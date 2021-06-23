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Новини Боротьба з корупцією
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"Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков

В Україні створено повний цикл антикорупційних органів. Обговорювалася можливість імплементації українських антикорупційних інструментів в інших країнах світу.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

Глава НАЗК розповів, що під час візиту до США було проведено зустрічі на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй і частину зустрічей у Вашингтоні з американськими чиновниками.

"Ми обговорювали ті самі питання, які я виголосив у промові на Генеральній Асамблеї ООН. Це успіхи України, її влади, як законодавчої, так і виконавчої, Уряду, на шляху побудови ефективної системи запобігання корупції і боротьби з нею. Ми презентували те, що Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементовано Конвенцію ООН проти корупції, створено повний цикл антикорупційних органів – НАЗК, НАБУ, антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд і ІТ-інструменти запобігання корупції – Прозорро, реєстр декларацій, реєстр звітів політичних партій (найкращі в світі і один, і другий реєстри). Тобто повний цикл цих інструментів. І ми обговорювали можливість імплементації таких інструментів – наших розробок в інших країнах світу", - наголосив Новіков.

Водночас, за словами глави НАЗК, побороти корупцію можливо тільки в одному випадку - коли ти є суб'єктом, а не об'єктом управління.

"Ми вважаємо, що і Україна, і українська влада, український уряд мають бути суб’єктами, а не об’єктами стороннього управління. Тому єдине, чим керується Національне агентство , це законом – Законом "Про запобігання корупції"", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з головою НАЗК Олександром Новіковим для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте: Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри рішення ОАСК, - очільник НАЗК Новіков

Автор: 

корупція (4682) НАЗК (1684) Новіков Олександр (92)


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Топ коментарі
+22
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23.06.2021 12:16
+16
Він хотів сказати, що "Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована коррупция в государственные органы власти".
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23.06.2021 12:19
+11
"Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 6553
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23.06.2021 12:19
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23.06.2021 12:16 Відповісти
Коломойский уже 15 лет получил за воровство более двух миллиардов долларов предоставленных МВФ?
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23.06.2021 12:29 Відповісти
а о ти нас запитуєш? Це тобі, 73/43%зебілу, має бути краще відомо! Ти ж привів до влади оцю всю камарілью! Тобі івідповідати!
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23.06.2021 12:37 Відповісти
Ну я ж не написав що Педро краще за Коломойского.
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23.06.2021 13:44 Відповісти
Нагадало : "Лебеди летят а **** толку...."
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23.06.2021 12:52 Відповісти
Нужна не конвенция а реальная ответственность
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23.06.2021 12:33 Відповісти
))))))))))
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23.06.2021 12:17 Відповісти
Осталось имплементировать в тюрмы всех олигархов - воров.
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23.06.2021 12:18 Відповісти
Вот только результаты плачевны.
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23.06.2021 12:19 Відповісти
ну вот каким моральным уродом нужно быть чтоб вот так говорить о коррупции в Украине?
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23.06.2021 12:19 Відповісти
Все больше и больше мы становимся похожи на Россию. Там тоже вранье --норма жизни.
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23.06.2021 12:33 Відповісти
"Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 6553
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23.06.2021 12:19 Відповісти
Він хотів сказати, що "Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована коррупция в государственные органы власти".
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23.06.2021 12:19 Відповісти
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23.06.2021 12:20 Відповісти
Разве может быть коррупция в стране, где каждый имеет свою цену?
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23.06.2021 12:20 Відповісти
У нас и Набсовет в Укрзализныце есть, а что толку?
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23.06.2021 12:20 Відповісти
Ага...
А на Рассии, одна из самых демократических Конституций!
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23.06.2021 12:21 Відповісти
Як називається в медицині, коли пришили органи, а вони не працюють?
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23.06.2021 12:21 Відповісти
Отторжение.
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23.06.2021 12:55 Відповісти
- ты суслика видишь?
- нет...
- а он есть...
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23.06.2021 12:22 Відповісти
ну...одними имплементациями коррупцию не победить... но насмешить можно... особенно когда главные коррупционеры дорвались до ниток, за которые дергают своих марионеток у руля государства
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23.06.2021 12:23 Відповісти
почти полностью.-Это почти обходится Украине в 37 млрд долларов в год.
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23.06.2021 12:23 Відповісти
Ага, і в Ютубі є - на моцоцикла мужики ставлять реактивного двигуна від літака. Але моцоцикл не їде, а як їде - то через кілька метрів вибухає. Двигун не витримує таке одоробло на собі нести.
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23.06.2021 12:24 Відповісти
Феерическое заявление...
"Мы представили то, что Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции".

Все-таки за этим "почти" и скрыты все эти конверты с баблом в Раде, Коля-насос на автомобиле погранцов, куртка Степанова все остальные постоянные зашквары зелени с внезапным и необъяснимым ростом благосостояния.
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23.06.2021 12:27 Відповісти
Та у 6ас фсе́ имплементировано, только вот коррупция ни куда не девается!
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23.06.2021 12:27 Відповісти
Борьба с коррупцией в самом разгаре. Результат: 3:0 в пользу коррупции!
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23.06.2021 12:29 Відповісти
Що вони там крять, ці зе-слуги... Наприклад в авачарні в кого не ткни - коррупціонери й злочинці. Та й в інших конторах вистачає, й прокуральні, й в судах, й в СБУ, та й саме оте нью-зк викликає ну дуже багато запитань.
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23.06.2021 12:29 Відповісти
брехня, обіцянки та маніпуляція - природній ареал існування клована, д'єрмака, їх камарільї зеботів та всіх 73/43%зебілів.
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23.06.2021 12:33 Відповісти
Валера забыл упомянуть, что для того, чтобы победить коррупцию законы нужно не только принимать, но потом ещё и соблюдать.
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23.06.2021 12:34 Відповісти
Он серьезно?!
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23.06.2021 12:36 Відповісти
На папірці й в промовах зеленського все путьом...
Лише чомусь від ЄС, НАТО, МВФ ми зараз далі, ніж у 2019-му
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23.06.2021 12:38 Відповісти
и так во всем!
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23.06.2021 13:36 Відповісти
Я, блин, прямо в захваті! Ми майже приблизились до стандартів совка! Сталінська конституція 36-го року вважалась найдемократичнішою у світі, на свій час. Результати пам"ятаєте? Тому бредятіна, яку вони несуть, мені не цікава.
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23.06.2021 12:39 Відповісти
Мы представили то, что Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции, создан полный цикл антикоррупционных органов - НАПК, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и IT-инструменты предотвращения коррупции".
"Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 1484
Вроде бы их и создали, но только есть одна проблема - они не работают, а только создают имитацию бурной деятельности за немалая плату.
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23.06.2021 12:41 Відповісти
"Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5399
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23.06.2021 12:41 Відповісти
Важно не количество органов, а результаты их работы. Пока счет не в их пользу.
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23.06.2021 12:42 Відповісти
0% - это ПОЧТИ. Интересная математика.
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23.06.2021 12:46 Відповісти
Что лишний раз говорит, что законі без их выполнения - туалетная бумага.

Имплементация антикоррупционной конвенции ООН не помешала:
- ЗЕ устроить весь Квартал и Г+Г на госслужбу;
- ЗЕ поназначать на все ключевые должности ручных людей с своими бизнес-интересами;
- Ермаку торговать госдолжностями;
- Татарову оставаться при должности уже 2 года, не смотря на уголовное обвинение в коррупции;
- Ермаку и ЗЕ захватить Нафтогаз и незаконно сменить руководство;
- ЗЕ не декларировать недвижимость в окупированном Крыму;
- ЗЕвласти проводить госзакупки, минуя законные процедуры тендеров;
- ЗЕвласти разворовывать целевые фонды...
и тд. и т.п

Так какой смысл говорить, что формально законы в Украине есть, но ЗЕ ими смело подтирается?
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23.06.2021 12:48 Відповісти
Я падцталом...
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23.06.2021 12:49 Відповісти
Конституція Сталіна 1936 року теж була найдемократичніша в світі на той час- і це вже після Голодомору і нечуваних репресій 37- 38 року!
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23.06.2021 12:55 Відповісти
как громко сказано. аж уши заложило.
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23.06.2021 13:21 Відповісти
и что это дает?
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23.06.2021 13:35 Відповісти
Запомни, сынок: Твой успех на работе, это НЕ результат твоей работы, а умение красиво и грамотно отчитаться о проделанной работе.
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23.06.2021 13:36 Відповісти
И что из того? Вся система выстроена на коррупции /без нее нет нынышнего государства - Украина/!
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23.06.2021 14:20 Відповісти
Цей анекдот добре б розказати суддям, прокурворам, фсбушникам і поліцаям.
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23.06.2021 14:29 Відповісти
Я столько шуток за один день могу не осилить🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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23.06.2021 14:44 Відповісти
Ого!бєні -нашить "зірку"....
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23.06.2021 15:11 Відповісти
Від англ. «implementation» - здійснення, втілення у життя, виконання, реалізація. Так що не смішіть народ.
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23.06.2021 16:59 Відповісти
І чого мені так смішно? Дякую, зробили мій вечір!)))
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23.06.2021 18:10 Відповісти
"создан полный цикл антикоррупционных органов - НАПК, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и IT-инструменты предотвращения коррупции - Прозорро, реестр деклараций, реестр отчетов политических партий (лучшие в мире и один, и другой реестры)----и ВСЕ ЭТО СДЕЛАЛИ при ПОРОХЕ!
А зеленые твари все это РАЗВАЛИЛИ!
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24.06.2021 01:04 Відповісти
 
 