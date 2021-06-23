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Новини
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До кінця тижня призначать нового прессекретаря Зеленського. Кандидати - ведучий Никифоров і комунікаційник Бондаренко, - ЗМІ

До кінця тижня призначать нового прессекретаря Зеленського. Кандидати - ведучий Никифоров і комунікаційник Бондаренко, - ЗМІ

Офіс Президента перебуває на "фінішній прямій" у питанні вибору нового прессекретаря Володимира Зеленського. Зараз в ОП обирають між двома кандидатами - ведучим телеканалу "Україна 24" Сергієм Никифоровим і колишнім журналістом, комунікаційником Олександром Бондаренком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомили джерела в ОП.

Рішення щодо нового спікера мають ухвалити протягом одного-двох днів. При цьому раніше в ОП обіцяли представити нового прессекретаря перед Днем журналіста, який відзначається в Україні 6 червня.

Одне із джерел заявило, що, найімовірніше, посаду отримає Никифоров.

Никифоров до "Україна 24" працював на європейському телеканалі Euronews.

Бондаренко працював на "Громадському радіо", вів політичну програму "Точка зору", працював на Українську службу ВВС, а згодом на телеканалі "Україна". У 2017 році Бондаренко пройшов курс у Kyiv Academy of Media Arts і після став керівником спецпроєктів в агентстві стратегічних комунікацій RMA. На місцевих виборах 2020 року Бондаренко та його команда супроводжували партію "Голос" у Львові.

Також читайте: Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище"

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського. В ОП тоді заявили, що вона зосередиться на роботі зі взаємодії з іноземними ЗМІ.

14 травня в Офісі Президента повідомили, що мають довгий список кандидатів на посаду прессекретаря президента України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) ЗМІ (1358) прессекретар (36) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+9
Бубочку на пацанів потягнуло?
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23.06.2021 12:07
+7
Призначуть кловуна рангом понижче головного.
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23.06.2021 12:08
+7
Ще існують кадри, що погоджуються працювати на клоуна? І як сподіваються потім відмити репутацію від зеленого гівна?
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23.06.2021 12:09
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Бубочку на пацанів потягнуло?
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23.06.2021 12:07 Відповісти
Призначуть кловуна рангом понижче головного.
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23.06.2021 12:08 Відповісти
а конюха дядю Гришу нельзя пристроить ???
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23.06.2021 12:09 Відповісти
Я только не понимаю почему не подошел(шла) томада из его команды - сам бог велел быть прессекретарем клоуна, отвешивать шуточки, нести какой то бред....
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23.06.2021 12:58 Відповісти
Ще існують кадри, що погоджуються працювати на клоуна? І як сподіваються потім відмити репутацію від зеленого гівна?
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23.06.2021 12:09 Відповісти
Верресня маєте на увазі?)
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23.06.2021 12:13 Відповісти
ви впевнені, що їм доведеться її відмивати?
з того, що я спостерігаю, то це зеленське надовго бо:
1. чесні вибори воно не проводитиме (досвід виборів на Франківщині як приклад).
2. в Україні ще багато малоросів та тупнів, які щиро голосуватимуть за зеленське.
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23.06.2021 12:47 Відповісти
А шо з Мендель - найуспішнішою й найвпливовішою мадам? Нєудовлєтворяєт?
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23.06.2021 12:09 Відповісти
Чоткие пацаны не беременнеют от работы в ОП, в отличии от.
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23.06.2021 12:14 Відповісти
І шо, клоун презерватива проколов? Послєдовал прімєру папи.
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23.06.2021 12:17 Відповісти
Слишком влиятельная особа - одним твиттом меняет наклон земной оси.
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23.06.2021 13:01 Відповісти
а шо такое...новую мендель невозможно подобрать ? ))))
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23.06.2021 12:10 Відповісти
Президент сменил ориентацию?
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23.06.2021 12:13 Відповісти
он на распутье . не может четко определиться
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23.06.2021 12:17 Відповісти
До конца недели назначат нового пресс-секретаря Зеленского. Кандидаты - ведущий Никифоров и коммуникационщик Бондаренко, - СМИ - Цензор.НЕТ 2610
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23.06.2021 12:16 Відповісти
Просто Зеленський прес-серетарок портить. То Бєня підібрав йому прєс-серетаря.
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23.06.2021 12:18 Відповісти
Хто ж стане Вавиною тамадою? "Ось у чому питання ", найголовніше у державі.
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23.06.2021 12:27 Відповісти
Я назначаю Д.Гордона и баста сперечатись!
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23.06.2021 12:29 Відповісти
візми ото з бородою, сцьівокобьілко, чи як там))
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23.06.2021 13:42 Відповісти
а быдлан бородатый, который пиво тырял не подойдёт ?
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23.06.2021 13:48 Відповісти
Казалось бы, причём тут Ахметов?)
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23.06.2021 15:31 Відповісти
 
 