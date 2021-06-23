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Новини Коронавірус і карантин
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Перший випадок "дельта-штаму" коронавірусу виявили в Словаччині у людини, яка приїхала з Росії

Перший випадок

У Словаччині підтвердили перший випадок штаму "Дельта" - у людини, яка приїхала з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" з посиланням на Aktuality.

"Людина не мала тісних контактів і не госпіталізована. Зараз вона перебуває на карантині і відповідально виконує всі протиепідемічні заходи", - сказав головний санітарний лікар Словаччини Ян Мікас.

Міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський підтвердив цю інформацію перед засіданням уряду. За його словами, підвищеної небезпеки від виявленого випадку поки немає.

Повідомляється, що заражена людина прибула із Санкт-Петербурга.

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"Все нормально. Він на карантині без подальших контактів", - додав міністр.

Автор: 

карантин (18172) росія (65052) Словаччина (1098) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
лядь… ці довбні що біля корита влади закриють врешті решт кордон з Козлостанм - це ж фарс мажорні обставни (!!)
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23.06.2021 14:23
+9
А ваші ж европейські парламентарі тільки вчора казали - закрийте кордони з РФ. Це ми не можемо, бо в Зеленського бізнес в РФ, а Европа могла б і закрити.
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23.06.2021 14:25
+4
знайомтесь: дельта штам!
Первый случай "дельта-штамма" коронавируса обнаружили в Словакии у человека, приехавшего из России - Цензор.НЕТ 2425
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23.06.2021 14:25
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лядь… ці довбні що біля корита влади закриють врешті решт кордон з Козлостанм - це ж фарс мажорні обставни (!!)
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23.06.2021 14:23 Відповісти
Они пфайзером завакцинировались и им плевать на всех 😀
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23.06.2021 16:39 Відповісти
А ваші ж европейські парламентарі тільки вчора казали - закрийте кордони з РФ. Це ми не можемо, бо в Зеленського бізнес в РФ, а Европа могла б і закрити.
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23.06.2021 14:25 Відповісти
Зе барига
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23.06.2021 14:27 Відповісти
знайомтесь: дельта штам!
Первый случай "дельта-штамма" коронавируса обнаружили в Словакии у человека, приехавшего из России - Цензор.НЕТ 2425
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23.06.2021 14:25 Відповісти
Ні, юний друже, то звичайне падло,
Яке наділо біле простирадло.
На йому целку хтось ї...ав, або зарізали когось?
А потім - дельтаплана
Із його змайстрував народний вмілець.
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23.06.2021 14:37 Відповісти
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23.06.2021 14:30 Відповісти
эмм... а можно уточнить? штамм дельта, дельта +, или эпсилон? очень важно знать для путешествия на океанские пляжи Словакии.
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23.06.2021 14:32 Відповісти
закрийте кордони з касапами! , зебіли!
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23.06.2021 14:42 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
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23.06.2021 14:44 Відповісти
Закрити границі з парашею, і не давати дозволу на переміщення індійців пакистанців шріланкійців і всіх з того регіону!!!!!Хоча та маса по Європі гуляє за добрий день!!!!!!!!!!!
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23.06.2021 14:44 Відповісти
а дельта-штамм вируса русского мира у него не обнаружили? наверное, плохо искали
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23.06.2021 14:48 Відповісти
нє мєшайтє бубочкє продавать сєріали в масквє, праклятиє парахоботи. короновірус-короновірусом, а сєріали - ето другоє.
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23.06.2021 15:23 Відповісти
так и должно быть. фильтрующийся дельта-штамм коронавируса, особенно бурно развивается на организмах ослабленных "спутником", "эпивакомкорона", "копиваком" и другими типо вакцинами, разработанными парашными вчоными )
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23.06.2021 15:23 Відповісти
От скотокацапов надо закрываться полностью. А то там не только 'дельта' будет,но и бета с гаммой и альфой впридачу. Их хлоркой привить внутривенно.
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23.06.2021 17:05 Відповісти
 
 