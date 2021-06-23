Вимагаємо негайно закрити кордон і припинити пасажирське сполучення з РФ, поки там не нормалізується ситуація з COVID-19, - заява "ЄС"

Останні тижні в країні-агресорі вирує "індійський" штам коронавірусу, який вже призвів до рекордної смертності і переповнених лікарень у Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності".

"Науковці попереджають, що індійський штам "Дельта" значно заразніший та призводить до тяжчого перебігу хвороби. Ця мутація вдвічі підвищує ризик госпіталізації та в півтора рази частіше призводить до реанімації інфікованих. За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні", - йдеться в повідомленні.

"Влада Зеленського повністю провалила боротьбу з попередніми ударами коронавірусу. Лише під час весняної хвилі епідемії в Україні загинуло 20 тисяч громадян і понад 750 тисяч інфікувалось. Але влада не зробила висновків зі свого провалу і не пришвидшила темпи вакцинації. Через чотири місяці "масової" вакцинації два щеплення отримали менше 1% населення, тоді як європейські сусіди провакцинували від чверті до половини своїх громадян", - додали в "ЄС".

У політсилі підкреслили, що загроза нової хвилі епідемії - реальне підгрунтя для проведення засідання РНБО.

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"Європейська Солідарність" вимагає невідкладно закрити кордон та, на додачу до авіа і залізничних перевезень, припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації. Усі українці, які повертатимуться із Росії у встановлений період часу, мають проходити не лише тестування, але й контрольовану самоізоляцію", - підсумували в" ЄС ".