Геращенко про жорстоке вбивство в Білогородці: Підозрюваний почав співпрацювати зі слідством, йому загрожує довічне ув'язнення

Чоловік, якого правоохоронці у вівторок затримали за підозрою у вбивстві і підпалі будинку в Білогородці Київської області, почав співпрацю зі слідством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час пресконференції на тему "Правоохоронна система України: як змінилася громадська оцінка за рік пандемії і що думають українці про право держави на застосування сили під час протестів".

"Щодо жорстокого вбивства у Білогородці, то підозрювана особа затримана, вона почала співпрацю зі слідством, її очікує підозра за частиною 2 статтею 115 ККУ – це вбивство з особливо обтяжуючими мотивами, і у подальшому буде кримінальна справа, суд і рішення суду. Якщо суд його визнає винним, то може бути (покарання. - Ред.) аж до пожиттєвого ув’язнення", - уточнив Геращенко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

У поліції Київщини повідомили, що причиною вибуху і пожежі в житловому будинку в Білогородці Київської області стала спроба приховати жорстоке вбивство. Підозрюваний завдав ножових поранень чоловікові, а потім вирізав серце і легені, після цього він облив труп легкозаймистою речовиною і підпалив.

Правоохоронці затримали підозрюваного у справі і помістили в ізолятор тимчасового тримання.