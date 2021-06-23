Понад 8,5 тис. дітей торік використали у військових конфліктах, - ООН
Понад 8 500 дітей використали як солдат минулого року в різних конфліктах по всьому світу, і майже 2700 дітей були вбиті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив глава ООН Антоніу Гутерріш.
За його словами, 8 521 дитина використовувалася як солдати торік, ще 2 674 дитини були вбиті і 5 748 поранені в ході різних конфліктів.
Зазначається, що щорічна доповідь глави ООН Раді Безпеки охоплює вбивства, каліцтва і сексуальні наруги над дітьми, викрадення або вербування, відмову в доступі до допомоги і напади на школи та лікарні.
У списку фігурують "збройні сили М'янми - за вбивства, заподіяння каліцтв і сексуальне насильство щодо дітей - і сирійські урядові сили - за вербування дітей, вбивство, заподіяння каліцтв і сексуальне насильство щодо дітей і напади на школи та лікарні".
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