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Україна і Грузія збільшать товарообіг між країнами на 25% в поточному році, - Зеленський

Україна і Грузія збільшать товарообіг між країнами на 25% в поточному році, - Зеленський

Україна і Грузія мають намір активізувати торговельно-економічну співпрацю і наростити товарообіг між країнами.

Про це заявив сьогодні за підсумками зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Грузія для нас - важливий торговельний партнер. Я впевнений, що всупереч пандемії коронавірусу ми вже цього року активізуємо торгово-економічне співробітництво. Позитивною тенденцією стане збільшення товарообігу на 25%. Це буде одним з головних завдань спільної україно-грузинської комісії з питань економічного співпраці", - зазначив Зеленський.

За його словами, проведення чергового засідання з питань торгово-економічного співробітництва заплановано на вересень поточного року.

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Автор: 

Грузія (1844) Зеленський Володимир (23764) Зурабішвілі Саломе (104) товарообіг (262)


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Топ коментарі
+7
Судячи з досвіду заяв Зе буде навпаки.
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23.06.2021 13:33
+2
А что у нас вина и чачи не хватает?
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23.06.2021 13:34
+2
Что, телеговно "Служанка урода" про Говнобородько переведут на грузинский язык и продадут в Иверию? Или "Скоты" там начнут показывать?
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23.06.2021 13:35
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Судячи з досвіду заяв Зе буде навпаки.
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23.06.2021 13:33 Відповісти
А что у нас вина и чачи не хватает?
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23.06.2021 13:34 Відповісти
Украина и Грузия увеличат товарооборот между странами на 25% в текущем году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9580
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23.06.2021 13:36 Відповісти
Чачу там гонять ледь не в кожному дворі і здають на завод, а там вже роблять з неї коньяк.
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23.06.2021 13:39 Відповісти
А откуда, вы думаете, Вова задумал миллиард деревьев завезти?!
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23.06.2021 14:08 Відповісти
Особисто мені червоного сухого Сапераві за 1.5л/90грн. не вистачає, одеський шмурдяк дорщий і вином його називають бо так добре для бізнесу...
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23.06.2021 16:18 Відповісти
Что, телеговно "Служанка урода" про Говнобородько переведут на грузинский язык и продадут в Иверию? Или "Скоты" там начнут показывать?
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23.06.2021 13:35 Відповісти


Україна і Грузія збільшать товарообіг між країнами на 25% в поточному році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 548
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23.06.2021 13:43 Відповісти
Будем больше бухать!
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23.06.2021 13:36 Відповісти
А чего так скромно? Почему не 250%? Что чернил жалко????
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23.06.2021 13:38 Відповісти
кокс слабенький оказался с утра
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23.06.2021 14:05 Відповісти
Грустно все это...Даже врать и обещать не научился в пределах разумного и реалистичного...
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23.06.2021 13:41 Відповісти
шкода, що "слово і діло" таких брехливих обіцянок ЗЕ не фіксує, і в свою статистику не вносить. А стосовно Пороха - було все навпаки: придумували те, чого Порох і не думав обіцяти.
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23.06.2021 13:51 Відповісти
А Украина и 95й квартал? Какой у них уже оборот? Ковидный фонд в оманский асфальт сколько оборота дал?
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23.06.2021 13:57 Відповісти
для Зеленського шо 25%, шо 250%, шо 2500%, взагалі не має ніякого значення, шо брехать.
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23.06.2021 13:58 Відповісти
Дети гор пришлют 25 процентов еще одного карлсона?
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23.06.2021 14:01 Відповісти
это так же как с миллиардом деревьев?
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23.06.2021 14:04 Відповісти
Украине нужно экспорт увеличивать и для этого нужны большие рынки сбыта. И нужно президенту и министру беспрерывно ездить по всем странам мира и заключать контракты. И легче даже создать в каждой стране мира торговое представительство, которое будет посредниками и уполномочеными заключать контракты и продвигать Украинский экспорт работая и с властью и с бизнесом.
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23.06.2021 14:10 Відповісти
давайте продадим им Саакашвили а они рассчитаются вином и минералкой
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23.06.2021 15:03 Відповісти
 
 