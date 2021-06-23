Вимагаємо негайно закрити кордон і припинити пасажирське сполучення з РФ, поки там не нормалізується ситуація з COVID-19, - заява "ЄС"
Останні тижні в країні-агресорі вирує "індійський" штам коронавірусу, який вже призвів до рекордної смертності і переповнених лікарень у Москві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності".
"Науковці попереджають, що індійський штам "Дельта" значно заразніший та призводить до тяжчого перебігу хвороби. Ця мутація вдвічі підвищує ризик госпіталізації та в півтора рази частіше призводить до реанімації інфікованих. За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні", - йдеться в повідомленні.
"Влада Зеленського повністю провалила боротьбу з попередніми ударами коронавірусу. Лише під час весняної хвилі епідемії в Україні загинуло 20 тисяч громадян і понад 750 тисяч інфікувалось. Але влада не зробила висновків зі свого провалу і не пришвидшила темпи вакцинації. Через чотири місяці "масової" вакцинації два щеплення отримали менше 1% населення, тоді як європейські сусіди провакцинували від чверті до половини своїх громадян", - додали в "ЄС".
У політсилі підкреслили, що загроза нової хвилі епідемії - реальне підгрунтя для проведення засідання РНБО.
"Європейська Солідарність" вимагає невідкладно закрити кордон та, на додачу до авіа і залізничних перевезень, припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації. Усі українці, які повертатимуться із Росії у встановлений період часу, мають проходити не лише тестування, але й контрольовану самоізоляцію", - підсумували в" ЄС ".
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Это чисто медицинское мероприятие - противоэпидемическое.
Без медицины воевать будет некому.
Ты готов с этим поспорить?
Сейчас штамм-Дэльта является реальной угрозой. На Роисе лютует именно этот индийский штамм.
И шо делает ЗЕ - открывает границу для Индии и не ограничивает въезд из Роиси.
Если задача заразить как можно больше украинцев - то ЗЕ делает все верно.
Ты за то, чтобы больные животные везли его из Роиси в Украину или шо?
От коронавируса до клубники.
Кстати, такой пиар самоубийственный.
С этим нужно быть поосторожнее и не злоупотре.*****.
Забезпечили лікарів і людей засобами захисту та апаратурою, на відміну від плісняви?
Що не так з полуницею, яку привезли на фронт разом з необхідним, нашим захисникам, обладнанням. В чому пустий піар? Чому пліснява так не піариться?
Но пусть продолжают в том же духе.
Это их подвело в 2019-м и ничему не научило.
Но и опасность заражения имеет место.
Читай новости.
Болейте на здоровье, зебилы!!!
Можете даже спецом на Роисю съездить для этого, если, конечноеще, деньги еще хоть на что-то остались. Вот только лучше бы вы там и померли.
"У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба."
За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ",
Санкцыонные ! - - . .. . ...!!!!..
. ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------
------------ КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ ...
ЭКОНОМИКЕ...
И
ИСТОРИИ ..............МЕДИЦЫНЕ . . .. . .
....................???? ......
Ну а, кто делает адресную доставку.....это пока никому не интересно!!!
https://censor.net/ua/user/184403
Ожидаемо первые 3 высера не про Ковид и не про Роисю, а про нехорошего Пороха.
Болейте на здоровье, зебилы!!!
Можете даже спецом на Роисю съездить для этого, если, конечноеще, деньги еще хоть на что-то остались. Вот только лучше бы вы там и померли.
Начнём с того, что его отличительной особенностью является высокая степень заразности и быстрое распространяется болезни. Кроме того, лишь вакцины остаются эффективным методом противодействия ему, но только при условии полного завершения курса вакцинации. Но и эффективность вакцин абсолютно разная. Тем более, что уже есть информация о том, что этот штамм обнаружили у вакцинированных. Но в любом случае, вакцинированные показывают "более легкое" протекание заболевания в случае инфицирования после вакцинации.
А на фоне всего этого появляется информация, что в Украине упали темпы вакцинации и за последние сутки привились только 4,3 тысячи украинцев, а Pfizer все ещё недоступен для большинства. Да и обеспечение больниц по прежнему оставляет желать лучшего. Но наша власть кормит людей сказками и рассказывает, что она готова, как никогда.
Мы уже видели результаты этой готовности в количестве более 50 000 смертей. Тогда Зеленский назвал себя и свое окружение "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом". И я понимаю, что он и его окружение будут опять раздувать щеки, но если они опять упустят время, то это приведёт к ещё большим жертвам среди наших граждан. Кстати, как там 5 000 000 вакцинированных, которых обещал Ляшко? Там где и 1 миллиард деревьев Зеленского.
И вот на фоне всего этого европейцы считают, что они ещё недостаточно готовы к новой волне коронавируса и стараются минимизировать количество возможных жертв увеличивая скорость вакцинации и обеспечивая больницы всем необходимым. А у нас?
А у нас видосики, пиар и громкие обещания. И ценой этому будут новые смерти людей. Поэтому не рассчитывайте сильно на государство и позаботьтесь о себе сами. Носите маски в помещении и общественном транспорте, мойте регулярно руки и соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами. И если у вас есть возможность, то вакцинируйтесь. Вакцина - это ваш шанс, что если и заразитесь этой хворью, то болезнь пройдёт легко и вы не умрёте. Эта пандемия ещё не закончилась. Берегите себя.
Facebook https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6388033561222696%20 Борислав Береза
Если закрыть границу, как же мы будем "ментально сближаться" с "той стороной"?!
Сьогодні, 23 червня, під стінами Ради Нацбезпеки гаряче - на акцію протесту проти чиновників РНБО вийшли ветерани АТО та націонал-патріоти. Терпець активістів урвався після чергових рішень і висловлювань секретаря РНБО Данілова, який, за їхніми словами, вкотре продемонстрував вигляд бурхливої діяльності та боротьби з кремлівським режимом
Учасники протесту зазначили, що мають вдосталь фактів, зокрема вони нагадали, що жоден депутат ОПЗЖ не отримав запобіжного заходу у вигляді утримування під вартою, партія ОПЗЖ не заборонена, а її лідер Медведчук відсиджується на фіктивному "домашньому арешті" та продовжує проводити антидержавну діяльність. Подібна ситуація простежується і стосовно "агентів впливу" Рабіновича, Новінського, Киви та інших відвертих прокремлівських функціонерів, передає ASPI.
Ветерани АТО та активісти стверджують, що, прикриваючись незрозумілим формулюванням "санкції", РНБО займається переділом корупційних схем, зокрема, перерозподілом корупційних потоків та контрабандою. Як приклад, контрабандист Альперін був фактично врятований від покарання депортацією до Ізраїлю.
На думку протестувальників, секретар РНБО Данілов симулює заходи проти кремлівської п'ятої колони і нагадали, що саме він привів до влади кума Путіна - Медведчука (будучи у 1996-1997 членом СДПУ(О), що саме його колеги по партійній діяльності: такі як Шуфрич та інші мали б отримати підозри у корупції та державній зраді. Проте відношення до них РНБО лояльне, знову ж таки, завдяки Данілову. Аналогічна ситуація і щодо Бродського, з яким у Данілова досить дружні й близькі стосунки.
Отже, ветерани та активісти впевнені, що Данілова треба звільнити негайно, бо його давні стосунки з кремлівськими функціонерами, давніми партнерами по бізнесу та політичних проєктах, шкодять інтересам держави і прирівнюються до державної зради.
Нагадаємо, що 18 червня секретар Радбезу Данілов невдало поглумився над затопленням півострова Крим, на що зреагував глава МВД Аваков, зазначивши, що це "не привід для зловтіхи".