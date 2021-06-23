40% українських шкіл готові до введення нового меню з 1 вересня. З січня 2022 року всі школи перейдуть на нові стандарти харчування, - Шкарлет

Близько 40% шкіл в Україні готові до запуску нового шкільного меню з вересня 2021 року.

Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" в середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується першого вересня або першого січня, то мені здається, що 40% шкіл готові до введення нового меню. Ми додатково аудитом ще це переглянемо", - сказав він

Міністр підкреслив, що з першого січня 2022 року на нові стандарти шкільного харчування перейдуть всі школи.

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У той же час, Шкарлет висловив сумнів, що до кінця поточного року у всіх школах з'являться оновлені харчоблоки.