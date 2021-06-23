"Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков
В Україні створено повний цикл антикорупційних органів. Обговорювалася можливість імплементації українських антикорупційних інструментів в інших країнах світу.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава НАЗК Олександр Новіков.
Глава НАЗК розповів, що під час візиту до США було проведено зустрічі на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй і частину зустрічей у Вашингтоні з американськими чиновниками.
"Ми обговорювали ті самі питання, які я виголосив у промові на Генеральній Асамблеї ООН. Це успіхи України, її влади, як законодавчої, так і виконавчої, Уряду, на шляху побудови ефективної системи запобігання корупції і боротьби з нею. Ми презентували те, що Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементовано Конвенцію ООН проти корупції, створено повний цикл антикорупційних органів – НАЗК, НАБУ, антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд і ІТ-інструменти запобігання корупції – Прозорро, реєстр декларацій, реєстр звітів політичних партій (найкращі в світі і один, і другий реєстри). Тобто повний цикл цих інструментів. І ми обговорювали можливість імплементації таких інструментів – наших розробок в інших країнах світу", - наголосив Новіков.
Водночас, за словами глави НАЗК, побороти корупцію можливо тільки в одному випадку - коли ти є суб'єктом, а не об'єктом управління.
"Ми вважаємо, що і Україна, і українська влада, український уряд мають бути суб’єктами, а не об’єктами стороннього управління. Тому єдине, чим керується Національне агентство , це законом – Законом "Про запобігання корупції"", - додав він.
Повний текст інтерв'ю з головою НАЗК Олександром Новіковим для Цензор.НЕТ читайте тут.
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"Мы представили то, что Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции".
Все-таки за этим "почти" и скрыты все эти конверты с баблом в Раде, Коля-насос на автомобиле погранцов, куртка Степанова все остальные постоянные зашквары зелени с внезапным и необъяснимым ростом благосостояния.
Лише чомусь від ЄС, НАТО, МВФ ми зараз далі, ніж у 2019-му
Вроде бы их и создали, но только есть одна проблема - они не работают, а только создают имитацию бурной деятельности за немалая плату.
Имплементация антикоррупционной конвенции ООН не помешала:
- ЗЕ устроить весь Квартал и Г+Г на госслужбу;
- ЗЕ поназначать на все ключевые должности ручных людей с своими бизнес-интересами;
- Ермаку торговать госдолжностями;
- Татарову оставаться при должности уже 2 года, не смотря на уголовное обвинение в коррупции;
- Ермаку и ЗЕ захватить Нафтогаз и незаконно сменить руководство;
- ЗЕ не декларировать недвижимость в окупированном Крыму;
- ЗЕвласти проводить госзакупки, минуя законные процедуры тендеров;
- ЗЕвласти разворовывать целевые фонды...
и тд. и т.п
Так какой смысл говорить, что формально законы в Украине есть, но ЗЕ ими смело подтирается?
А зеленые твари все это РАЗВАЛИЛИ!