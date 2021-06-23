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Суд допитав журналіста Ткача у справі про напад охоронців Медведчука на знімальну групу "Схем" у 2017 році

Суд допитав журналіста Ткача у справі про напад охоронців Медведчука на знімальну групу

Учора відбулося судове засідання у справі про напад охорони Віктора Медведчука на знімальну групу програми "Схеми".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2017 році Медведчук чомусь вирішив, що він настільки впливовий, що не можна знімати, з ким він літає до Росії, а його охорона може нападати на журналістів. І от вчора, майже через 4 роки, нарешті у статусі потерпілого допитували мене. Коли справа дійшла до питань адвокатів обвинуваченого, один із них, істотно нервуючи, почав питати, чи був приліт Медведчука публічним заходом? Чи мав Медведчук якусь посаду? І чи отримував я дозвіл у Медведчука на зйомку його прильоту з Москви?" - зазначив Ткач, додавши, що тоді Медведчук навіть написав заяву на нього за втручання в особисте життя, а Печерський суд зобов‘язав правоохоронців відкрити провадження.

"Зараз, схоже, це останні люди в країні, які ще не чули (запис. - Ред.) телефонних розмов Медведчука і продовжують наполягати на тому, що у 2017 році кум Путіна був непублічною особою, його перельоти до Росії - приватним життям, а наші зйомки його перельотів - втручанням у приватне життя. Уявляєте, яке приватне життя було у людини? Дизель, газ, вугілля, електрика, нафта, заправки... Мало не забув - участь у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську", - додав Ткач.

Також дивіться: Помічника Медведчука Дорошенка, що вів переговори з терористами ОРДЛО, понад три роки судять за напад на знімальну групу в аеропорту Києва, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) напад (1118) охорона (340) ЗМІ (1358) Ткач Михайло (136)


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Лучше б на Бигуса кто-то напал
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23.06.2021 14:48 Відповісти
уже от медведчука оскомина. клоуны, давай новую пластинку.
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23.06.2021 14:49 Відповісти
Ну тоді мертвяк був недоторканий. Подивимось чи вдасьця його зараз заморщити. Маю сумніви.
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23.06.2021 14:49 Відповісти
Папрашу!!!!
По мнению некоторых местных упоротых в те годы мертвечук "сидел под плинтусом"
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23.06.2021 14:53 Відповісти
😏
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23.06.2021 14:55 Відповісти
зебилы как тот алкаш из анекдота, - выдавливают из "дела" мудачука хош шо нибудь.
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23.06.2021 14:55 Відповісти
4 года суд рассматривает
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23.06.2021 15:27 Відповісти
 
 