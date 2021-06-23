Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж холодна війна, - Шойгу

У світі існує загроза нового протистояння, яке може бути більш небезпечним, ніж за часів холодної війни.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу в середу на міжнародній конференції в Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У властивій РФ манері Шойгу натякнув, що в цьому нібито винен Захід. Водночас він тактовно промовчав про те, що агресивна політика Росії є однією з головних загроз світовій безпеці.

"Дбайливе ставлення до міжнародних зобов'язань підміняється односторонніми санкціями і впровадженням якогось порядку, заснованого на невідомо ким вигаданих правилах. Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж за часів холодної війни", - упевнений Шойгу.

За його словами, гіперзвук, цифровізація і роботизація виходять на перший план під час розробки нових озброєнь.

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"Космос і кіберпростір дедалі активніше залучаються до військового протиборства. У складі збройних сил низки країн створюються космічні і кіберкомандування, головним завданням яких є не оборона, а планування і проведення наступальних операцій у відповідних сферах", - зазначив Шойгу.