Тендер на ремонт траси Київ - Бориспіль вартістю 900 млн грн без конкуренції виграла фірма "Автомагістраль-Південь", яка раніше отримала понад 367 млн ​​на утримання цієї ділянки, - ЦПК

Розпочався ремонт траси Київ - Бориспіль, далеко не найгіршої за якістю, якщо подивитися на дороги по всій країні. Тендер вартістю майже 900 млн грн фактично без конкуренції виграла фірма "Автомагістраль-Південь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Ця ж фірма, як пишуть "Нашi гроші" щонайменше з 2019 року проводила експлуатаційне утримання цієї траси. У 2019 "Автомагістраль-Південь" отримала підряд вартістю 108,63 млн грн, який згодом подорожчав до 123 млн грн, а в кінця 2020 року виграла ще 367,63 млн грн на утримання дороги. Цікаво, що ж це за утримання доріг, після якого доводиться проводити ремонт за 900 млн?? Причому у виконанні тієї ж фірми", - зазначають у ЦПК.

"Вирішили дізнатися кошторис проведених робіт. Подивимося, як і на що витрачалися сотні мільйонів, після яких в тому ж місці вирішили закопати додатково майже мільярд наших з вами податків", - додали в ЦПК.

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