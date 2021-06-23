Політв'язень Дудка розповів, як вакцинують у російській колонії: Ніхто нічого не пояснює, а у мене кілька хронічних хвороб

Український політв'язень у Росії Володимир Дудка в листі з колонії розповів про те, як проходить вакцинацію в російській колонії.

Активістка української громади в Латвії Тетяна Лазда, якій адресовано послання, передала його копію Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас теж почали щеплювати, але я не збираюся. У мене кілька хронічних хвороб. А тут ніхто нічого не пояснює. Тримають у невіданні", - зазначає Дудка.

Він нарікає на те, що листи йдуть довго, а також пише, що найбільше йому не вистачає спілкування з рідними і близькими.

Датування листа встановити неможливо, оскільки остання сторінка відрізана. За поштовим штампом на конверті можна визначити, що його відправлено зі Ставрополя 1 червня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Син про в'язня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме

Як повідомлялося, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі та звинуватили у підготовці диверсії організованою групою. У квітні 2019 року севастопольський "суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. 15 травня 2020 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Бессарабова і Дудку політичними в'язнями і вимагає їх негайного звільнення. На початку цього року стало відомо, що Володимира Дудку етапували до Ставрополя, у ВК-11.