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Новини Роттердам плюс
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Жодна експертиза всеукраїнського рівня не встановила збитків від "Роттердам+", - прокурор САП Демків про закриття справи

Жодна експертиза всеукраїнського рівня не встановила збитків від

За весь час розслідування жодна державна експертиза не змогла встановити збитків від дії формули "Роттердам+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив старший прокурор групи прокурорів САП Денис Демків в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Усі експертні установи всеукраїнського рівня не змогли підтвердити наявність збитків. Жоден контролюючий орган не зміг встановити конкретне порушення, що призвело до збитків", - зазначив прокурор, аргументуючи причини свого рішення закрити справу в частині підозрюваних осіб.

Він зазначив, що сама формула визнана законною рішенням вищої судової інстанції - Верховного Суду України.

"Постанова №289 від НКРЕКП, якою впроваджувалася формула "Роттердам+", неодноразово оскаржувалася в судах. Вона пройшла всі інстанції, в тому числі Верховний Суд, і жодного разу не була скасована. Не було встановлено порушень ні за формою, ні за змістом", - зазначив прокурор Демків.

Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину. Вперше справу закрили ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення ухвалювалися в січні та березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом Генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено більш ніж 10 державних і міжнародних експертиз, які усі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

Також читайте: НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам+", - Вовк

Автор: 

Вовк (185) НКРЕКП (1815) Роттердам+ (298) Кривенко Оксана (54) Демків Денис (7)


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Топ коментарі
+21
Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела - Цензор.НЕТ 9487
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23.06.2021 13:16
+17
Мудрый нарит, как всегда. С криками Порох вор, разумеется.
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23.06.2021 13:22
+16
ты шо бихуса не смотрел?
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23.06.2021 13:16
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Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела - Цензор.НЕТ 9487
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23.06.2021 13:16 Відповісти
ты шо бихуса не смотрел?
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23.06.2021 13:16 Відповісти
Он и Сирожу Лещенка не читал
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23.06.2021 13:20 Відповісти
Один Беня пострадал и денег хочет. А как его всунуть "потерпевшим" никто не может придумать.
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23.06.2021 13:17 Відповісти
Ни одна экспертиза всеукраинского уровня.. - это пуленепробиваемый аргумент.
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23.06.2021 13:18 Відповісти
Ідіот belge виліз)
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23.06.2021 13:33 Відповісти
О, ещё один обиженный высунулся. Жалуйся, глупенький, послушаем, в чём твоя обида. Или просто от избытка чувств кукарекнул?
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23.06.2021 13:37 Відповісти
"Расследование" продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
А кто оплатит 4 года затрат на заведомую херню?
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23.06.2021 13:18 Відповісти
Мудрый нарит, как всегда. С криками Порох вор, разумеется.
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23.06.2021 13:22 Відповісти
А Зеля каже що є. Шукайте краще.
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23.06.2021 13:18 Відповісти
Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела - Цензор.НЕТ 4309
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23.06.2021 13:19 Відповісти
Як не встановлено збитків? А у Коломойского - були шалені збитки! - тоді, коли "Р+" діяв! Ви що, прокурори, забули, кому служите?
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23.06.2021 13:19 Відповісти
если вам не нравится диагноз идите к другому доктору - народная мудрость.... вот только где
он этот другой доктор?
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23.06.2021 13:20 Відповісти
Ай-яй-яй. А на чем же тогда "барыга" наживался?
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23.06.2021 13:27 Відповісти
Обычная ложь гебнявых выродков. 1% правды, а остальное все гипертрофированная ложь для собственных провокаторов, которые, словно навозные жуки, питаются экскрементами. Потребовался компромат на Порошенко, вот они его сотворили из того, что вывалили из своей кормы, гебнявые органы. Иначе б смешному клоуну не стать всеукраинским посмешищем на посту презика.
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23.06.2021 13:28 Відповісти
Абсолютно согласен. И вообще где рашотролли, им же Бортников прогул запишет.
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23.06.2021 13:38 Відповісти
Неужели против Порошенок осталось всего 93 уголовных дела?
Непорядок! Нужно чем-то компенсировать!
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23.06.2021 13:31 Відповісти
Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела - Цензор.НЕТ 737
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23.06.2021 13:31 Відповісти
Про наших полонених військових вже й не згадують, заливають пельки наріду тонами солодкої брехні, а його й не нудить.
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23.06.2021 15:44 Відповісти
А ці експерти кого питали? Мене ні. Мені доводиться платити за опалення по 4-5 тис в сезон. А доход 12 тис. Мене треба питати.
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23.06.2021 13:33 Відповісти
Не брешіть бо епоха бідності в минулому, радійте "амбітним планам" молодої ЗЕ-команди.
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23.06.2021 15:50 Відповісти
Вибори закінчились. Мети досягнуто. Олігархи, під прикриттям Вави та його плісняви, розривають країїну. Досить вже бабло на це шоу витрачати. Чи це теж схема розпилу?
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23.06.2021 13:34 Відповісти
Проблема не в самой формуле, а в том какой уголь по ней оценивался - импортный или добытый в Украине, в том числе в ОРДЛО.
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23.06.2021 13:37 Відповісти
зебіл, тобі для відома: ринковим цінам походження товару - пофіг. Ціна ринку визначається маркою товару.
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23.06.2021 13:58 Відповісти
Так а рынок где? Если как в совке назначили цену за марку товара.
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23.06.2021 16:58 Відповісти
совершенно верно. Ахметов заганял уголь по цене 90 баксов, а Ротердамме уголек стоил максимум 34 бакса. В ту же цену уголь из кузбасса экспортируется в Великобританию. Потому что это уголь карьерный, крайне низкая себестоимость. Шас Ахметов из Караганды привозит, но то же по цене в 100 баксов. Ахметов ставил по енергии Украину в позу, гражданин бенин в банковском секторе и т.д.
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23.06.2021 17:11 Відповісти
А у кого они убытки искали? Если у Ахметова то он в прибыли, а у простых граждан не пробывали спросить у них от ротердама+ тоже прибыль?
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23.06.2021 13:43 Відповісти
.. ось так Українці - ця сіоністська банда злодійського племені Обікрала Нас і продовжує ... а ці УБЛЮДКИ .. КУПЛЕНІ олігархічною мафією це ПОКРИВАЮТЬ ... ЖИВЕМО сьогодні так як ПРОГОЛОСУВАЛИ по-приколу ..а ГРАБЛЯТЬ реально
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23.06.2021 13:43 Відповісти
убытки от "Роттердам +"/ Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г. Буратино Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Сейчас кодлан Коломойского, гражданина Израиля, продаёт Украину. Украина без земли это не Украина. Это Палестина. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично". Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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23.06.2021 13:54 Відповісти
То Петя не Барига? А як всі канали дружньо мочили...
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23.06.2021 14:02 Відповісти
А які збитки від проведення тих експертиз? Зєля їх вартість зі своєї кишені відшкодує?
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23.06.2021 14:09 Відповісти
"Роттердам +" - брехня, "Свинарчуки" - брехня, "Бизнес на крови" - брехня", "Липецкая фабрика" - брехня...Что там еще осталось? Эпоха бедности закончилась?
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23.06.2021 14:11 Відповісти
все не в убытках, но в прибылях от роттердама этого, один мудрый нарит в глубоком анусе, вылезти из которого ему, просто лишь бы не порох прокричав, теперь долго не удастся...
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23.06.2021 14:11 Відповісти
то що народ в убытке но не в счет
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23.06.2021 14:20 Відповісти
Почекай, справжніх збитків ти ще й не нюхав.
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23.06.2021 15:41 Відповісти
та що Зеля, бігус, шабунька, сєрлєщ і ко брехали????
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23.06.2021 14:23 Відповісти
Кто верит в беспристрастность, профессионализм, независимость и обьективность «всеукраинских экспертиз» - поднимите руку!
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23.06.2021 14:49 Відповісти
Если всеукраинские слились, зовите международников
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23.06.2021 15:17 Відповісти
Дуже важко знайти на гімні сметану.
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23.06.2021 15:54 Відповісти
Убытки понесли украинцы,которых оманули,поэтому не считается?
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23.06.2021 17:28 Відповісти
 
 