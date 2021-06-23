За добу від COVID-19 у Києві померли п'ятеро людей, одужали - 229, виявили 241 новий випадок, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 241 новий випадок захворювання на COVID-19. Померли 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"241 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 людей. Всього за період пандемії в місті 5185 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 212 611", – повідомив Кличко.

Так, захворіли 133 жінки віком від 21 до 83 років, 98 чоловіків віком від 21 до 86 років. А також 6 дівчаток від одного до 17 років і чотири хлопчики від 8 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 37 хворих на коронавірус. А також 23 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 229 людей. Загалом коронавірус подолали 202 942 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 50, у Дніпровському – 47 та в Оболонському районі – 27 випадків", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, напередодні в Києві виявили 87 нових випадків зараження коронавірусом. Померли 3 людини, одужали - 53.