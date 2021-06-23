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Telegram став майданчиком для торгівлі наркотиками і краденими автомобілями, - заступник голови МВС Геращенко

Telegram став майданчиком для торгівлі наркотиками і краденими автомобілями, - заступник голови МВС Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляє, що за допомогою месенджера Telegram поширюються наркотичні засоби і викрадені автомобілі, а керівництво компанії не співпрацює з правоохоронними органами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник голови МВС у середу на брифінгу в Києві.

"А яку відповідальність несе такий собі Дуров (автор месенджера) й така собі організація, як Telegram за те, що в Telegram абсолютно вільно розповсюджуються наркотики, і компанія не несе жодної відповідальності за те, що вона стала майданчиком для торгівлі наркотиками, для торгівлі краденими автомобілями", - заявив Геращенко.

Він зазначив, що є багато Telegram-каналів, які розповсюджують наркотики, але керівництво застосунку не контактує з правоохоронними органами.

"Telegram - це єдина компанія, яка не співпрацює з органами поліції. Всі співпрацюють - китайський TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp - усі. А Telegram не реагує на жодні звернення", - наголосив заступник голови МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила адміністратора 12 телеграм-каналів, якого курирували спецслужби РФ, - Вітюк

Автор: 

авто (6158) МВС (3501) Геращенко Антон (935) Telegram (280)


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Топ коментарі
+20
а кто крышует наркоту он не знает
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23.06.2021 13:28
+11
Параша, начиная гнобить Дурова, примерно то же самое говорила.
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23.06.2021 13:25
+10
Telegram - конкурент МВС.)
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23.06.2021 13:31
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Параша, начиная гнобить Дурова, примерно то же самое говорила.
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23.06.2021 13:25 Відповісти
Дурь, проститутки и тачки то прикрытие для Геращенки. Он хочит взломать аккаун экс-судьи Чавуса
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23.06.2021 13:27 Відповісти
похоже, у нас тоже "замедлять интернет" начнут. А "налог на интернет" как раз на финансирование этого авакоугодного дела.
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23.06.2021 13:44 Відповісти
а кто крышует наркоту он не знает
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23.06.2021 13:28 Відповісти
Пора закрывать))
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23.06.2021 13:29 Відповісти
герыч обсерается потому что телеграм ломануть не могут...
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23.06.2021 13:29 Відповісти
Конкуренция мешает.
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23.06.2021 13:30 Відповісти
Telegram - конкурент МВС.)
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23.06.2021 13:31 Відповісти
Эх, гандоша, может ещё заставить месенджеры следственные действия вести а мусора только лычки новые будут получать?
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23.06.2021 13:31 Відповісти
Так наркотики ещё и на машинах перевозят. Предлагаю конфисковать весь личный автотранспорт.
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23.06.2021 13:31 Відповісти
И тут Остапа понесло...(с)
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23.06.2021 13:32 Відповісти
ДОВЕДІТЬ, ПОКАРАЙТЕ І ЗАКРИЙТЕ!!! А не пишіть безглузді дописи ні про що!!!!!
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23.06.2021 13:36 Відповісти
Та почитайте адреси наркопродавців на кожному домі і заборі. Які ще докази потрібні?
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23.06.2021 19:41 Відповісти
Я больше скажу - ВСЕ наркотики продаются в маленьких зип-пакетиках! Что сделали производители этих пакетиков, чтобы это предотвратить? Подлые мерзавцы, наживающиеся на людском горе... Передайте этому придурку, что бороться с наркотиками бесполезно, пример Рейгана это доказал, только легалайз лёгких наркотиков вытеснит с рынка тяжёлые.
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23.06.2021 13:38 Відповісти
а не лучше ли наркоманов вытеснить на лесоповал или каменоломни? и никакого легалайза не надо
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23.06.2021 13:42 Відповісти
не будет спроса - не будет и предложения
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23.06.2021 13:42 Відповісти
Рейган ими тюрьмы забил, не помогло. Люди ВСЕГДА искали утешение во всяких веществах, тот же никотин и алкоголь - наркотики куда страшнее марихуаны. Бесполезно бороться с наркотиками, азартными играми и проституцией - НИКОМУ не удалось с этим справиться, несмотря на драконовские сроки.
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24.06.2021 16:53 Відповісти
он зарабатывает на торговле наркотой, он мусорской, это наезд на конкурентов,
не более
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23.06.2021 14:04 Відповісти
надо идти до конца и запрещать деньги!
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23.06.2021 14:07 Відповісти
видать с утра тарелок нализался, силушки багатырскай набрался

фантанирует
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23.06.2021 13:45 Відповісти
Друзья, не ведитесь! Это спец коммент для того, чтобы все расслабились. Нахожусь под следствием: в обвинительном подозрении указали фото и переписку с фейсбука, вайбера и телеграмма - последняя была удивлением. С вайбера и телеграмма еще записаны разговоры. Не расслабляйтесь!
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23.06.2021 13:48 Відповісти
Не расслабляйтесь, а то ещё и Ваши комменты с "Цензора" пришьют.
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23.06.2021 13:50 Відповісти
Друг, мне уже налепили столько, что ничего нового. И цензор тоже прилепили - шьют политику. А мне они все уже как ком в горле. Пусть сами друг друга жрут как пауки в банке. Я в нерване... С ув.
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23.06.2021 13:54 Відповісти
В смысле "нерваны" отморозился. Наркотики и алкоголь не принимаю.
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23.06.2021 14:21 Відповісти
Я тут уже себе на пожизненное понаписывал против бубочки и андрея портнова, который должен встретиться с оленем бузиной
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23.06.2021 14:04 Відповісти
Во... ждите друзей в гости. Только у меня нашли причину - легальное оружие, а походу вдруг патроны и главное стартовый силуминовый пистолет который одновременно стреляет 9х19 и 9х18. Вот капец где! Тоже писал и про бубочку и про дудочку. Крепитесь друзья - 37 год вернулся.
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23.06.2021 14:17 Відповісти
Добавлю, Телеграмм не выдает только историю как и гугл. Гугл только частично. Поэтому все разговоры "Великих" которые всплывают, это тоже с Телеграмма.
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23.06.2021 13:52 Відповісти
Судячи з усього - Ви професійний фейсвайбертелеграмщик. А десь працюєте?
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23.06.2021 19:44 Відповісти
Запретить Телеграмм, тем более он росийский!!!!
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23.06.2021 13:53 Відповісти
антоша с запоя вышел?
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23.06.2021 13:56 Відповісти
Я так понимаю, он хочет, чтобы автомобили продавали со стен жилых домов. Закроют телеграм и одним конкурентом меньше, пусть и временно. Займет время пока наладят что-то новое. А пока хлопцы будут наслаждаться жизнью
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23.06.2021 14:00 Відповісти
в Украине жируют мусора и судьи, лохи читают про вредный тилиграм,
верить мусорам глупо
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23.06.2021 14:06 Відповісти
А національна поліція стала майданчиком для кришування всього цього. Народ України.
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23.06.2021 14:27 Відповісти
Виявляється вся проблема в Telegram, а не в кончених виродках з поліції...
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23.06.2021 14:54 Відповісти
А шо поменялось?Шо цыганская точка,шо аккаунт.Берите на закупке и крутите.Менты знают все точки сбыта на реальной земле.Так же не составит труда,установить и аккаунты.Те же точки,только виртуальные.Учитесь работать.Диджитализируйтесь
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23.06.2021 15:48 Відповісти
Так пользуйтесь этим! Или ума нехватает?
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23.06.2021 16:57 Відповісти
Пусть учатся у Лукашенко - для него телеграмм не помеха
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23.06.2021 19:19 Відповісти
 
 