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Новини
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Геращенко про жорстоке вбивство в Білогородці: Підозрюваний почав співпрацювати зі слідством, йому загрожує довічне ув'язнення

Геращенко про жорстоке вбивство в Білогородці: Підозрюваний почав співпрацювати зі слідством, йому загрожує довічне ув'язнення

Чоловік, якого правоохоронці у вівторок затримали за підозрою у вбивстві і підпалі будинку в Білогородці Київської області, почав співпрацю зі слідством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час пресконференції на тему "Правоохоронна система України: як змінилася громадська оцінка за рік пандемії і що думають українці про право держави на застосування сили під час протестів".

"Щодо жорстокого вбивства у Білогородці, то підозрювана особа затримана, вона почала співпрацю зі слідством, її очікує підозра за частиною 2 статтею 115 ККУ – це вбивство з особливо обтяжуючими мотивами, і у подальшому буде кримінальна справа, суд і рішення суду. Якщо суд його визнає винним, то може бути (покарання. - Ред.) аж до пожиттєвого ув’язнення", - уточнив Геращенко.

Також читайте: Причиною вибуху і пожежі в Білогородці було навмисне приховування вбивства, підозрюваного затримано.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

У поліції Київщини повідомили, що причиною вибуху і пожежі в житловому будинку в Білогородці Київської області стала спроба приховати жорстоке вбивство. Підозрюваний завдав ножових поранень чоловікові, а потім вирізав серце і легені, після цього він облив труп легкозаймистою речовиною і підпалив.

Правоохоронці затримали підозрюваного у справі і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Автор: 

вибух (4444) Київська область (4011) МВС (3501) вбивство (3083) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+5
Отдайте его сосесям убитого, из-за которіх они потеряли жилье. Єто будет справедливо. Или пусть его кормят за счот Геращенки и Барисыча, а не налогоплательщиков!!!
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23.06.2021 13:54
+5
а тот, который миллионы домов на Донбассе поджег, с ним все за ручку здороваются
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23.06.2021 13:54
+4
Самое страшное "преступление" это жажда справедливого наказания. А вообще народец редко на такое способен. Потому у нас и зескот правит балом.
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23.06.2021 14:06
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Отдайте его сосесям убитого, из-за которіх они потеряли жилье. Єто будет справедливо. Или пусть его кормят за счот Геращенки и Барисыча, а не налогоплательщиков!!!
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23.06.2021 13:54 Відповісти
Що невже квартири не застраховані від пожеж?
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23.06.2021 13:57 Відповісти
Ты это серьезно?
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23.06.2021 13:59 Відповісти
Давно дома не был.
Забыл уже.
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23.06.2021 14:01 Відповісти
Давно на жаль , але це ж така проста річ - застрахувати майно та хату від пожеж , ще за часи совка це було
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23.06.2021 14:15 Відповісти
це ж така проста річ - застрахувати майно та хату від пожеж



ти потiм спробуй реально отримати ту страховку...
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24.06.2021 19:58 Відповісти
Ну для цього маэ бути адвокатська страховка
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24.06.2021 21:22 Відповісти
Я все зрозумів , соррі
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23.06.2021 14:13 Відповісти
Геращенко о жестоком убийстве в Белогородке: Подозреваемый начал сотрудничать со следствием, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 4853
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23.06.2021 13:59 Відповісти
Все зрозумів
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23.06.2021 14:13 Відповісти
Сколько раз слышал про ПОЧТИ самосуд , но дальше трындежа не доходит. Кишка тонка.
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23.06.2021 13:58 Відповісти
Если бы коллективная ответственность равнялась бы нулю, то резали бы все и подряд. А так орлы авакова всегда найдут кто первым штрыкнул ножом виноватца
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23.06.2021 14:00 Відповісти
Самое страшное "преступление" это жажда справедливого наказания. А вообще народец редко на такое способен. Потому у нас и зескот правит балом.
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23.06.2021 14:06 Відповісти
Страх не дает людям вершить справедливость. Страх перед системой. Система должна боятся людей, а не люди систему, по этому: Лозинский как собаку застрелил Олейника, Пашинский стрелял в ногу мужику, а не мужик в Пашинского, ну и далее по списку...
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23.06.2021 14:09 Відповісти
а тот, который миллионы домов на Донбассе поджег, с ним все за ручку здороваются
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23.06.2021 13:54 Відповісти
Не всі…. я не здороваюсь
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23.06.2021 13:57 Відповісти
Правила етикету. Ажопадєлаєш.
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23.06.2021 13:58 Відповісти
Сотрудник, ...дь!
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23.06.2021 14:00 Відповісти
почему то все властьимущие щитают себя "РЕЧНИКАМИ". и никому не приходит в голову заниматься своими прямыми обязанностями. потому и бардак везде. а те "крутые" наглые морды в очках что катаються на гос транспорте ище чем то недовольны? пусть увольняються нах..... на их место придут другие. дай Бог не такие же.
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23.06.2021 14:02 Відповісти
А как у него с судьбой?
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23.06.2021 14:02 Відповісти
А что такое "убийство с особо отягчающими мотивами"? И этот человек замминистра МВД. Пздц.
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23.06.2021 14:55 Відповісти
 
 