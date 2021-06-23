Перший випадок "дельта-штаму" коронавірусу виявили в Словаччині у людини, яка приїхала з Росії

У Словаччині підтвердили перший випадок штаму "Дельта" - у людини, яка приїхала з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" з посиланням на Aktuality.

"Людина не мала тісних контактів і не госпіталізована. Зараз вона перебуває на карантині і відповідально виконує всі протиепідемічні заходи", - сказав головний санітарний лікар Словаччини Ян Мікас.

Міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський підтвердив цю інформацію перед засіданням уряду. За його словами, підвищеної небезпеки від виявленого випадку поки немає.

Повідомляється, що заражена людина прибула із Санкт-Петербурга.

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"Все нормально. Він на карантині без подальших контактів", - додав міністр.