Закон про оцінку нерухомості не виконано, борги із зарплат зросли, держава отримала менше дивідендів, - нардеп Качура про ФДМУ

Більшість членів Рахункової палати залишилися незадоволені звітом Фонду держмайна.

Про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутат України від фракції СН Олександр Качура.

"Учора був присутній на засіданні Рахункової палати, де розглядався звіт Фонду держмайна за 2020 рік. Більшість членів Рахункової палати, які взяли слово, озвучили невдоволення щодо звіту в цілому", - написав нардеп.

"Вишенькою на торті" є питання створення модуля з оцінки об'єктів нерухомості. Реформу в сфері оціночної діяльності реалізували народні депутати, що ухвалили закон, яким було скасовано функцію посередників у сфері реєстрації звітів про оцінку. Водночас Фонду було доручено в термін не пізніше 1 липня 2020 року розробити і впровадити Систему автоматичного визначення вартості об'єктів нерухомості. Наразі Фонд вже майже на 1 рік (!) прострочив впровадження цієї системи, чим порушив виконання закону. Це означає, що громадяни продовжують оплачувати оцінку об'єктів оцінювачам (а мають отримувати цю послугу безкоштовно), а держава продовжує втрачати мільярди гривень через недостовірну оцінку об'єктів нерухомості", - написав Качура.

Качура повідомив, що заради експерименту депутати замовили оцінку квартири одного з керівників фракції та її вартість була занижена оцінювачем майже в 10 разів, і завдяки цьому податків у разі продажу такої квартири заплатили б у 10 разів менше, ніж передбачено.

Також у звіті Фонду держмайна, представленому Рахунковій палаті, йдеться, що в 2020 році ФДМ було проведено приблизно 1900 приватизаційних онлайн-аукціонів на суму майже 3 млрд грн.

"Насправді, згідно з данними цього ж звіту за 2020 рік, до державного бюджету від приватизації державного майна переказано 2 млрд 248 млн 165 тис. грн, а кількість реалізованих об'єктів малої приватизації - 432 об'єкти (всього виставлялися на аукціон 525 об'єктів). Тому незрозуміло, на що посилається ФДМУ, заявляючи про 3 млрд грн і 1900 аукціонів. Якщо йдеться про аукціони, за результатами яких по кілька разів не відбувався продаж об'єктів - це точно не "перемога" ФДМУ", - написав Качура.

Нардеп також додав, що в 2020 році надходження від дивідендів і відрахувань частини чистого прибутку господарських товариств втричі нижче, ніж у 2019-му. Також на держпідприємствах у 2020 році істотно збільшилася заборгованість із зарплати, кількість проблемних підприємств також зросла.

Також Качура звертає увагу на те, що в 2020 році діяла заборона на продаж великих підприємств за програмою великої приватизації, але при цьому Фонд держмайна зобов'язаний був підготувати їх до приватизації.

"Але упродовж 2020 року ФДМУ всюди говорив про те, що нібито діяла заборона на підготовку об'єктів великої приватизації. Насправді, діяла заборона тільки на продаж таких об'єктів. У вересні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон з метою уточнення формулювання.

Тому, попри заяви про заборону підготовки до приватизації, підготовка відбувалася, про що свідчить і виконання радниками з приватизації угод, укладених з Фондом, інформація про що є у звіті за 2020 рік", - написав нардеп.

Найближчим часом звіт Фонду держмайна буде розглянуто Верховною Радою України.

Нагадаємо, раніше Качура заявляв, що тіньові куратори, в тому числі Одеського припортового заводу, зможуть заробляти на державному майні до 2022 року завдяки тому, що старт великої приватизації був відкладений.