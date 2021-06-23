У разі запровадження рівних правил для всіх олігархи автоматично стануть звичайним великим бізнесом, - глава НАЗК Новіков

У НАЗК не вважають, що треба боротися з олігархами. Достатньо просто запровадити однакові правила для всіх.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, законопроєкт про боротьбу з олігархами здатний побороти корупцію.

"Там є частина функціональна у НАЗК. Це прийняття декларацій олігархів, перевірка цих декларацій. Ми готові виконувати закон у разі його прийняття Верховною Радою. Є альтернативний законопроєкт, поданий "Голосом", "Батьківщиною", де взагалі НАЗК має визначати, чи є людина олігархом… Якщо він буде прийнятий, ми готові його виконувати. Бо ми виконавча гілка влади. Однак. Президент, до речі, ще казав, що під цей закон має бути розроблено цілий план як все-таки впроваджувати ці політики. Такий план вже є. Це Антикорупційна стратегія. Це той план під цей закон. Якщо він буде прийнятий, ми готові його виконувати. Бо ми виконавча гілка влади. Однак. Президент, до речі, ще казав, що під цей закон має бути розроблено цілий план як все-таки впроваджувати ці політики. Такий план вже є. Це Антикорупційна стратегія. Це той план під цей закон", - пояснив Новіков.

Водночас у НАЗК не вважають, що треба боротися з олігархами.

"Чому ми не вважаємо, що треба боротися з олігархами? Тому що ми маємо в першу чергу за рахунок тих заходів, які є також в стратегії, створити такі умови, правила, за яких не буде у тих чи інших осіб, яких ми називаємо олігархами, мотивів конкурувати за владу, мотивів захоплювати владу. Чому зараз маємо ситуацію намагання захопити владу тими чи іншими гравцями? Тому що вони розуміють, що якщо ти не захопиш, захопить твій конкурент. Тому тільки коли влада в Україні стане суб’єктною, не буде необхідності у олігархів її захоплювати. А отже не буде необхідності у влади боротися з олігархами. За впровадження рівних правил для всіх олігархи просто автоматично стануть звичайним великим бізнесом, а великий бізнес дійсно потрібен Україні, як і будь-якій іншій країні", - наголосив Новіков.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков