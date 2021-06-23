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США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України, - Маас після переговорів з Блінкеном

США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили Україну. США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати газопровід "Північний потік-2" проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Маас заявив на спільному брифінгу з держсекретарем США.

"США очікують від Німеччини, що вона не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України", - заявив голова МЗС ФРН.

Раніше виконувач обов'язків помічника глави американського дипломатичного відомства у справах Європи і Євразії Філіп Рікер заявив, що "Північний потік-2" підриває безпеку України і країн Східної Європи. Позиція адміністрації США щодо газопроводу залишається гранично ясною у світлі прийнятих рішень щодо санкцій.

Нагадаємо, США скасували санкції проти оператора російського газопроводу Nord Stream 2 AG, хоча у Держдепу і Білого дому були розбіжності з цього питання.

Читайте також: "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США

Автор: 

США (22685) Північний потік (2461) Гайко Маас (201) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+12
***** уже давно все решило. Он не для того с упорством осла строил этот поток в обход Украины
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23.06.2021 13:42
+11
надо подписать еще один будапештский меморандум
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23.06.2021 13:49
+8
И как? Своей озабоченностью? Когда ***** вторгнется в другие области в Украине, когда газпрому не будет угрозы для транзита газа, что сделает Германия? Поможет оружием? Гебешные *****@сы или кремлевские проститутки?
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23.06.2021 13:49
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***** уже давно все решило. Он не для того с упорством осла строил этот поток в обход Украины
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23.06.2021 13:42 Відповісти
"обсудили Украину"
Кулеба, ты где?
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23.06.2021 13:44 Відповісти
надо подписать еще один будапештский меморандум
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23.06.2021 13:49 Відповісти
На этот раз обойдутся "ожиданиями" даже морочится с формальностями никто не станет! Своя судьба в своих руках, не стоит ждать ни милостыни, ни подачек и пора уже перестать быть ЛОХАМИ!
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23.06.2021 14:08 Відповісти
И как? Своей озабоченностью? Когда ***** вторгнется в другие области в Украине, когда газпрому не будет угрозы для транзита газа, что сделает Германия? Поможет оружием? Гебешные *****@сы или кремлевские проститутки?
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23.06.2021 13:49 Відповісти
Bla bla bla…… набридло
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23.06.2021 13:53 Відповісти
Обіцянка-цяцянка, а дурням радість.
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23.06.2021 13:54 Відповісти
"Нам потрібно стати дорослими і запропонувати якесь своє бачення того, як забезпечити те, щоб наша газотранспортна система працювала. Є цей "Північний потік-2", немає його. Це повинно перестати бути постійною загрозою. Коли українська влада говорить, що нам повинні вирішити питання, то ставить себе в позицію дітей. " Нам всі винні - це позиція дітей, - Зеркаль про "Північний потік-2" https://24tv.ua
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23.06.2021 14:17 Відповісти
Но просто использовать позволит. Что это за словесные выкрутасы? Разве СП-2 не энергетическое оружие против Украины???
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23.06.2021 14:21 Відповісти
И в Украине есть люди ВЕРЯЩИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАДАЛИ?!... Неужели Будапешский меморандум ЕЩЁ НЕ НАУЧИЛ украинцев, ко всем ВЫСЕРАМ европейских УБЛЮДКОВ-ЧИНУШ относиться как к ЛАЮ БРЕХЛИВЫХ СОБАК? Запомните ВСЕ - любое СЛОВО из ЕС даденное БЕЗАВТОРИТЕТНОЙ Неньке (то есть стране третьего мира) не способной ответить ДЕЙСТВЕННЫМИ МЕРАМИ В ОТВЕТ, всегда будет являться только поводом ВЫРАЗИТЬ некую ОЗАБОЧЕННОСТЬ в его естественном НЕСДЕРЖАНИИ. Европа ПРОДАЖНА и ТРУСЛИВА исконно, поэтому ВСЕ ДОГОВОРА с ней следует внедрять в жизнь только под ЭГИДОЙ СИЛЬНОГО и РЕАЛЬНОГО ДРУГА - Америки.
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23.06.2021 14:29 Відповісти
да никто ничего не ждет, все все знают и поток пойдет, лоханули украину
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23.06.2021 14:39 Відповісти
"Северный поток-2" возможно использовать только против Украины, - а Маас и блинкен как всегда гонят пургу для легковерных байданистов
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23.06.2021 15:56 Відповісти
а причому тут Байден, СП вже був побудований на 99% коли він став президентом це поперше, а по друге СП побудований між московієй і німеччиною, подивись на карту. Всім странам через морську акваторію яких його тягли було пох...і всі давали добро, але по твоєму винувата Америка? Троль ти гебнявий....
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23.06.2021 18:43 Відповісти
При том что Байден дал Дании доборо на прокладку СП2 в их водах . До этого строительство стояло в этом месте как замороженное природоохранным мотивам . Байден решил вступить в деловые отношения с Росией и Германией и против союзников Польши , Украины и Чехии .
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23.06.2021 19:00 Відповісти
Троль ти гебнявий... СП вже був побудований на 90% при Трампе и он стоял пока не пришел байда - щенок пуйла
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25.06.2021 00:20 Відповісти
lets talk ukrainian or english, oherwise fuck off…
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28.06.2021 06:50 Відповісти
Какая-то дурацкая постановка вопроса ? Что значит "против Украины" ? Газопровод немцы будут использовать по назначению, а как это отразится на нашей экономике им фиолетово. Каждое государство в первую очередь заботится о своих интересах. Попробуйте заставить США отказаться от какого-нибудь собственного прибыльного бизнеса в угоду третьих стран.
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23.06.2021 16:02 Відповісти
К сожалению, да.
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23.06.2021 16:37 Відповісти
Это военный проект, перенос транзита газа развязывает руки при вторжении
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25.06.2021 00:22 Відповісти
Циничные продажные шлюхи.
США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України, - Маас після переговорів з Блінкеном - Цензор.НЕТ 5057
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23.06.2021 17:46 Відповісти
Безусловно , они СП2 построят , а использовать не будут. Это вообще так для виду трубы уложили . Администрация Байдена абсолютно некомпетентна .

.
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23.06.2021 19:03 Відповісти
 
 