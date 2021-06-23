Україна і Грузія збільшать товарообіг між країнами на 25% в поточному році, - Зеленський

Україна і Грузія мають намір активізувати торговельно-економічну співпрацю і наростити товарообіг між країнами.

Про це заявив сьогодні за підсумками зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Грузія для нас - важливий торговельний партнер. Я впевнений, що всупереч пандемії коронавірусу ми вже цього року активізуємо торгово-економічне співробітництво. Позитивною тенденцією стане збільшення товарообігу на 25%. Це буде одним з головних завдань спільної україно-грузинської комісії з питань економічного співпраці", - зазначив Зеленський.

За його словами, проведення чергового засідання з питань торгово-економічного співробітництва заплановано на вересень поточного року.

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