УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
50 824 327

Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму

Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму

Росія заявляє про нібито порушення російського кордону британським есмінцем Defender біля мису Фіолент (окупований Крим).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Зазначається, що була відкрита попереджувальна стрільба, літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання.

За даними російських військових, "о 11:52 британський корабель перетнув російський кордон і на три кілометри увійшов в територіальне море біля мису Фіолент. Його попередили про застосування зброї в разі порушення кордону, але екіпаж есмінця не відреагував".

Також дивіться: Воїни ССО спільно з колегами з Великої Британії та США провели навчання з взяття судна на абордаж. ФОТОрепортаж

"О 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу. В 12.19 літак Су-24м виконав попереджувальне бомбометання (4 ОФАБ-250) по курсу руху есмінця УРЗ "Дефендер". В 12.23 спільними діями Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ Росії есмінець УРЗ "Дефендер" покинув межі територіального моря Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Велика Британія (5569) Крим (14138) стрілянина (1778) Чорноморський флот рф (624) Міноборони рф (703)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+71
Было взятие на клык, бравыми мордовскими воЕнами
показати весь коментар
23.06.2021 14:16
+60
Увідєв брітанскій корабль роССійскіє воєнньіє началі бомбомєтаніє....прямо в каютах.))
показати весь коментар
23.06.2021 14:12
+45
Не паникуй. Британцы руснявую двоголовую курицу умеют в унитаз мокать.
показати весь коментар
23.06.2021 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
москалі постріляли в пустоту і тепер кричать, які вони "молодці"
показати весь коментар
23.06.2021 20:42 Відповісти
Вологі фантазії лаптєногів.
показати весь коментар
23.06.2021 20:47 Відповісти
" предупредительные стрельбы" газом в трусы?...А по факту,англичане открыто показали,что признают только мировые договорённости по судоходству и суверенитет Украины на побережье Крыма-международными правилами.то есть.единоличное переделывание акватории и объявление территориальных вод возле Крыма Россией Великобритания не признаёт.а так же "не заметила" великобритания истерических движений военной техники России по поводу следствия английского военного корабля...и ,похоже,это только начало "принудительного" процесса возвращения России в её границы 1991 года.неспроста именно военный корабль показал игнор российским самозванным захватам.ждём продорлжения и подключения других сильных стран."Рашку-в стойло!!"
показати весь коментар
23.06.2021 21:35 Відповісти
Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
Соответствующее заявление было обнародовано в Twitter британского Минобороны в среду после обеда, пишет "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/06/23/7124753/ Европейская правда ".
"Предупредительный выстрел по HMS Defender не проводился. Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.
показати весь коментар
23.06.2021 22:03 Відповісти
"Камни с неба" в Крыму

Будьте осторожны со словами. Бог все видит.

https://www.youtube.com/watch?v=QH7UTeBGiBA&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2
показати весь коментар
23.06.2021 22:17 Відповісти
"Камни с неба" в Крыму

https://www.youtube.com/watch?v=WYGGHpOO2SY&t=1357s&ab_channel=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C%2FZairBakkal
показати весь коментар
23.06.2021 22:19 Відповісти
Вангую, події розвивалися наступним чином. Брити, поклавши хер на ушльопків йшли обраним курсом.І, коли косорилії оговтались, брити були вже далеченько. То ж декілька черг в атмосферу, можливо, навіть і бомбардування безкрайої водної поверхні, щоб у звіті фсб-шним начальникам все говорило: ми намагались, але він не послухав.
показати весь коментар
23.06.2021 22:27 Відповісти
КАЦАПАМ ВІРИТИ ЦЕ СЕБЕ ОБМАНЮВАТИ
показати весь коментар
23.06.2021 22:29 Відповісти
Обсирати москалів звісно можна, проте, якщо згадати як українські МБАКи пливли по Керченській протоці, а це на хвилинку територіальні води України, вигукуючи "...намірів застосування зброї не маю...зброю не застосовую..." а їх москалі то таранили, то в нейтральних водах розстріляли і захопили... А в результаті промордували дезертирів пів-року в буцегарні, розкурочили і повернули захоплене вже у вигляді металобрухту, виникає сумнів, а як мали б діяти і ДПС і ЗСУ і ВМФ в 2014 і чим би все закінчилося якби вони діяли так само як москалі. Турки, коли збили винищувач РФ без зайвих сумлінь, до речі показали чим би все це закінчилося.
показати весь коментар
23.06.2021 23:08 Відповісти
Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9770
показати весь коментар
23.06.2021 23:43 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2021 01:37 Відповісти
Британская Королева:
"1854 год? Можем повторить!"
показати весь коментар
24.06.2021 00:06 Відповісти
Эти Лапти такие потешные - все время пыжатся, щеки надувают Уже нафантазировали себе и сами в свои фантазии поверили.
показати весь коментар
24.06.2021 00:43 Відповісти
А вы в курсе что Российская империя, СССР, Раша-параша со времен Ушакова Ф.Ф., который умер 200 лет назад, не одержали ни одной морской победы. За это же время сами утопили 2 флота, просрали две эскадры, трижды слили Севастополь и позорно сдали Порт-Артур. Про такие "мелочи" как гибель т\х "Советская Армения", броненосца "Императрица Мария" и линкора "Новороссийск" уже и разговора нет.
показати весь коментар
24.06.2021 01:20 Відповісти
И где теперь Севастополь?
показати весь коментар
24.06.2021 02:48 Відповісти
Що,в чесному бою з супротивником відвоювали Севастополь?Чи підло,по "братські" ніж у спину...Іншим би соромно було б,але не кацапам,бо по іншому не вміють,ні розуму ні відваги.Це зі слабкими ви такі ...а з НАТО зась,бо швидко по зубам отримаєте
показати весь коментар
24.06.2021 06:04 Відповісти
доблестные эсминцы рэфии "Подозрительный" и "Мстительный" расходовали все снаряды расстреливая в упор Дефендера, пилот русского бомбардировщика "Бздительный" сбросил "бомбу" прямо по курсу английского наглеца себе в комбинезон...
Англичане ничего не заметили...

русские технологии стелс стрельбы и бомбометания рулят !
показати весь коментар
24.06.2021 01:44 Відповісти
Рассея за всю свою современную историю ни разу не нападала на страну равную ей по силе, либо превосходящую ! Жертвами российских гибридных войн всегда были более слабые государства и регионы, что позволяло Москве проводить свои спецоперации без опасения, что на кремль
приземлится тактическая ракета , которую не перехватит ни один комплекс ПВО стоящий на дежурстве 😀
А тут они решили попрыгать - это даже не смешно 😅
показати весь коментар
24.06.2021 02:33 Відповісти
Это были новые сверхсекретные бомбы,- невидимые.
показати весь коментар
24.06.2021 05:44 Відповісти
Они ж не дураки - стрелять по эсминцу ее величества.Вооружение эсминца позволило бы утопить эту компанию минут за пять или меньше.
показати весь коментар
24.06.2021 07:10 Відповісти
У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
показати весь коментар
24.06.2021 10:16 Відповісти
Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3095
показати весь коментар
24.06.2021 10:16 Відповісти
World of warships? xD
показати весь коментар
24.06.2021 10:41 Відповісти
Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5945
показати весь коментар
24.06.2021 11:44 Відповісти
Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8643
показати весь коментар
24.06.2021 12:06 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 