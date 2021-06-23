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Новини
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У разі запровадження рівних правил для всіх олігархи автоматично стануть звичайним великим бізнесом, - глава НАЗК Новіков

У разі запровадження рівних правил для всіх олігархи автоматично стануть звичайним великим бізнесом, - глава НАЗК Новіков

У НАЗК не вважають, що треба боротися з олігархами. Достатньо просто запровадити однакові правила для всіх.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, законопроєкт про боротьбу з олігархами здатний побороти корупцію.

"Там є частина функціональна у НАЗК. Це прийняття декларацій олігархів, перевірка цих декларацій. Ми готові виконувати закон у разі його прийняття Верховною Радою. Є альтернативний законопроєкт, поданий "Голосом", "Батьківщиною", де взагалі НАЗК має визначати, чи є людина олігархом… Якщо він буде прийнятий, ми готові його виконувати. Бо ми виконавча гілка влади. Однак. Президент, до речі, ще казав, що під цей закон має бути розроблено цілий план як все-таки впроваджувати ці політики. Такий план вже є. Це Антикорупційна стратегія. Це той план під цей закон. Якщо він буде прийнятий, ми готові його виконувати. Бо ми виконавча гілка влади. Однак. Президент, до речі, ще казав, що під цей закон має бути розроблено цілий план як все-таки впроваджувати ці політики. Такий план вже є. Це Антикорупційна стратегія. Це той план під цей закон", - пояснив Новіков.

Водночас у НАЗК не вважають, що треба боротися з олігархами.

"Чому ми не вважаємо, що треба боротися з олігархами? Тому що ми маємо в першу чергу за рахунок тих заходів, які є також в стратегії, створити такі умови, правила, за яких не буде у тих чи інших осіб, яких ми називаємо олігархами, мотивів конкурувати за владу, мотивів захоплювати владу. Чому зараз маємо ситуацію намагання захопити владу тими чи іншими гравцями? Тому що вони розуміють, що якщо ти не захопиш, захопить твій конкурент. Тому тільки коли влада в Україні стане суб’єктною, не буде необхідності у олігархів її захоплювати. А отже не буде необхідності у влади боротися з олігархами. За впровадження рівних правил для всіх олігархи просто автоматично стануть звичайним великим бізнесом, а великий бізнес дійсно потрібен Україні, як і будь-якій іншій країні", - наголосив Новіков.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Новіковим читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков

Автор: 

олігарх (931) НАЗК (1684) Новіков Олександр (92)


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Топ коментарі
+5
Кількість і якість сечі в пики дурних хахлов, обравших у владу цих злодіїв тільки збільшується.
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23.06.2021 13:31
+4
В НАПК не считают, что надо бороться с олигархами. Достаточно просто ввести равные правила для всех.

Не, не, Валера. Ввести правила недостаточно. Нужно их соблюдать.
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23.06.2021 13:34
+3
Правила у нас і так рівні - проблема тільки що на них кладуть з допомогою ручного судді, депутаів чи президента.
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23.06.2021 13:37
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Правила форума Рада форумчан
Кількість і якість сечі в пики дурних хахлов, обравших у владу цих злодіїв тільки збільшується.
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23.06.2021 13:31 Відповісти
Ніфіга, Якщо взяти велику рибу й маленьку - хто кого з'їсть при рівних правилах? Рівні правила - мрія олігарха.
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23.06.2021 13:31 Відповісти
тобто треба правило щоб маленька рибка їла велику?
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23.06.2021 13:35 Відповісти
щоб маленька росла.
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23.06.2021 13:36 Відповісти
Ти ба чого захотів? Рівних прав. Та ні в жість!
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23.06.2021 13:33 Відповісти
В НАПК не считают, что надо бороться с олигархами. Достаточно просто ввести равные правила для всех.

Не, не, Валера. Ввести правила недостаточно. Нужно их соблюдать.
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23.06.2021 13:34 Відповісти
100 %.
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23.06.2021 13:35 Відповісти
Правила у нас і так рівні - проблема тільки що на них кладуть з допомогою ручного судді, депутаів чи президента.
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23.06.2021 13:37 Відповісти
Як в тому анекдоті про голубці :" Я всю зиму їв капусту- а депутати -м'ясо-значить ми всі їли голубці!
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23.06.2021 13:38 Відповісти
Тобто звичайний бізнесмен, з ринку, чи айтішник, повинні будуть теж предоставляти зеленським чінушам гелікоптери, для перельотів???
Вони дуже зрадіють тому...
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23.06.2021 13:41 Відповісти
Обычными бизнесменами?
Ха-ха-ха!
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23.06.2021 13:49 Відповісти
Ага, стануть простими бізнесменами. Автоматично. Звісно вірю, а як інакше.🥴
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23.06.2021 13:50 Відповісти
а ти точно глава НАПК? В українських законах немає поки що поняття "олігарх" і усі рівні перед законом, якщо ти не знав.
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23.06.2021 14:04 Відповісти
Ага!
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23.06.2021 14:11 Відповісти
Ну так когда начнёте?Бо этот бубнёж о борьбе с олигархами,бубнят все власти на протяжении десятилетий.И дальше громких заяв и глагола ДОЛЖНЫ,тема не движется
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23.06.2021 15:56 Відповісти
Станут, конечно станут, НО! - есть маааленький нюанс - только если олигархам объявить амнистию и узаконить то, что они наворовали во время "неравных правил".
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23.06.2021 16:08 Відповісти
А почему для олигархов не ввели равные для всех условия? Ведь государство прощает долги только тем же олигархам, которые покупали шахты и заводы у государства по одной гривне. Это разве равные условия ? А Роттердам + для трейдеров углём, Роттердам + для трейдеров топливом? Это переплата 200-300 гривен на 1-й тонне угля и 5000 гривен на одной тонне дизтоплива и бензина.Переплачивает население страны.
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23.06.2021 17:17 Відповісти
 
 