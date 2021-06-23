Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму
Росія заявляє про нібито порушення російського кордону британським есмінцем Defender біля мису Фіолент (окупований Крим).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на заяву Міноборони РФ.
Зазначається, що була відкрита попереджувальна стрільба, літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання.
За даними російських військових, "о 11:52 британський корабель перетнув російський кордон і на три кілометри увійшов в територіальне море біля мису Фіолент. Його попередили про застосування зброї в разі порушення кордону, але екіпаж есмінця не відреагував".
"О 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу. В 12.19 літак Су-24м виконав попереджувальне бомбометання (4 ОФАБ-250) по курсу руху есмінця УРЗ "Дефендер". В 12.23 спільними діями Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ Росії есмінець УРЗ "Дефендер" покинув межі територіального моря Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
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Соответствующее заявление было обнародовано в Twitter британского Минобороны в среду после обеда, пишет "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/06/23/7124753/ Европейская правда ".
"Предупредительный выстрел по HMS Defender не проводился. Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.
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https://www.youtube.com/watch?v=QH7UTeBGiBA&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2
https://www.youtube.com/watch?v=WYGGHpOO2SY&t=1357s&ab_channel=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C%2FZairBakkal
"1854 год? Можем повторить!"
Англичане ничего не заметили...
русские технологии стелс стрельбы и бомбометания рулят !
приземлится тактическая ракета , которую не перехватит ни один комплекс ПВО стоящий на дежурстве 😀
А тут они решили попрыгать - это даже не смешно 😅
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!