США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України, - Маас після переговорів з Блінкеном

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили Україну. США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати газопровід "Північний потік-2" проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Маас заявив на спільному брифінгу з держсекретарем США.

"США очікують від Німеччини, що вона не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України", - заявив голова МЗС ФРН.

Раніше виконувач обов'язків помічника глави американського дипломатичного відомства у справах Європи і Євразії Філіп Рікер заявив, що "Північний потік-2" підриває безпеку України і країн Східної Європи. Позиція адміністрації США щодо газопроводу залишається гранично ясною у світлі прийнятих рішень щодо санкцій.

Нагадаємо, США скасували санкції проти оператора російського газопроводу Nord Stream 2 AG, хоча у Держдепу і Білого дому були розбіжності з цього питання.

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