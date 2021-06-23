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Новини Боротьба з коронавірусом
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У липні очікуються поставки в Україну 7,7 млн ​​доз вакцин проти COVID-19, - головний санлікар Кузін

У липні очікуються поставки в Україну 7,7 млн ​​доз вакцин проти COVID-19, - головний санлікар Кузін

У липні очікуються поставки в Україну 7,7 млн ​​доз вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час панельної дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися: говоримо з чиновниками і медиками", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Усього на липень планується постачання в країну близько 7,7 млн доз вакцини", - сказав Кузін.

Він повідомив, що наступного місяця за контрактом має прийти вакцина CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. "По Sinovac на сьогодні у нас є підписані зобов’язання і планується, що 5 млн 325 тис. доз вакцини буде закуплено Crown Agents", - прокоментував Кузін.

Він зауважив, що через високі очікувані обсяги поставки вакцин у липні ведуться переговори про відтермінування поставок препарату CoronaVac за новим контрактом.

Також читайте: В Україні стартує 4-й етап COVID-вакцинації: на 1-3 етапах на сьогодні прищепили 1,75 млн осіб із запланованих 10,3 млн, - МОЗ

Крім того, заступник міністра повідомив, що Україна веде переговори щодо закупівлі вакцин із компанією Johnson&Johnson. Однак, за його словами, вакцина цієї компанії є з тих вакцин, що виробляються у найменшій кількості на рівні світу. Наразі пропозиція, яку отримала Україна, є надто малою, й цей препарат не можна визначити для конкретної цільової групи.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 червня, вакциновані 53 786 осіб. З них 31 260 людей завершили вакцинацію.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 людей, з них отримали 1 дозу – 1 755 137 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 394 107 осіб (із них дві особи отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 149 244 щеплення.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів.

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
А где же 20 млн. доз Пфайзера, о которых, якобы договорился клоун. Зебилы об этом уже и забыли, как обычно.
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23.06.2021 14:50
+2
Кроме того, заместитель министра сообщил, что Украина ведет переговоры по закупке вакцин с компанией Johnson & Johnson. Однако, по его словам, вакцина этой компании входит в число тех вакцин, которые производятся в малом количестве на уровне мира. Сейчас предложение, которое получила Украина, слишком мало, и этот препарат нельзя определить для конкретной целевой группы, для депутатов должно хватить, берите смело.
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23.06.2021 14:54
+1
Пфайзер давай
В июле ожидаются поставки в Украину 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 560
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23.06.2021 14:45
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Пфайзер давай
В июле ожидаются поставки в Украину 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 560
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23.06.2021 14:45 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav
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23.06.2021 14:54 Відповісти
У нас короноваком колют, да я уже сомневаюсь и насчет пфайзера. Ведь прошлым летом переболел да и здувается пандемийка вроде как, так шо в топку, пусть моя доза достанется кому-то другому
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23.06.2021 14:57 Відповісти
Я лично видел эти вакцинации "коллективов" - колют Файзером. В анкетах везде подчеркивают, что именно Файзером и потом еще перед самой процедурой несколько раз напоминают, что Файзером.
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23.06.2021 14:59 Відповісти
А где же 20 млн. доз Пфайзера, о которых, якобы договорился клоун. Зебилы об этом уже и забыли, как обычно.
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23.06.2021 14:50 Відповісти
Тут: https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav
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23.06.2021 14:54 Відповісти
Не прокатила "зрада".
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23.06.2021 14:56 Відповісти
Яка зрада, ви про що?

16.06.21 10:28 https://censor.net/ru/news/3271727/deputatov_rady_privivayut_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_pfizer_sluga_naroda_vereschuk
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23.06.2021 15:00 Відповісти
Эта:

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения
Источник: https://censor.net/ru/n3272725
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23.06.2021 15:01 Відповісти
Особливо вразила дата. 22.06.21
Депутатів з помічниками та родичами провакцінували, щось і лікарям залишиться. Може, коли небудь, і до воїнів, на передовій дійде. Вони ж лише, ВАЗеленського зі слугами та хазяями й "мудрим" нарідом, від кацапів захищають.
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23.06.2021 15:12 Відповісти
Вакцинируют коллективы Файзером. Я видел лично.
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23.06.2021 15:35 Відповісти
А я китайський CoronaVac, у відомчій поліклініці Києва. І що?
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23.06.2021 16:03 Відповісти
Ничего. Говорить, что для людей зажали Файзер - это значит соврать.
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23.06.2021 16:13 Відповісти
Для тих, яких почнуть вакцинувати, через півтора роки після початку пандемії, Пфайзером, чи тих, яких вакцинували хрін знає чим, чи тих, яких будуть вакцинувати хрін знає чим і коли? Для кого це брехня?
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23.06.2021 16:31 Відповісти
Какая брехня? Я лично видел как трудовой коллектив вакцинировали Файзером на прошлой неделе. Верховну раду тоже начали вакцинировать на прошлой неделе, так что доступ к Файзеру можно сказать равный и для депутатов, и для не депутатов.
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23.06.2021 16:39 Відповісти
Ваша правда, це істина в отанній інстанції? Минулої неділі відомчу лікарню вакцинували китацським ге. І що? Мені це заперечить, не вірить власним очам і факту, бо вам так хочеться?
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23.06.2021 16:45 Відповісти
Моя правда - это моя правда. То, что кому-то там поставили китайскую - это его личное дело. Медучреждения сейчас тоже вакцинируют Файзером - это такой же факт, как и то, что "организованные группы" вакцинируют Файзером, и тоже из моих личных наблюдений.
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23.06.2021 17:00 Відповісти
Кроме того, заместитель министра сообщил, что Украина ведет переговоры по закупке вакцин с компанией Johnson & Johnson. Однако, по его словам, вакцина этой компании входит в число тех вакцин, которые производятся в малом количестве на уровне мира. Сейчас предложение, которое получила Украина, слишком мало, и этот препарат нельзя определить для конкретной целевой группы, для депутатов должно хватить, берите смело.
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23.06.2021 14:54 Відповісти
так поставки ИЛИ ПОКУПКИ?
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23.06.2021 14:59 Відповісти
CoronaVac - самий простий спосіб "прібарахлітся" для зебілів. бо ні пфайзер, ні астразенека, ніколи не дадуть відкатів зебілам
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23.06.2021 15:19 Відповісти
МОЗ не давно повідомляв, що вже закрита поставка китайськоъ вакцини повністю, але мало мабуть бабла відмили. Вирішили для пенсіонерів та простих людей завезти ще малоефективну вакцину. Старикам файзер не положено, так як вони не в приорітеті для держави і їм обіціють ліжка з кислородом. Файзер вони за бабло передадуть приватним клінікам, пояснюючи, що потрібно витримувати холодовий ланцюг. Хотя файзер можна зберігати до місяця в звичайному холодильнику.
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23.06.2021 15:49 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/736700.html 10.04.2021 Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые прибудут в Украину на следующей неделе в рамках механизма COVAX, поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС.
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23.06.2021 16:41 Відповісти
 
 