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Новини Коронавірус і карантин
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Вимагаємо негайно закрити кордон і припинити пасажирське сполучення з РФ, поки там не нормалізується ситуація з COVID-19, - заява "ЄС"

Вимагаємо негайно закрити кордон і припинити пасажирське сполучення з РФ, поки там не нормалізується ситуація з COVID-19, - заява

Останні тижні в країні-агресорі вирує "індійський" штам коронавірусу, який вже призвів до рекордної смертності і переповнених лікарень у Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності".

"Науковці попереджають, що індійський штам "Дельта" значно заразніший та призводить до тяжчого перебігу хвороби. Ця мутація вдвічі підвищує ризик госпіталізації та в півтора рази частіше призводить до реанімації інфікованих. За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні", - йдеться в повідомленні.

"Влада Зеленського повністю провалила боротьбу з попередніми ударами коронавірусу. Лише під час весняної хвилі епідемії в Україні загинуло 20 тисяч громадян і понад 750 тисяч інфікувалось. Але влада не зробила висновків зі свого провалу і не пришвидшила темпи вакцинації. Через чотири місяці "масової" вакцинації два щеплення отримали менше 1% населення, тоді як європейські сусіди провакцинували від чверті до половини своїх громадян", - додали в "ЄС".

У політсилі підкреслили, що загроза нової хвилі епідемії - реальне підгрунтя для проведення засідання РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пилок рослин може сприяти поширенню коронавірусу, - дослідження

"Європейська Солідарність" вимагає невідкладно закрити кордон та, на додачу до авіа і залізничних перевезень, припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації. Усі українці, які повертатимуться із Росії у встановлений період часу, мають проходити не лише тестування, але й контрольовану самоізоляцію", - підсумували в" ЄС ".

Автор: 

кордон (4757) карантин (18172) росія (65052) Європейська Солідарність (1081) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
Ожидаемо первые 3 высера не про Ковид и не про Роисю, а про нехорошего Пороха.

Болейте на здоровье, зебилы!!!
Можете даже спецом на Роисю съездить для этого, если, конечноеще, деньги еще хоть на что-то остались. Вот только лучше бы вы там и померли.
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23.06.2021 12:03
+27
54 220 чоловік загинуло в Україні від коронавірусу, подякуй команді зеленського і йому особисто.
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23.06.2021 12:06
+21
"Власть Зеленского полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тыс. граждан и более 750 тыс. инфицировались. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан"


Ты готов с этим поспорить?
Сейчас штамм-Дэльта является реальной угрозой. На Роисе лютует именно этот индийский штамм.
И шо делает ЗЕ - открывает границу для Индии и не ограничивает въезд из Роиси.
Если задача заразить как можно больше украинцев - то ЗЕ делает все верно.

Ты за то, чтобы больные животные везли его из Роиси в Украину или шо?
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23.06.2021 12:07
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Тогда не было коронавируса.
Это чисто медицинское мероприятие - противоэпидемическое.
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23.06.2021 12:01 Відповісти
То есть сейчас надо закрывать, а тогда не надо было? Медицина важнее войны.. ну-ну..
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23.06.2021 12:03 Відповісти
Конечно важнее.
Без медицины воевать будет некому.
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23.06.2021 12:04 Відповісти
Так как воевать если это неважно нужно лечить?
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23.06.2021 12:09 Відповісти
Был бы законодательный запрет на посещение рф гражданами Украины и наоборот многих бы проблем не было бы. Вот Израиль например имеет страны с которыми воевал- и гражданам запрещено их посещать...ну и соответственно наоборот. люди к этому относятся с пониманием..
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23.06.2021 12:15 Відповісти
54 220 чоловік загинуло в Україні від коронавірусу, подякуй команді зеленського і йому особисто.
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23.06.2021 12:06 Відповісти
Привіт, Івановичу. Ти я бачу в курсі статистичних даних по Україні з точністю до десятків смертей. А скільки від Ковіду за цей час загинуло в сусідній Польщі або не сусідній Італіі?
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23.06.2021 12:12 Відповісти
Я живу в Україні.
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23.06.2021 12:13 Відповісти
Це вірно. Але щоб робити якісь висновки, слід все ж таки робити порівняння з іншими країнами.
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23.06.2021 12:15 Відповісти
Скільки вакцинованих в Україні та в Польщі чи Італії, в процентах?Роби висновки Володимировичу.
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23.06.2021 12:17 Відповісти
З вакцинуванням таки слуги просрали, тут я згоден. Але що там на рахунок порівняльної статистики по смертям від ковіду? Можна у відсотках до загальної кількості населення.
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23.06.2021 12:26 Відповісти
то зроби порівняння ти, за чим справа?
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23.06.2021 13:19 Відповісти
Івановичу треба не тільки зраду розводити, але і навчитися трохи думати. Я за нього його роботу робити не буду.
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23.06.2021 13:33 Відповісти
Йому за це не платять
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23.06.2021 14:08 Відповісти
Не загинуло, а померло. І не 54 тисячі, а, скоріш за все, значно менше.
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23.06.2021 12:45 Відповісти
"Власть Зеленского полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тыс. граждан и более 750 тыс. инфицировались. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан"


Ты готов с этим поспорить?
Сейчас штамм-Дэльта является реальной угрозой. На Роисе лютует именно этот индийский штамм.
И шо делает ЗЕ - открывает границу для Индии и не ограничивает въезд из Роиси.
Если задача заразить как можно больше украинцев - то ЗЕ делает все верно.

Ты за то, чтобы больные животные везли его из Роиси в Украину или шо?
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23.06.2021 12:07 Відповісти
Не то. Это очередной пустой пиар.
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23.06.2021 12:03 Відповісти
На чому ще був "пустий піар"?
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23.06.2021 12:04 Відповісти
Та на всём.
От коронавируса до клубники.
Кстати, такой пиар самоубийственный.
С этим нужно быть поосторожнее и не злоупотре.*****.
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23.06.2021 12:07 Відповісти
Охріненний аргумент. Що, конкретного пустого вони напіарили на "короні"?

Забезпечили лікарів і людей засобами захисту та апаратурою, на відміну від плісняви?
Що не так з полуницею, яку привезли на фронт разом з необхідним, нашим захисникам, обладнанням. В чому пустий піар? Чому пліснява так не піариться?
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23.06.2021 12:43 Відповісти
90% "вимог" ЄС це пустопорожні балачки з метою вчергове нагадати про своє існування.
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23.06.2021 12:08 Відповісти
100%.
Но пусть продолжают в том же духе.
Это их подвело в 2019-м и ничему не научило.
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23.06.2021 12:10 Відповісти
зате ви всі, 73/43%зебіли, винивши зраду, з відкатом політики прогаласованої вами української влади на позиції 2013-го року - своєї провини не визнаєте. Ну хер з вами, мріть, падлюки
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23.06.2021 12:22 Відповісти
Всі зебіли вмруть. Лишаться тільки педроботи.
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23.06.2021 12:27 Відповісти
Ну вас вже зараз менше 30% залишилося. Мабуть вже мрете, що хворий скот.
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23.06.2021 12:39 Відповісти
Нас, тобто тих, хто не голосував за ПОПа та за жодних обставин за нього не проголосують, залишилося стільки же як і два роки тому. Тобто 75%. І через три роки ця цифра не зміниться. Твій ідол є безнадійним політичним трупом. Закарбуй це на своєму чолі і передай своїм співсектантам із "життя по новому".
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23.06.2021 13:20 Відповісти
О, то це через те, що Порох політичний "труп" у пліснявий з кацапами так підгорає? Зебільна логіка, як і з підрахунками відсотків.
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23.06.2021 13:25 Відповісти
Який рейтинг довіри до ПОПа?
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23.06.2021 13:31 Відповісти
Пох,ми два рази вас,гниди, рачки ставили -знов поставимо)
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23.06.2021 14:45 Відповісти
Ога-ога... Поставили рачки хіба свою секту. Щоб зранку до ночі "Зр-а-ада" волали з виряченими очима...
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23.06.2021 14:48 Відповісти
Два Майдани- і ти рачки стояв,ватаноїд)тренеруйся ,мудак
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23.06.2021 14:55 Відповісти
Ахахаха)))))круто зесрань від "трупа" підкидує - може сдохнешь вже від падучуї,униле чмо кацапьське
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23.06.2021 14:43 Відповісти
Якщо вони не будуть це 100% продовжувати, то мудрий нарід, обласканий зеленою субстанцією, виздихає, від зарази, завезеної з мордора.
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23.06.2021 13:23 Відповісти
Які конкретно?
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23.06.2021 12:44 Відповісти
Та я в курсе.
Но и опасность заражения имеет место.
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23.06.2021 12:05 Відповісти
Можете привести примеры, когда такие действия оказались эффективными как противоэпидемические?
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23.06.2021 12:35 Відповісти
Все страны ограничивают перемещение на границе при угрозе распространения заразы.
Читай новости.
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23.06.2021 12:38 Відповісти
Вы не пробовали, хоть раз, осмыслить прочитанное?
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23.06.2021 12:43 Відповісти
ЄС подава в суд на пропагандона, то з якого переляку їй переживати? Через те, що гандон не знає в якому році і що відбувалось? Чи то в 2014, чи в 2015. Хай вчить новітню історію, зебіл.
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23.06.2021 12:04 Відповісти
Обох.
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23.06.2021 12:04 Відповісти
Я думаю, что за П...равду.
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23.06.2021 12:08 Відповісти
Ожидаемо первые 3 высера не про Ковид и не про Роисю, а про нехорошего Пороха.

Болейте на здоровье, зебилы!!!
Можете даже спецом на Роисю съездить для этого, если, конечноеще, деньги еще хоть на что-то остались. Вот только лучше бы вы там и померли.
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23.06.2021 12:03 Відповісти
Это не про зебилов а ошибки Порошенко.. и почему он пролетел как фанера. в войну не стоило сопли жевать с вопросами о границе..и не надо как обиженные девочки спамить мои комменты. а надо принимать и понимать ошибки Пороха. он совершенно не святой в этом вопросе
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23.06.2021 12:06 Відповісти
А где власовская тряпка?
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23.06.2021 12:10 Відповісти
Где ? Где ? .... ( ему неудобно о себе такое говорить )
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23.06.2021 12:33 Відповісти
Это ***** превратило Власовский флаг в тряпку!
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23.06.2021 12:39 Відповісти
Яка ви добра людина..))) Мабуть ви так всім добра бажаєте коли хтось живе по іншому, краще вас чи гірше.. розмовляє не на кацапській а на рідній Українській...))) Чудвий приклад і характеристика...Дивіться люди і робіть висновки ...))) А що буде коли о такий і подібні недай Боже прийдуть на керіні посади або до влади..Я б навіть жити поряд з такою людиною не хотів би ..От цікаво що в голові такої людини яка отаке пише робиться...????
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23.06.2021 12:37 Відповісти
А с какого ляда тебе,мразь зелёная,добра желать -ты,чмо,сдало воюющую страну под рассмеши комика.Будь хоть раз мужиком -самоубейся ковидом в кацапстане
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23.06.2021 14:53 Відповісти
Ну я ж про це і кажу ...ти **** і в раю будеш *****...))))Зітри піну з рота))) Хворенька
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23.06.2021 16:02 Відповісти
А КАК ПИАРИЛИ ШМУРДЯК ОБМАНЫВАЯ ВЕСЬ МИР! А ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО УКОЛОТОСТЬ ШМУРДЯКОМ ПРИЗНАК БЕШЕНСТВА!
"У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба."
За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ",
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23.06.2021 12:03 Відповісти
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !!.....
Санкцыонные ! - - . .. . ...!!!!..
. ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------
------------ КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ ...
ЭКОНОМИКЕ...
И
ИСТОРИИ ..............МЕДИЦЫНЕ . . .. . .
....................???? ......
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23.06.2021 12:08 Відповісти
Таварищ Путен не разрешит, а зелецуцики не посмеют
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23.06.2021 12:05 Відповісти
Хто такий путЕн?
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23.06.2021 12:07 Відповісти
*****!
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23.06.2021 12:10 Відповісти
Якщо він сцить писати правильно прізвище *****,то він таке ж саме *****.
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23.06.2021 12:17 Відповісти
а мы требуем откривать кпп с сепарами. логика где?
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23.06.2021 12:05 Відповісти
Да, можно было бы закрыть границы , если бы это был просто вирус. Но к сожалению, мы имеем дело с адресной доставкой. Это совсем другая методика распространения. Здесь нет границ и ...водных преград!!!! Важно. Не существует водных преград для адресной доставки, поэтому вирус и прыгает на острова.
Ну а, кто делает адресную доставку.....это пока никому не интересно!!!
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23.06.2021 12:09 Відповісти
і все-одно, щось таки це дасть, небагато, але дасть - особливо з врахуванням провалу вакцинації. Якщо помре 20тисяч населення (а не 22, якщо не закриють кордони - цифри в мене умовні) - все-одно на це треба йти...
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23.06.2021 12:24 Відповісти
а не власовская. хрен угадал. но закрывать глаза на глобальные лажи Пороха не надо.
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23.06.2021 12:11 Відповісти
Вони взагалі серед людей бувають? Знайшли, чим лякати. Та й це - порожні балачки, досі навіть шебекінські макарони магазинах стоять під виглядом українських.
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23.06.2021 12:17 Відповісти
Як комусь цікаво зрозуміти хто є хто раджу взяти на список всіх хто поставив клас під добрим Герхардом............. Тут ви знайде все угрупування..об'єднання гівномисленників...
https://censor.net/ua/user/184403

Ожидаемо первые 3 высера не про Ковид и не про Роисю, а про нехорошего Пороха. Вимагаємо негайно закрити кордон і припинити пасажирське сполучення з РФ, поки там не нормалізується ситуація з COVID-19, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 718

Болейте на здоровье, зебилы!!!
Можете даже спецом на Роисю съездить для этого, если, конечноеще, деньги еще хоть на что-то остались. Вот только лучше бы вы там и померли.
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23.06.2021 12:42 Відповісти
Так це той, шо Україну болотом називає.
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23.06.2021 12:49 Відповісти
І багатенько одндумців гівномислитилів..список нормальний))))
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23.06.2021 12:56 Відповісти
Так реально лучше,чтоб зесрань на кацапами передохла)
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23.06.2021 14:49 Відповісти
Знаєш присказку " Не рий другому яму...босама там здохнеш" Ще раз кажу витри піну з рота))
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23.06.2021 16:07 Відповісти
Общение с западными медиками и вирусологами, а потом с нашими, погрузили меня в состояние, близкое к панике. Дело в том, что индийский штам COVID-19, которому присвоено свое имя "дельта", - это уже то неотвратимое бедствие, с которым столкнётся Украина в ближайшее время и к которому мы не готовы.
Начнём с того, что его отличительной особенностью является высокая степень заразности и быстрое распространяется болезни. Кроме того, лишь вакцины остаются эффективным методом противодействия ему, но только при условии полного завершения курса вакцинации. Но и эффективность вакцин абсолютно разная. Тем более, что уже есть информация о том, что этот штамм обнаружили у вакцинированных. Но в любом случае, вакцинированные показывают "более легкое" протекание заболевания в случае инфицирования после вакцинации.
А на фоне всего этого появляется информация, что в Украине упали темпы вакцинации и за последние сутки привились только 4,3 тысячи украинцев, а Pfizer все ещё недоступен для большинства. Да и обеспечение больниц по прежнему оставляет желать лучшего. Но наша власть кормит людей сказками и рассказывает, что она готова, как никогда.
Мы уже видели результаты этой готовности в количестве более 50 000 смертей. Тогда Зеленский назвал себя и свое окружение "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом". И я понимаю, что он и его окружение будут опять раздувать щеки, но если они опять упустят время, то это приведёт к ещё большим жертвам среди наших граждан. Кстати, как там 5 000 000 вакцинированных, которых обещал Ляшко? Там где и 1 миллиард деревьев Зеленского.
И вот на фоне всего этого европейцы считают, что они ещё недостаточно готовы к новой волне коронавируса и стараются минимизировать количество возможных жертв увеличивая скорость вакцинации и обеспечивая больницы всем необходимым. А у нас?
А у нас видосики, пиар и громкие обещания. И ценой этому будут новые смерти людей. Поэтому не рассчитывайте сильно на государство и позаботьтесь о себе сами. Носите маски в помещении и общественном транспорте, мойте регулярно руки и соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами. И если у вас есть возможность, то вакцинируйтесь. Вакцина - это ваш шанс, что если и заразитесь этой хворью, то болезнь пройдёт легко и вы не умрёте. Эта пандемия ещё не закончилась. Берегите себя.
Facebook https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6388033561222696%20 Борислав Береза
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23.06.2021 13:01 Відповісти
Спокойно граждане, умрём все. Первыми сложат головы те кто много украл и не хочет делиться с сильными мира сего, вторыми умрут те кто забирал бабки у богатых "производственная травма", а потом все остальные. Время никого не пощадит.
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23.06.2021 14:13 Відповісти
Имейте совесть!
Если закрыть границу, как же мы будем "ментально сближаться" с "той стороной"?!
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23.06.2021 13:21 Відповісти
Закривати кордон треба було ще на початку війни.
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23.06.2021 14:13 Відповісти
И это правильно.
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23.06.2021 14:33 Відповісти
Вторая часть явно лишняя, да и закрывать надо было 27.02.2014
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23.06.2021 14:35 Відповісти
Клас особливо про 27.02.2014)))))) Точно під дих))))
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23.06.2021 16:35 Відповісти
Требую закрыть границу и прекратить ВСЕ ОТНОШЕНИЯ с агрессором и оккупантом . /ТОЧКА/ без всяких условий
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23.06.2021 14:40 Відповісти
Та граница должна быть закрыта и без ковида. Оттуда ничего хорошего не приедет.
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23.06.2021 15:30 Відповісти
Турция открыла доступ мордорским туристам, так что все остальные посетители пляжиков Турции имеют хорошие шансы притащить с собой мордорский штам.
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23.06.2021 16:02 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/society/aktivisti-zvinuvatili-sekretarya-rnbo-danilova-v-posibnictvi-kremlyu-foto-video-23062021-429169 Активісти звинуватили секретаря РНБО Віталія Данілова в посібництві Кремлю (ФОТО, ВІДЕО)
Сьогодні, 23 червня, під стінами Ради Нацбезпеки гаряче - на акцію протесту проти чиновників РНБО вийшли ветерани АТО та націонал-патріоти. Терпець активістів урвався після чергових рішень і висловлювань секретаря РНБО Данілова, який, за їхніми словами, вкотре продемонстрував вигляд бурхливої діяльності та боротьби з кремлівським режимом
Учасники протесту зазначили, що мають вдосталь фактів, зокрема вони нагадали, що жоден депутат ОПЗЖ не отримав запобіжного заходу у вигляді утримування під вартою, партія ОПЗЖ не заборонена, а її лідер Медведчук відсиджується на фіктивному "домашньому арешті" та продовжує проводити антидержавну діяльність. Подібна ситуація простежується і стосовно "агентів впливу" Рабіновича, Новінського, Киви та інших відвертих прокремлівських функціонерів, передає ASPI.
Ветерани АТО та активісти стверджують, що, прикриваючись незрозумілим формулюванням "санкції", РНБО займається переділом корупційних схем, зокрема, перерозподілом корупційних потоків та контрабандою. Як приклад, контрабандист Альперін був фактично врятований від покарання депортацією до Ізраїлю.
На думку протестувальників, секретар РНБО Данілов симулює заходи проти кремлівської п'ятої колони і нагадали, що саме він привів до влади кума Путіна - Медведчука (будучи у 1996-1997 членом СДПУ(О), що саме його колеги по партійній діяльності: такі як Шуфрич та інші мали б отримати підозри у корупції та державній зраді. Проте відношення до них РНБО лояльне, знову ж таки, завдяки Данілову. Аналогічна ситуація і щодо Бродського, з яким у Данілова досить дружні й близькі стосунки.
Отже, ветерани та активісти впевнені, що Данілова треба звільнити негайно, бо його давні стосунки з кремлівськими функціонерами, давніми партнерами по бізнесу та політичних проєктах, шкодять інтересам держави і прирівнюються до державної зради.
Нагадаємо, що 18 червня секретар Радбезу Данілов невдало поглумився над затопленням півострова Крим, на що зреагував глава МВД Аваков, зазначивши, що це "не привід для зловтіхи".
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23.06.2021 17:00 Відповісти
 
 