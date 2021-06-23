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Тендер на ремонт траси Київ - Бориспіль вартістю 900 млн грн без конкуренції виграла фірма "Автомагістраль-Південь", яка раніше отримала понад 367 млн ​​на утримання цієї ділянки, - ЦПК

Тендер на ремонт траси Київ - Бориспіль вартістю 900 млн грн без конкуренції виграла фірма

Розпочався ремонт траси Київ - Бориспіль, далеко не найгіршої за якістю, якщо подивитися на дороги по всій країні. Тендер вартістю майже 900 млн грн фактично без конкуренції виграла фірма "Автомагістраль-Південь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Ця ж фірма, як пишуть "Нашi гроші" щонайменше з 2019 року проводила експлуатаційне утримання цієї траси. У 2019 "Автомагістраль-Південь" отримала підряд вартістю 108,63 млн грн, який згодом подорожчав до 123 млн грн, а в кінця 2020 року виграла ще 367,63 млн грн на утримання дороги. Цікаво, що ж це за утримання доріг, після якого доводиться проводити ремонт за 900 млн?? Причому у виконанні тієї ж фірми", - зазначають у ЦПК.

"Вирішили дізнатися кошторис проведених робіт. Подивимося, як і на що витрачалися сотні мільйонів, після яких в тому ж місці вирішили закопати додатково майже мільярд наших з вами податків", - додали в ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт доріг: від сьогодні проїзд у напрямку м. Бориспіль буде тимчасово закритий

Автор: 

Бориспіль (1144) дороги (3059) ремонт (2300) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+9

Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9781
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23.06.2021 14:09
+8
Верещук аууууууууу? Что там вам из США за вашу коррупцию говорят?
Новиков из НАПК ауууууууу? Что ты там нам про антирорупцию весь день рассказываешь?
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23.06.2021 14:08
+8
Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3146
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23.06.2021 14:12
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А чо бигус по этому поводу думает? Или язык себе в жопу засунул?
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23.06.2021 14:07 Відповісти
Он не думает. Именно по веской причине вами приведённой.
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23.06.2021 14:08 Відповісти
Дуже не хочется быть закатанным в асфальт.
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23.06.2021 14:09 Відповісти
Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3146
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23.06.2021 14:12 Відповісти
йОго сфера ПОРОШЕНКО, а решта цього пацюка не цікавить!!!!!!!
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23.06.2021 14:39 Відповісти
Верещук аууууууууу? Что там вам из США за вашу коррупцию говорят?
Новиков из НАПК ауууууууу? Что ты там нам про антирорупцию весь день рассказываешь?
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23.06.2021 14:08 Відповісти
ну не понимает оно....
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23.06.2021 14:10 Відповісти

Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9781
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23.06.2021 14:09 Відповісти
Депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що їй не зрозумілі заяви президента США Джо Байдена про корупцію в Україні.
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23.06.2021 14:10 Відповісти
не понимаю, что имели в виду американци. не понимаю.
самая, самая, Верещук.
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23.06.2021 14:10 Відповісти
Патаму что кому-то очинь сильно кушать хочится да и детки подрастают, надо обеспечить. А так они все как один борцы с коррупцией и за Украину.
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23.06.2021 14:10 Відповісти
Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6287
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23.06.2021 14:11 Відповісти
хотілось би одного - про -державницької та про-української влади .....- і в бюджет Украни залетить отдазу понад 180 000 000 000 зЄлені , зможем і МВФ під % фінансувати ...- і сажати будем ....
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23.06.2021 14:15 Відповісти
Тендер на ремонт траси Київ - Бориспіль вартістю 900 млн грн без конкуренції виграла фірма "Автомагістраль-Південь", яка раніше отримала понад 367 млн ​​на утримання цієї ділянки, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4599
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23.06.2021 14:32 Відповісти
бухаешь ...
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23.06.2021 21:31 Відповісти
А от Борисполя до Переяслава нет желания дорогу отремонтировать? Там не дорога а направление. Или задницу клована там всё равно возить не будут?
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23.06.2021 14:22 Відповісти
епоха кінця бідності знаєте річ затратна
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23.06.2021 14:23 Відповісти
Феєричний зЕздець.
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23.06.2021 14:34 Відповісти
За такі гроші можно майже нову трасу побудувати!!!!!!!!
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23.06.2021 14:41 Відповісти
а чего шабунин так против бубочки прет?
он што порохобот штоли?
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23.06.2021 14:44 Відповісти
Ні йому Зеленський відмовився дачу побудувати,так що даремно шабунька палило!!!
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23.06.2021 15:45 Відповісти
нихренасе, почти мильярд на трассу 19 км, которая практически в идеальном состоянии находится! сделайте лучше нормальную окружную Бориспольскую на 4 полосы, вместо 2х
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23.06.2021 18:23 Відповісти
 
 