Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму

Росія заявляє про нібито порушення російського кордону британським есмінцем Defender біля мису Фіолент (окупований Крим).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Зазначається, що була відкрита попереджувальна стрільба, літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання.

За даними російських військових, "о 11:52 британський корабель перетнув російський кордон і на три кілометри увійшов в територіальне море біля мису Фіолент. Його попередили про застосування зброї в разі порушення кордону, але екіпаж есмінця не відреагував".

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"О 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу. В 12.19 літак Су-24м виконав попереджувальне бомбометання (4 ОФАБ-250) по курсу руху есмінця УРЗ "Дефендер". В 12.23 спільними діями Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ Росії есмінець УРЗ "Дефендер" покинув межі територіального моря Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.