художник и литератор Игорь Поночевный. Начать с природы. Пока вы там все выкорчевываете, варварски вырубаете лесные угодья, заболачиваете, издеваетесь над землей, и превращаете ее в помойку, американцы ее так берегут, что вам и не снилось. В Силиконовой долине, где самая дорогая в США земля, и где все друг у друга на головах сидят, на каждом углу - парки, сады, скверы и бульвары. В центре Сан-Франциско ходят лисицы, койоты и бизоны по Голден Гейт парку, а через заборы Бальбоа постоянно лазают еноты и скунсы. В городке Долины, где я жил, в шаговой доступности были два огромных заповедника с пешеходными тропами по полдесятка миль, не считая множества парков в самом городке. Всюду ходят олени, никто их не убивает и не свежует, как в России. В каждом парке Америки созданы все условия, чтобы вы хорошо отдохнули: там есть туалеты, питьевые краны, мангалы для барбекю, парковки, указатели, столики, скамейки. Или взять американскую сантехнику. Российской сантехники, как вы знаете, почти и нет, вся сантехника в России - скандинавская, не научились до сих пор писсуары делать. В американских ваннах такие краны, каких у нас и нет - огромная ручка, которую поворачиваешь, как штурвал самолета, и оттуда льется вода здоровенной струей. Кипятка никогда не будет, так что, не обожжетесь, крутите ручку и выбираете температуру: очень удобно. Все массивное, добротное, сделанное на века. В этом смысле вся сантехника в России представляется какой-то мелюзгой, никак на величие не тянущей, уж извините. Напора нет, из крана течет величие тонкой ржавой струей, все гнилое, ненадежное. Идем дальше, возьмите столбы, стоящие на улицах. Столбы в России - это какое-то недоразумение, по сравнению с американскими, чахлые, тоненькие, тухлые, гнилые, ломающиеся как спички. Столбы в Сан-Франциско деревянные, но им по двести лет. В обхват они пару метров, все изъеденные и почерневшие, но они еще двести лет простоят; все тут делалось на века. Возьмем еду. Зайдите в любую американскую забегаловку, которых тут море. В обед люди могут выйти и купить в радиусе ста метров все, что душа пожелает: в Сан-Франциско огромные торговые центры просто напичканы внизу закусочными, а Атланте на пичстрит я видел такой же торговый центр с сотней едален. Там есть все: и китайская, и корейская, и японская, и мексиканская, и индийская, и американская кухни. Хотите вегетарианское? - милости просим. Закажите там салат. Вам принесут такую порцию, какой вы втроем наедитесь. Купите салат в России, я не говорю уже про Москву или Санкт-Петербург, где вам принесут молекулярную кухню - три помидора черри, фаршированные майонезом, там не хватит даже червячка заморить. Салат в закусочной Атланты невозможно доесть, рамен доесть в Сан-Франциско - нереально. Купите в каком-нибудь русском кофехаусе салат - вам принесут детскую миску с накаканными туда пятьюдесятью граммами оливье. И так - во всем, друзья мои. Кругом тут, в Америке, - настоящее величие. И это не бутылку об голову на день ВДВ в фонтане разбивать. Что ни возьми, величия в Америке в разы больше. Только они совсем не говорят об этом; в цивилизованном обществе это - неприлично. О каком величие России говорят русские - я, ей Богу, понять затрудняюсь. Одеться в зеленку, спороть нашивки, взять автомат и пойти, сдохнуть, строя Русский Мир в гнилых окопах? В этом величие? А по мне, так это - самовнушение обиженных. Не имея ничего, обкраденные, оболганные, обманутые, люди уверят себя, что всем довольны. Особенно меня забавляют утробно вещающие "аналитики", которые в соцсетях раскладывают геополитические пасьянсы - находясь на Южных кварталах Луганска, они всем все объясняют. Боже мой, какие клоуны, идиоты! Вы позвали к себе домой людей, которые пришли, сожрали все, что есть у вас в холодильнике, выпили ваше спиртное, тр*хнули вашу жену - и вас самих тоже тр*хнули, ну, чтобы обидно не было! Потом сказали, что у вас тут неплохо, и они дальше будут жить. Ну, давайте! Красавчики!
и мокшанских народов мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем холодная война, - Шойгу
Родина этого бурято-монгола. Одна сплошная свалка.
Ждём новые санкции на это г@вно