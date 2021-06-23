Telegram став майданчиком для торгівлі наркотиками і краденими автомобілями, - заступник голови МВС Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляє, що за допомогою месенджера Telegram поширюються наркотичні засоби і викрадені автомобілі, а керівництво компанії не співпрацює з правоохоронними органами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник голови МВС у середу на брифінгу в Києві.

"А яку відповідальність несе такий собі Дуров (автор месенджера) й така собі організація, як Telegram за те, що в Telegram абсолютно вільно розповсюджуються наркотики, і компанія не несе жодної відповідальності за те, що вона стала майданчиком для торгівлі наркотиками, для торгівлі краденими автомобілями", - заявив Геращенко.

Він зазначив, що є багато Telegram-каналів, які розповсюджують наркотики, але керівництво застосунку не контактує з правоохоронними органами.

"Telegram - це єдина компанія, яка не співпрацює з органами поліції. Всі співпрацюють - китайський TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp - усі. А Telegram не реагує на жодні звернення", - наголосив заступник голови МВС.

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