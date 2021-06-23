40% українських шкіл готові до введення нового меню з 1 вересня. З січня 2022 року всі школи перейдуть на нові стандарти харчування, - Шкарлет
Близько 40% шкіл в Україні готові до запуску нового шкільного меню з вересня 2021 року.
Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" в середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується першого вересня або першого січня, то мені здається, що 40% шкіл готові до введення нового меню. Ми додатково аудитом ще це переглянемо", - сказав він
Міністр підкреслив, що з першого січня 2022 року на нові стандарти шкільного харчування перейдуть всі школи.
У той же час, Шкарлет висловив сумнів, що до кінця поточного року у всіх школах з'являться оновлені харчоблоки.
Топ коментарі
+8 Kozak_Vasil
показати весь коментар23.06.2021 12:44
+7 саша паламарчук
показати весь коментар23.06.2021 12:43
+4 18c49ed2
показати весь коментар23.06.2021 12:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=49tbEQuAaJE
https://www.youtube.com/watch?v=EqkbeEVxFtQ
Так шо гавнокомандуючого морда в відосік вже не влазить.
=================
А продукты будет поставлять та же контора, что поставляет продукты в армию
С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет
Разжевываю:
Сказано:
С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет.
1.
Это значит, что 40% готовы к новым стандартам с 1 сентября 2021 года, а 60% не готовы.
2.
С. 1 января 2022 года будет готово 100% школ.