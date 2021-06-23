До кінця тижня призначать нового прессекретаря Зеленського. Кандидати - ведучий Никифоров і комунікаційник Бондаренко, - ЗМІ

Офіс Президента перебуває на "фінішній прямій" у питанні вибору нового прессекретаря Володимира Зеленського. Зараз в ОП обирають між двома кандидатами - ведучим телеканалу "Україна 24" Сергієм Никифоровим і колишнім журналістом, комунікаційником Олександром Бондаренком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомили джерела в ОП.

Рішення щодо нового спікера мають ухвалити протягом одного-двох днів. При цьому раніше в ОП обіцяли представити нового прессекретаря перед Днем журналіста, який відзначається в Україні 6 червня.

Одне із джерел заявило, що, найімовірніше, посаду отримає Никифоров.

Никифоров до "Україна 24" працював на європейському телеканалі Euronews.

Бондаренко працював на "Громадському радіо", вів політичну програму "Точка зору", працював на Українську службу ВВС, а згодом на телеканалі "Україна". У 2017 році Бондаренко пройшов курс у Kyiv Academy of Media Arts і після став керівником спецпроєктів в агентстві стратегічних комунікацій RMA. На місцевих виборах 2020 року Бондаренко та його команда супроводжували партію "Голос" у Львові.

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Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського. В ОП тоді заявили, що вона зосередиться на роботі зі взаємодії з іноземними ЗМІ.

14 травня в Офісі Президента повідомили, що мають довгий список кандидатів на посаду прессекретаря президента України.