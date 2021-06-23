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Новини Агресія Росії проти України
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Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж холодна війна, - Шойгу

Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж холодна війна, - Шойгу

У світі існує загроза нового протистояння, яке може бути більш небезпечним, ніж за часів холодної війни.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу в середу на міжнародній конференції в Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У властивій РФ манері Шойгу натякнув, що в цьому нібито винен Захід. Водночас він тактовно промовчав про те, що агресивна політика Росії є однією з головних загроз світовій безпеці.

"Дбайливе ставлення до міжнародних зобов'язань підміняється односторонніми санкціями і впровадженням якогось порядку, заснованого на невідомо ким вигаданих правилах. Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж за часів холодної війни", - упевнений Шойгу.

За його словами, гіперзвук, цифровізація і роботизація виходять на перший план під час розробки нових озброєнь.

Також читайте: Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі"

"Космос і кіберпростір дедалі активніше залучаються до військового протиборства. У складі збройних сил низки країн створюються космічні і кіберкомандування, головним завданням яких є не оборона, а планування і проведення наступальних операцій у відповідних сферах", - зазначив Шойгу.

Автор: 

космос (861) росія (65052) Шойгу Сергій (626) робот (104) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+22
Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем холодная война, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5885

...
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23.06.2021 10:55
+21
Цей домавзрощений Чінгіз-хан починає голосно про себе заявляти.
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23.06.2021 10:56
+19
быстро ж ты обосрался, кизяк тувимский. не волнуйся так, "братский" Китай поможет вам сдохнуть.
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23.06.2021 10:55
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Военный специалист, ити его. Брежнев хоть воевал.
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23.06.2021 10:53 Відповісти
Цей домавзрощений Чінгіз-хан починає голосно про себе заявляти.
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23.06.2021 10:56 Відповісти
Ох и грызня же будет на костях *****.
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23.06.2021 11:02 Відповісти
уже идет полным ходом...)
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23.06.2021 11:10 Відповісти
как только куйло здохнет, эта шойгу улетит к своему мужу в тундру, собирать шишки
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23.06.2021 11:18 Відповісти
В тундре в основном мхи и лишайники. Так что если и будут шишки, то на голове. От мужа.
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23.06.2021 12:22 Відповісти
еще не кости но уже полутруп налицо, поэтому кланы активно воюют, Белковский частично освещает в рубрике Мавзолей, Шойгу в одной упряжке с олигархом Геннадием Тимчеко, Киринеко с братьями Ковальчуками и т.д., а есть еще Сечин, силовики во главе с Партушевым, всякие Ротенрберги, Чемезов и т.д. Не будет ни фига мирного транзита хоть Пыня для этого все делает и даже к Байдену -убийце ездил.
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23.06.2021 11:44 Відповісти
Ставлю на кадирку. За ним(в масквабадє) 10 тис добре підготованих головорізів та велика мусульманська община.
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23.06.2021 12:46 Відповісти
А зачем вообще писать что говорит это идиот?????
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23.06.2021 11:10 Відповісти
Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем холодная война, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5885

...
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23.06.2021 10:55 Відповісти
на то вони і рашапіди, на то вони і орда смердюча, методи комунікації із зовнішнім світом залишилися без змін - брехня, підступні випади, провокації, вбивства і знов брехня.
нарешті цивілізований світ це не лише усвідомив а й почав називати дії рашки відповідними словами.
з огляду на вище сказане - типова заява від козломордих перед наступною якою-небудь кривавою какою і дуже важливо, щоб цивілізований світ від чергових заяв про стурбованість перейшов до реальних справ і дружно заїхав цій срані по всій рипі і вказав її місце.
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23.06.2021 16:49 Відповісти
быстро ж ты обосрался, кизяк тувимский. не волнуйся так, "братский" Китай поможет вам сдохнуть.
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23.06.2021 10:55 Відповісти
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия
******
россия
= 666 ......
..
Спросите у кисилева - о СОВПАДЕНИИ...


..
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23.06.2021 10:57 Відповісти
умерших в результате осложнений перенесенного Ковида маму и отчима моего друга можно считать увиденными мною ?
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23.06.2021 11:08 Відповісти
хорошо . подождем когда у тебя кто то из родных и знакомых умрет . тогда твое утверждение станет доказательным ? поверь таких прозревших предостаточно
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23.06.2021 11:49 Відповісти
идиот, сходит в ковидную клинику и посмотри, хотя бы как выглядит, взятая для анализа кровь у ковидного больного!
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23.06.2021 11:19 Відповісти
о так я открою тебе страшную тайну . у больных Ковидом кровь густеет

как же ты мил человек вступаешь в дискуссию не зная таких элементарных вещей ?
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23.06.2021 11:46 Відповісти
куда же он пойдет . если он считает что Ковид придумали . больницы не настоящие . а умершие это все нанятые актеры
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23.06.2021 11:44 Відповісти
как скажете . можете и дальше пребывать в удобном для вас заблуждении
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23.06.2021 11:09 Відповісти
У меня был до школы астматический бронхит, в школьный период 7 воспалений лёгких -
если бы это было правдой, такие как я (на сегодня мне 58) просто бы не выживали.
К счастью, помогает закаливание холодной водой и книги Поля Брегга.
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23.06.2021 11:25 Відповісти
у моего сына тоже астма . была . вроде перерос . но в данном случае ни какой связи
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23.06.2021 11:41 Відповісти
и кто же интересно этот самый мир погружает в противостояние ?
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23.06.2021 10:58 Відповісти
Эти твари начинают компанию оправдания своих дальнейших агрессивных действий. Не ведитесь на их никчемные вбросы!
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23.06.2021 12:20 Відповісти
так ни кто и не ведется
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23.06.2021 12:23 Відповісти
Не "мир погружается", а его погружают в противостояние такие дебилы как Шойгу.
Если на Московию не нападают, но армию гонят на войну,
то военным дешевле придушить провокаторов с чувством выполненного долга.
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23.06.2021 11:01 Відповісти
педофильный кацапурский шаман молвит слово...
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23.06.2021 11:01 Відповісти
Шо, шуйгу, стремно? То ли еще будет! Вы, подонки, посеяли ветер. Пожнете бурю!
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23.06.2021 11:02 Відповісти
У мене кажуть трохи по-іншому: "Не сій біду сусіду - жнивам не зрадієш!!!"
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23.06.2021 11:12 Відповісти
І у цьому протистоянні у параші шансів встояти ще менше, ніж у совка у 80-х.
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23.06.2021 11:02 Відповісти
какой мір нєхароший!
тока Расіся харошая!
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23.06.2021 11:03 Відповісти
Этот военный " деятель" тоже из воров, которых много и среди украинского чиновничества.
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23.06.2021 11:03 Відповісти
міньі обороньі в кожному совку один за іншого краще і ордєноноснєє, як і прєзьі(((
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23.06.2021 11:06 Відповісти
Знатный оленевод пророчествует...
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23.06.2021 11:08 Відповісти
хатят лі рузькіє вайни, спрасітє ви у алінєвода запаса шойгу.
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23.06.2021 11:10 Відповісти
Всё верно, все вокруг бЫндеравцы, а Путин- ХУ.ЛО!
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23.06.2021 11:11 Відповісти
Раша оккупировала часть независимой Молдовы. ( Приднестровье). оккупировала два региона независимой Грузии ( Абхазию и Юж. Осетию), развязала войну против Грузии, спровоцировала конфликт возле украинского острова Тузла, оккупировала и аннексировала украинские Крым и Севастополь, развязала войну на востоке Украины, унесшей жизни 14 тыс. человек ( раненых наверняка не менее 40 тыс, беженцев до 1,5 миллионов), по сути оккупировала акваторию Азовского моря и частично Черного ( территориальные воды Украины и международные воды), блокирует проход украинских судов ( даже захватывает их вооруженным путем), нарушает всевозможные международные, межгосударственные договоры. По сути вынудила Азербайджан ( подставив под обстрел свой вертолет) к согласию на оккупацию Рашей Карабаха, полностью контролирует своими вооруженными силами границы Армении ( скрытая оккупация), по сути ведет ползучую аннексию Беларуси, поддерживая диктаторский не легитимный режим своего наместника Луки, проводит политические убийства по всей Европе, а то и миру, платит деньги талибам за головы американских солдат, бомбит мирные города и силы оппозиции в Сирии, финансирует все деструктивные течения в мире от неонацистов, леваков до радикалов от ислама, своим вмешательством мешает установления мира в Ливии, поддерживает все антинародные , диктаторские режимы и режимы военных хунт ( Мьянма, КНДР, Венесуэла, ЦАР и т.д.) Вмешивается в выборы по всему континенту, ведет хаккерские атаки.. Ну в общем можно продолжать без конца. Раша это есть инкарнация нацистской Германии 1933 - 1941 годов.
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23.06.2021 11:14 Відповісти
Мені цікаво - китайські "колоністи" вже повністю Тиву окупували? Поки "бойові буряти" на Донбасі "русский мир защищали" китайці підім"яли під себе більше половини земель сільськогосподарського призначення у них вдома - в Бурятії! Там на кордонах "орендованих" земель уже стоять китайскі прапори і китайська "охорона" місцевих ганяє! Може-б він цим "абеспакоился"?
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23.06.2021 11:18 Відповісти
и виноваты в этом старые шизанутые пердуны типа этой Шойги ))))
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23.06.2021 11:18 Відповісти
Расея открыто угрожает Западу, а те ведут себя как слепоглухие наркоманы - считают все угрозы лаптеногих пустым трепом и продолжают их финансировать и строить трубопроводы.
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23.06.2021 11:22 Відповісти
во всём виноваты русафобы
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23.06.2021 11:23 Відповісти
кожугєт-оглу, посіпака **********, вирішив пограти у вагомого політика?
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23.06.2021 11:24 Відповісти
дбл блдь.
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23.06.2021 11:24 Відповісти
Помощник Х#йла по убийствам решил произвести с бодуна свои бредовые мысли вслух...
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23.06.2021 11:26 Відповісти
Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж холодна війна, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5926
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23.06.2021 11:29 Відповісти
-аленям мешают жить-
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23.06.2021 11:55 Відповісти
Репост.
Я прожил год в Америке, и хочу сказать с некоторым сожалением тем россиянам, которые любят говорить про величие России. Ребята, ваше величие с американским даже рядом не лежало. Это не величие, а какое-то недоразумение, честно слово. Тут все гораздо более величественнее, причем в разы, пишет в блоге Художник и литератор Игорь Поночевный. Начать с природы. Пока вы там все выкорчевываете, варварски вырубаете лесные угодья, заболачиваете, издеваетесь над землей, и превращаете ее в помойку, американцы ее так берегут, что вам и не снилось. В Силиконовой долине, где самая дорогая в США земля, и где все друг у друга на головах сидят, на каждом углу - парки, сады, скверы и бульвары. В центре Сан-Франциско ходят лисицы, койоты и бизоны по Голден Гейт парку, а через заборы Бальбоа постоянно лазают еноты и скунсы. В городке Долины, где я жил, в шаговой доступности были два огромных заповедника с пешеходными тропами по полдесятка миль, не считая множества парков в самом городке. Всюду ходят олени, никто их не убивает и не свежует, как в России. В каждом парке Америки созданы все условия, чтобы вы хорошо отдохнули: там есть туалеты, питьевые краны, мангалы для барбекю, парковки, указатели, столики, скамейки. Или взять американскую сантехнику. Российской сантехники, как вы знаете, почти и нет, вся сантехника в России - скандинавская, не научились до сих пор писсуары делать. В американских ваннах такие краны, каких у нас и нет - огромная ручка, которую поворачиваешь, как штурвал самолета, и оттуда льется вода здоровенной струей. Кипятка никогда не будет, так что, не обожжетесь, крутите ручку и выбираете температуру: очень удобно. Все массивное, добротное, сделанное на века. В этом смысле вся сантехника в России представляется какой-то мелюзгой, никак на величие не тянущей, уж извините. Напора нет, из крана течет величие тонкой ржавой струей, все гнилое, ненадежное. Идем дальше, возьмите столбы, стоящие на улицах. Столбы в России - это какое-то недоразумение, по сравнению с американскими, чахлые, тоненькие, тухлые, гнилые, ломающиеся как спички. Столбы в Сан-Франциско деревянные, но им по двести лет. В обхват они пару метров, все изъеденные и почерневшие, но они еще двести лет простоят; все тут делалось на века. Возьмем еду. Зайдите в любую американскую забегаловку, которых тут море. В обед люди могут выйти и купить в радиусе ста метров все, что душа пожелает: в Сан-Франциско огромные торговые центры просто напичканы внизу закусочными, а Атланте на пичстрит я видел такой же торговый центр с сотней едален. Там есть все: и китайская, и корейская, и японская, и мексиканская, и индийская, и американская кухни. Хотите вегетарианское? - милости просим. Закажите там салат. Вам принесут такую порцию, какой вы втроем наедитесь. Купите салат в России, я не говорю уже про Москву или Санкт-Петербург, где вам принесут молекулярную кухню - три помидора черри, фаршированные майонезом, там не хватит даже червячка заморить. Салат в закусочной Атланты невозможно доесть, рамен доесть в Сан-Франциско - нереально. Купите в каком-нибудь русском кофехаусе салат - вам принесут детскую миску с накаканными туда пятьюдесятью граммами оливье. И так - во всем, друзья мои. Кругом тут, в Америке, - настоящее величие. И это не бутылку об голову на день ВДВ в фонтане разбивать. Что ни возьми, величия в Америке в разы больше. Только они совсем не говорят об этом; в цивилизованном обществе это - неприлично. О каком величие России говорят русские - я, ей Богу, понять затрудняюсь. Одеться в зеленку, спороть нашивки, взять автомат и пойти, сдохнуть, строя Русский Мир в гнилых окопах? В этом величие? А по мне, так это - самовнушение обиженных. Не имея ничего, обкраденные, оболганные, обманутые, люди уверят себя, что всем довольны. Особенно меня забавляют утробно вещающие "аналитики", которые в соцсетях раскладывают геополитические пасьянсы - находясь на Южных кварталах Луганска, они всем все объясняют. Боже мой, какие клоуны, идиоты! Вы позвали к себе домой людей, которые пришли, сожрали все, что есть у вас в холодильнике, выпили ваше спиртное, тр*хнули вашу жену - и вас самих тоже тр*хнули, ну, чтобы обидно не было! Потом сказали, что у вас тут неплохо, и они дальше будут жить. Ну, давайте! Красавчики!
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23.06.2021 11:29 Відповісти
Ісе для тебе,пудхуйло,чергова криза,падла а,для нас-можливість в кінці-кінців відійти від козломордостана у сторону Європи! А ти,****,заткай пащеку і чекай,курва, суду в Гаазі,де тебе,собаку,повісять на самій розлогістій гілляці!
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23.06.2021 11:30 Відповісти
Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж холодна війна, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5680
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23.06.2021 11:30 Відповісти
Эта марионетка путлеровского ОПГ немного перепутал слова, забыл вставить что это таки рашка пытается своими титаническими усилиями погрузить свободный мир в состояние шока, и все ради того чтоб продолжать грабить свою биомассу .
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23.06.2021 11:32 Відповісти
Кажубет черную сабаку на этих дилах съел, знаит шо калякамц.
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23.06.2021 11:35 Відповісти
Шойгу/ Суд решил принудительно доставить в Украину для ареста Шойгу. 05.08.14.- Нынешняя хорошая, правильная, суровая но справедливая власть Зеленского решение суда выполнит. Избиратели Зеленского ( Коломойского) в этом не сомневаются .
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23.06.2021 11:35 Відповісти
иди домой! там аленя некормленная, аднака. шибко галодная...
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23.06.2021 11:40 Відповісти
Бережное отношение к международным обязательствам подменяется внедрением в одностороннем внедрением некоего "куйлово- капутинского" рашистского порядка, основанного на придуманных "оккупантом Украины и мировым террористом рабсеей - правилах. Мир,ращист, стремительно погружает в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны",
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23.06.2021 11:40 Відповісти
Причем ситуация опаснее, чем во время холодной войны, только из-за того, что руководство РФ и Беларуси даже более ********, чем в СССР.
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23.06.2021 11:42 Відповісти
дайте Кунжутовичу селедки. неизвестно, будет ли она в рационе в Гааге, где он будет отбывать пожизненное за военные преступления
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23.06.2021 11:42 Відповісти
какой прозорливый бурят!
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23.06.2021 11:42 Відповісти
сцут не моргая прямо в глаза
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23.06.2021 11:53 Відповісти
Благодаря Великому )(уйлу всех времен
и мокшанских народов мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем холодная война, - Шойгу
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23.06.2021 11:57 Відповісти
Миротворец мля 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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23.06.2021 12:04 Відповісти
Оленевод хренов!!!!!
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23.06.2021 12:06 Відповісти
Насколько у России "бережное отношение к международным обязательствам" - прекрасно видно на её "соблюдении" Будапештского меморандума и десятков договоров с Украиной о признании территориальной целостности и границ. Впрочем, к наглой и беспардонной российской лжи уже все привыкли.
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23.06.2021 12:16 Відповісти
ходи-оглядывайся, гвардии оленевод
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23.06.2021 12:22 Відповісти
НАТО на учениях всех будет тренировать силовые структуры Украины по действиям в случае нападения РФ на Украину. Поэтому на болотах стоит такой вой. Потому что они хотят с меньшими потерями оккупиррвать и уничтожить Украину и сопротивление не входит в их планы.
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23.06.2021 12:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6CJrIhsR23I Тыва: шаманизм, национализм и алкоголизм | Безработица и преступность в русской Монголии

Родина этого бурято-монгола. Одна сплошная свалка.
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23.06.2021 12:45 Відповісти
Тьху на тебя ! Дебилко сруский.
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23.06.2021 12:51 Відповісти
Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж холодна війна, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9239
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23.06.2021 13:37 Відповісти
Агония ошмётков империи...
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23.06.2021 14:00 Відповісти
Оленевод, что-то мычит Рассказал бы лучше про олений !
Ждём новые санкции на это г@вно
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23.06.2021 14:08 Відповісти
А чем думал этот бОлван стопроцентовый, открывая крышку ящика Пандоры на пару с ху-лом? АААААААААА?
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23.06.2021 14:36 Відповісти
Оленевод
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24.06.2021 09:54 Відповісти
 
 