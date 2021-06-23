Жодна експертиза всеукраїнського рівня не встановила збитків від "Роттердам+", - прокурор САП Демків про закриття справи

За весь час розслідування жодна державна експертиза не змогла встановити збитків від дії формули "Роттердам+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив старший прокурор групи прокурорів САП Денис Демків в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Усі експертні установи всеукраїнського рівня не змогли підтвердити наявність збитків. Жоден контролюючий орган не зміг встановити конкретне порушення, що призвело до збитків", - зазначив прокурор, аргументуючи причини свого рішення закрити справу в частині підозрюваних осіб.

Він зазначив, що сама формула визнана законною рішенням вищої судової інстанції - Верховного Суду України.

"Постанова №289 від НКРЕКП, якою впроваджувалася формула "Роттердам+", неодноразово оскаржувалася в судах. Вона пройшла всі інстанції, в тому числі Верховний Суд, і жодного разу не була скасована. Не було встановлено порушень ні за формою, ні за змістом", - зазначив прокурор Демків.

Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину. Вперше справу закрили ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення ухвалювалися в січні та березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом Генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено більш ніж 10 державних і міжнародних експертиз, які усі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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