У корупціонерів є стратегія, а у влади немає антикорупційної стратегії, - глава НАЗК Новіков

Незавершення судової реформи шкодить насамперед самим суддям. Оскільки більшість добропорядних суддів страждають через погану репутацію частини своїх колег.

Про це глава НАЗК Олександр Новіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Антикорупційної стратегії в країні немає. Президент ще в вересні визначив закон для розгляду парламентом як невідкладений. Але до цього часу парламент не проголосував. Чому – ми не знаємо", - зазначив глава НАЗК.

За словами Новікова, буквально два тижні тому президент сказав, що для нього і парламенту завдання номер один - схвалення Антикорупційної стратегії.

"Сподіваємось, оскільки у нас є монобільшість в парламенті, яка підтримує Президента, що на наступному тижні, стратегія все-таки буде проголосована. Тому що у корупціонерів, як ми бачимо, є стратегія. А у влади немає стратегії. І в цьому плані корупція і олігархічний вплив – це слова-синоніми. Бо корупція – це використання довіреної влади у власних інтересів, і олігархічний вплив – це використання влади у власних інтересах. Це слова-синоніми. Тому Антикорупційна стратегія – це антиолігархічна стратегія", - зауважив глава НАЗК.

Новіков вважає, щоб побороти корупцію в Україні потрібні об'єднані зусилля активної частини громадянського суспільства і влади.

"Тому нам потрібний сильний Президент, сильний Уряд і сильний парламент. Тільки сильні суб’єктно. Коли у нас панує, навіть у владних кабінетах думка, що хтось кимось керує, то це у мене виникають думки, що вони також є об’єктами якогось впливу, а не самостійними суб’єктами владних повноважень. Тому я і кажу, що НАЗК зацікавлене в сильному Президенті, в сильному Уряді і сильному парламенті. Тільки так можна подолати корупцію в Україні", - підсумував він.

Інтерв'ю з главою НАЗК Олександром Новіковим читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков