У липні очікуються поставки в Україну 7,7 млн доз вакцин проти COVID-19, - головний санлікар Кузін
У липні очікуються поставки в Україну 7,7 млн доз вакцин проти коронавірусу.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час панельної дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися: говоримо з чиновниками і медиками", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Усього на липень планується постачання в країну близько 7,7 млн доз вакцини", - сказав Кузін.
Він повідомив, що наступного місяця за контрактом має прийти вакцина CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. "По Sinovac на сьогодні у нас є підписані зобов’язання і планується, що 5 млн 325 тис. доз вакцини буде закуплено Crown Agents", - прокоментував Кузін.
Він зауважив, що через високі очікувані обсяги поставки вакцин у липні ведуться переговори про відтермінування поставок препарату CoronaVac за новим контрактом.
Крім того, заступник міністра повідомив, що Україна веде переговори щодо закупівлі вакцин із компанією Johnson&Johnson. Однак, за його словами, вакцина цієї компанії є з тих вакцин, що виробляються у найменшій кількості на рівні світу. Наразі пропозиція, яку отримала Україна, є надто малою, й цей препарат не можна визначити для конкретної цільової групи.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 червня, вакциновані 53 786 осіб. З них 31 260 людей завершили вакцинацію.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 людей, з них отримали 1 дозу – 1 755 137 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 394 107 осіб (із них дві особи отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 149 244 щеплення.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів.
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16.06.21 10:28 https://censor.net/ru/news/3271727/deputatov_rady_privivayut_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_pfizer_sluga_naroda_vereschuk
В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения
Источник: https://censor.net/ru/n3272725
Депутатів з помічниками та родичами провакцінували, щось і лікарям залишиться. Може, коли небудь, і до воїнів, на передовій дійде. Вони ж лише, ВАЗеленського зі слугами та хазяями й "мудрим" нарідом, від кацапів захищають.