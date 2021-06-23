"Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков

В Україні створено повний цикл антикорупційних органів. Обговорювалася можливість імплементації українських антикорупційних інструментів в інших країнах світу.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

Глава НАЗК розповів, що під час візиту до США було проведено зустрічі на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй і частину зустрічей у Вашингтоні з американськими чиновниками.

"Ми обговорювали ті самі питання, які я виголосив у промові на Генеральній Асамблеї ООН. Це успіхи України, її влади, як законодавчої, так і виконавчої, Уряду, на шляху побудови ефективної системи запобігання корупції і боротьби з нею. Ми презентували те, що Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементовано Конвенцію ООН проти корупції, створено повний цикл антикорупційних органів – НАЗК, НАБУ, антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд і ІТ-інструменти запобігання корупції – Прозорро, реєстр декларацій, реєстр звітів політичних партій (найкращі в світі і один, і другий реєстри). Тобто повний цикл цих інструментів. І ми обговорювали можливість імплементації таких інструментів – наших розробок в інших країнах світу", - наголосив Новіков.

Водночас, за словами глави НАЗК, побороти корупцію можливо тільки в одному випадку - коли ти є суб'єктом, а не об'єктом управління.

"Ми вважаємо, що і Україна, і українська влада, український уряд мають бути суб’єктами, а не об’єктами стороннього управління. Тому єдине, чим керується Національне агентство , це законом – Законом "Про запобігання корупції"", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з головою НАЗК Олександром Новіковим для Цензор.НЕТ читайте тут.

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