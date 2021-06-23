В Україні стартує 4-й етап COVID-вакцинації: на 1-3 етапах на сьогодні прищепили 1,75 млн осіб із запланованих 10,3 млн, - МОЗ

В Україні стартував 4-й етап вакцинації проти COVID-19, на якому прищеплюють людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал установ позбавлення волі та слідчих ізоляторів. Водночас, згідно з планом МОЗ, в Україні на 1-3 етапах вакцинації мали прищепити 10,36 млн осіб.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що також триває щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів, як-от медики та інші працівники закладів охорони здоров’я, мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, маломобільні громадяни, соціальні працівники та священнослужителі, освітяни, військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави. Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

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Крім того, вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.

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На цей момент в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 осіб, з них отримали 2 дози - 394 107 осіб.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ повідомило, що вакцинація проти COVID-19 в Україні проходитиме в 5 етапів:

1-й етап – медики, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. людей).

2-й етап – решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн людей).

3-й етап – люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн людей).

4-й етап – люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі (≈ 11 млн людей).

5-й етап – решта дорослого населення України (≈ 13 млн людей).

На цей момент вакцинацію проти коронавірусу в Україні проводять такими препаратами: Covishield та AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) та CoronaVac (Sinovac).