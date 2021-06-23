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Перший випадок "дельта-штаму" коронавірусу виявили в Словаччині у людини, яка приїхала з Росії
У Словаччині підтвердили перший випадок штаму "Дельта" - у людини, яка приїхала з Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" з посиланням на Aktuality.
"Людина не мала тісних контактів і не госпіталізована. Зараз вона перебуває на карантині і відповідально виконує всі протиепідемічні заходи", - сказав головний санітарний лікар Словаччини Ян Мікас.
Міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський підтвердив цю інформацію перед засіданням уряду. За його словами, підвищеної небезпеки від виявленого випадку поки немає.
Повідомляється, що заражена людина прибула із Санкт-Петербурга.
"Все нормально. Він на карантині без подальших контактів", - додав міністр.
Топ коментарі
+13 Igor Lemke #390467
показати весь коментар23.06.2021 14:23
+9 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар23.06.2021 14:25
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар23.06.2021 14:25
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Яке наділо біле простирадло.
На йому целку хтось ї...ав, або зарізали когось?
А потім - дельтаплана
Із його змайстрував народний вмілець.