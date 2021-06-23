Чутки про відставку Авакова почалися з дня його призначення. Ми не реагуємо, - Геращенко

МВС не реагує на чутки про можливу відставку глави відомства Арсена Авакова.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на брифінгу в середу в Києві, коментуючи інформацію про можливу відставку Авакова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чутки про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розпочалися 22 лютого 2014 року, в день його призначення. Ми не реагуємо на будь-які чутки. МВС працює в рамках закону і Конституції", - сказав Геращенко

При цьому Геращенко додав: "Міністр буде працювати рівно стільки, скільки йому належить долею, президентом, Верховною Радою і прем'єр-міністром".

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