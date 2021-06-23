У корупціонерів є стратегія, а у влади немає антикорупційної стратегії, - глава НАЗК Новіков
Незавершення судової реформи шкодить насамперед самим суддям. Оскільки більшість добропорядних суддів страждають через погану репутацію частини своїх колег.
Про це глава НАЗК Олександр Новіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Антикорупційної стратегії в країні немає. Президент ще в вересні визначив закон для розгляду парламентом як невідкладений. Але до цього часу парламент не проголосував. Чому – ми не знаємо", - зазначив глава НАЗК.
За словами Новікова, буквально два тижні тому президент сказав, що для нього і парламенту завдання номер один - схвалення Антикорупційної стратегії.
"Сподіваємось, оскільки у нас є монобільшість в парламенті, яка підтримує Президента, що на наступному тижні, стратегія все-таки буде проголосована. Тому що у корупціонерів, як ми бачимо, є стратегія. А у влади немає стратегії. І в цьому плані корупція і олігархічний вплив – це слова-синоніми. Бо корупція – це використання довіреної влади у власних інтересів, і олігархічний вплив – це використання влади у власних інтересах. Це слова-синоніми. Тому Антикорупційна стратегія – це антиолігархічна стратегія", - зауважив глава НАЗК.
Новіков вважає, щоб побороти корупцію в Україні потрібні об'єднані зусилля активної частини громадянського суспільства і влади.
"Тому нам потрібний сильний Президент, сильний Уряд і сильний парламент. Тільки сильні суб’єктно. Коли у нас панує, навіть у владних кабінетах думка, що хтось кимось керує, то це у мене виникають думки, що вони також є об’єктами якогось впливу, а не самостійними суб’єктами владних повноважень. Тому я і кажу, що НАЗК зацікавлене в сильному Президенті, в сильному Уряді і сильному парламенті. Тільки так можна подолати корупцію в Україні", - підсумував він.
Інтерв'ю з главою НАЗК Олександром Новіковим читайте тут.
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Нынешняя власть и есть коррупционеры, и у них таки да есть стратегия коррупции.
А он хочет что бы эти ЗЕлёные трутни были против чужого мёда.
153 народні депутати фракції "Слуга народу" (кожен другий) є мільйонерами згідно з даними їхніх декларацій. Про це повідомили в https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3919736181401442 Комітеті виборців України з посиланням на сайт НАЗК.
Нагадаємо, раніше КВУ повідомив, що народні депутати "Слуги Народу" https://www.5.ua/polityka/deputaty-zi-sluhy-narodu-zadeklaruvaly-bilsh-iak-miliard-hryven-hotivkoiu-kvu-216927.html задекларували більш як мільярд гривень готівкою .
2021 рік
67 мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти