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Новини
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Затримано прикордонника, який вимагав від громадянина України 10 тис. євро за незаконний перетин кордону з РФ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Прикордонник та його спільник підозрюються в тому, що вимагали в українця 10 000 євро за незаконний перетин кордону України з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина України 10 тис. євро за незаконне переправлення через державний кордон України до Російської Федерації. Гроші мали бути передані через посередника.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі обумовленої суми коштів. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Затримано прикордонника, який вимагав від громадянина України 10 тис. євро за незаконний перетин кордону з РФ, - ДБР 01

Протиправну діяльність припинено прокурорами спільно зі слідчими та оперативними співробітниками територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за сприяння Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПС України.

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Зазначається, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури оперативному співробітнику прикордонного загону та його посереднику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Затримано прикордонника, який вимагав від громадянина України 10 тис. євро за незаконний перетин кордону з РФ, - ДБР 02
Фото: сайт ДБР

Водночас у відомстві нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор: 

хабар (4697) Держприкордонслужба ДПСУ (5958) ДБР (3483)


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Так всё правильно вроде делали.
Надо бьіло деньги взять, отвезти в ближайшую посадку, ночью с багажника выгрузить, и сказать: - вот она, русь-матушка, ступай, с богом, мил-человек!
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23.06.2021 11:13 Відповісти
Как? Куда? Чего? Зачем и почему?! Наградить погранца за находчивость! С ваты хоть клок пользы на ровном месте!
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23.06.2021 11:16 Відповісти
украинцам запрещено ездить в мордор?
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23.06.2021 11:24 Відповісти
к большому сожалению граница с рф-проходной двор- за взятку кто угодно пройдет-
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23.06.2021 11:30 Відповісти
Фонарь, 10000 евро, за что не смешите.
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23.06.2021 11:34 Відповісти
 
 