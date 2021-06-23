Україна має власне устаткування та технології для екомодернізації: не потрібно сліпо купувати імпортне, - екологиня

Україна має проводити екомодернізацію з використанням устаткування власного виробництва.

Україна не має бездумно копіювати екологічні норми ЄС, ми повинні враховувати наші реалії під час підготовки законодавства. Про це заявила президентка Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У європейському законодавстві, європейській практиці є відповідні органи, які забезпечують управління довідниками найкращих доступних технологій, і проводять дослідження. Запитання – ми що, Зімбабве, у нас що, немає наших технологій, наших виробництв? Ми плануємо перекладати НДТМи з європейських брефів! Цього не робить ніхто, навіть той, хто імплементує вимоги 75-ї директиви", - розповіла Берзіна.

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Вона також додала, що запропонованим владою законопроєктом про промислові викиди (№4167) не врегульовується питання управління довідником найкращих доступних технологій та методів (НДТМ).

"У цьому законі взагалі не врегульовано, звідкіля беруться НДТМи як документ, хто керує цим документом, яким чином вони мають переглядатися. Передбачено, що раз на вісім років чомусь будуть переглядатися висновки з НДТМів. Але незрозуміло, хто буде керувати цим документом", - зазначили Берзіна.

Раніше народна депутатка, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що законопроєкт про зниження промислових викидів має бути відхилений, адже не має нічого спільного із захистом екології і спрямований на знищення промисловості.

Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не має брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.