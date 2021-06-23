УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11093 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 409 5

Сьогодні в Києві відбудеться прем'єра вистави за п'єсою Корчинського "Після...". Під час показу збиратимуть кошти на підтримку добровольців на фронті. ФОТО

Сьогодні, 23 червня, в Києві в Центрі Довженка відбудеться прем'єрний показ вистави за п'єсою Дмитра Корчинського "Після...". Під час вистави збиратимуть кошти на підтримку добровольців на фронті.

Про це повідомила в фейсбуці доброволець 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Нагадую! Київ! Сьогодні вистава (за п'єсою. - Ред.) Дмитра Корчинського "Після...". О 19:00, Голосіївська, 1 (Центр Довженка, 6 поверх, 6 Сцена). Під час вистави збиратимуть кошти на підтримку добровольців на фронті!" - розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пораненому під час виконання бойового завдання на Донбасі комвзводу 54-го ОРБ Борису Бассу потрібна допомога в лікуванні та реабілітації, - волонтерка Самойлова. ФОТО

Сьогодні в Києві відбудеться премєра вистави за пєсою Корчинського Після.... Під час показу збиратимуть кошти на підтримку добровольців на фронті 01

Сьогодні в Києві відбудеться премєра вистави за пєсою Корчинського Після.... Під час показу збиратимуть кошти на підтримку добровольців на фронті 02
Сьогодні в Києві відбудеться премєра вистави за пєсою Корчинського Після.... Під час показу збиратимуть кошти на підтримку добровольців на фронті 03

Автор: 

благодійність (568) Київ (19443) Корчинський (20) подання (22) театр (158) добровольці (915)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж не вечірній квартал, де збираються зелебобіки.
показати весь коментар
23.06.2021 15:13 Відповісти
Бо нарід бажає жрать і ржать.
показати весь коментар
23.06.2021 15:30 Відповісти
Будуть глядачі , я в цьому впевнений !!
показати весь коментар
23.06.2021 15:36 Відповісти
 
 