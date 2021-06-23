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Новини Боротьба з корупцією
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У корупціонерів є стратегія, а у влади немає антикорупційної стратегії, - глава НАЗК Новіков

У корупціонерів є стратегія, а у влади немає антикорупційної стратегії, - глава НАЗК Новіков

Незавершення судової реформи шкодить насамперед самим суддям. Оскільки більшість добропорядних суддів страждають через погану репутацію частини своїх колег.

Про це глава НАЗК Олександр Новіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Антикорупційної стратегії в країні немає. Президент ще в вересні визначив закон для розгляду парламентом як невідкладений. Але до цього часу парламент не проголосував. Чому – ми не знаємо", - зазначив глава НАЗК.

За словами Новікова, буквально два тижні тому президент сказав, що для нього і парламенту завдання номер один - схвалення Антикорупційної стратегії.

"Сподіваємось, оскільки у нас є монобільшість в парламенті, яка підтримує Президента, що на наступному тижні, стратегія все-таки буде проголосована. Тому що у корупціонерів, як ми бачимо, є стратегія. А у влади немає стратегії. І в цьому плані корупція і олігархічний вплив – це слова-синоніми. Бо корупція – це використання довіреної влади у власних інтересів, і олігархічний вплив – це використання влади у власних інтересах. Це слова-синоніми. Тому Антикорупційна стратегія – це антиолігархічна стратегія", - зауважив глава НАЗК.

Новіков вважає, щоб побороти корупцію в Україні потрібні об'єднані зусилля активної частини громадянського суспільства і влади.

"Тому нам потрібний сильний Президент, сильний Уряд і сильний парламент. Тільки сильні суб’єктно. Коли у нас панує, навіть у владних кабінетах думка, що хтось кимось керує, то це у мене виникають думки, що вони також є об’єктами якогось впливу, а не самостійними суб’єктами владних повноважень. Тому я і кажу, що НАЗК зацікавлене в сильному Президенті, в сильному Уряді і сильному парламенті. Тільки так можна подолати корупцію в Україні", - підсумував він.

Інтерв'ю з главою НАЗК Олександром Новіковим читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков

Автор: 

корупція (4682) судова реформа (1459) Новіков Олександр (92) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
бгг) а кто сказал что єто разные люди?
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23.06.2021 12:59
+3
Поясню ему.
Нынешняя власть и есть коррупционеры, и у них таки да есть стратегия коррупции.
А он хочет что бы эти ЗЕлёные трутни были против чужого мёда.
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23.06.2021 13:00
+2
Стратегия коррупционеров в том, чтобы быть властью.
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23.06.2021 13:01
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23.06.2021 12:59 Відповісти
Так можна і договоритися до слів Пуйла сказаних в 2008 році -"Украина несостоявшееся государство".Вірьмо в нашу державу, вірьмо.
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23.06.2021 13:31 Відповісти
бгг) а кто сказал что єто разные люди?
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23.06.2021 12:59 Відповісти
Поясню ему.
Нынешняя власть и есть коррупционеры, и у них таки да есть стратегия коррупции.
А он хочет что бы эти ЗЕлёные трутни были против чужого мёда.
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23.06.2021 13:00 Відповісти
Добропорядочный судья это звучит как адекватный наркоман.....
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23.06.2021 13:00 Відповісти
Стратегия коррупционеров в том, чтобы быть властью.
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23.06.2021 13:01 Відповісти
Так мы же всё имплементировали!
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23.06.2021 13:06 Відповісти
СНЯЛ З *ЯЗІКА!!!*
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23.06.2021 13:08 Відповісти
Вава ж обіцяв що знищить корупцію як 2 пальці об рояль.
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23.06.2021 13:16 Відповісти
Бізнес звик вирішувати справи за бабки. Це закладається в витрати. Воно працює ))) А закон в Україні гумовий. Його суд натягує на глобус легко. Глухий кут.
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23.06.2021 13:17 Відповісти
2020 рік
153 народні депутати фракції "Слуга народу" (кожен другий) є мільйонерами згідно з даними їхніх декларацій. Про це повідомили в https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3919736181401442 Комітеті виборців України з посиланням на сайт НАЗК.

Нагадаємо, раніше КВУ повідомив, що народні депутати "Слуги Народу" https://www.5.ua/polityka/deputaty-zi-sluhy-narodu-zadeklaruvaly-bilsh-iak-miliard-hryven-hotivkoiu-kvu-216927.html задекларували більш як мільярд гривень готівкою .

2021 рік
67 мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти


У коррупционеров есть стратегия, а у власти нет антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8639
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23.06.2021 13:19 Відповісти
У людожерів є стратегія зї'сти полонених, а у полонених стратегії з'їсти людожерів нема. Це дійсно горе.
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23.06.2021 13:29 Відповісти
У коррупционеров есть своя полиция, суды, органы местного самоуправления и это никому не секрет
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23.06.2021 14:48 Відповісти
Да. Новиков прав. Олигархи давно объединили свои усилия в борьбе с украинским народом. Их союзники сепаратисты, прихожане МП, суды и корупционеры из чиновников.
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23.06.2021 18:14 Відповісти
 
 