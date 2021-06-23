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Понад 8,5 тис. дітей торік використали у військових конфліктах, - ООН

Понад 8,5 тис. дітей торік використали у військових конфліктах, - ООН

Понад 8 500 дітей використали як солдат минулого року в різних конфліктах по всьому світу, і майже 2700 дітей були вбиті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив глава ООН Антоніу Гутерріш.

За його словами, 8 521 дитина використовувалася як солдати торік, ще 2 674 дитини були вбиті і 5 748 поранені в ході різних конфліктів.

Зазначається, що щорічна доповідь глави ООН Раді Безпеки охоплює вбивства, каліцтва і сексуальні наруги над дітьми, викрадення або вербування, відмову в доступі до допомоги і напади на школи та лікарні.

У списку фігурують "збройні сили М'янми - за вбивства, заподіяння каліцтв і сексуальне насильство щодо дітей - і сирійські урядові сили - за вербування дітей, вбивство, заподіяння каліцтв і сексуальне насильство щодо дітей і напади на школи та лікарні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти блокують виїзд дітей з ОРДО: Офіс Генпрокурора розпочав розслідування

Автор: 

діти (5057) ООН (3343) Гутерріш Антоніу (389)


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Более 8,5 тыс. детей в прошлом году использовали в военных конфликтах, - ООН - Цензор.НЕТ 7792
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23.06.2021 10:56 Відповісти
хто шагает дружно в ряд-рюских трупиков отряд....
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23.06.2021 10:59 Відповісти
кто и как это все считает ? особенно в Сирии или в центральной Африке
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23.06.2021 11:03 Відповісти
чи кац.апстані
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23.06.2021 11:35 Відповісти
Марат Казей, 14 лет...Валя Котик, 14 лет...
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23.06.2021 11:07 Відповісти
И чем хвалиться, тем что взросльі дяденьки их послали вьіполнять работі, которая болжна бьіла вьіполнена єтим самьіми взросльіми дядьками?
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23.06.2021 13:47 Відповісти
 
 