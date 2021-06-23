Чутки про відставку Авакова почалися з дня його призначення. Ми не реагуємо, - Геращенко
МВС не реагує на чутки про можливу відставку глави відомства Арсена Авакова.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на брифінгу в середу в Києві, коментуючи інформацію про можливу відставку Авакова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Чутки про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розпочалися 22 лютого 2014 року, в день його призначення. Ми не реагуємо на будь-які чутки. МВС працює в рамках закону і Конституції", - сказав Геращенко
При цьому Геращенко додав: "Міністр буде працювати рівно стільки, скільки йому належить долею, президентом, Верховною Радою і прем'єр-міністром".
Топ коментарі
+7 Sasha Poberailo #441732
показати весь коментар23.06.2021 13:50
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.06.2021 13:55
+4 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар23.06.2021 13:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так шо скоро Арсен Борисыч сами уволятся.
антоша сосет то хорошо, но не понимает, что аваков уедет в италию, а он сам на свалку пойдет
А когда судьба поворачивается к армянину задом, то это именно то, чего ждал армянин.
о, Парі....
того заходу, де вони прирівняли окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов" до нацистських військ?
а хлопців, які боронять Україну сьогодні, - до нацистських військових злочинців?
того заходу, де пропагувались ідеї "гражданскойвойні" в Україні?