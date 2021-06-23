Затримано прикордонника, який вимагав від громадянина України 10 тис. євро за незаконний перетин кордону з РФ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Прикордонник та його спільник підозрюються в тому, що вимагали в українця 10 000 євро за незаконний перетин кордону України з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина України 10 тис. євро за незаконне переправлення через державний кордон України до Російської Федерації. Гроші мали бути передані через посередника.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі обумовленої суми коштів. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Протиправну діяльність припинено прокурорами спільно зі слідчими та оперативними співробітниками територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за сприяння Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПС України.

Також дивіться: Капітана поліції затримали під час одержання хабаря на Харківщині, - ДБР. ФОТО

Зазначається, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури оперативному співробітнику прикордонного загону та його посереднику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Фото: сайт ДБР

Водночас у відомстві нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.