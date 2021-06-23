Сьогодні в Києві відбудеться прем'єра вистави за п'єсою Корчинського "Після...". Під час показу збиратимуть кошти на підтримку добровольців на фронті. ФОТО

Сьогодні, 23 червня, в Києві в Центрі Довженка відбудеться прем'єрний показ вистави за п'єсою Дмитра Корчинського "Після...". Під час вистави збиратимуть кошти на підтримку добровольців на фронті.

Про це повідомила в фейсбуці доброволець 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Нагадую! Київ! Сьогодні вистава (за п'єсою. - Ред.) Дмитра Корчинського "Після...". О 19:00, Голосіївська, 1 (Центр Довженка, 6 поверх, 6 Сцена). Під час вистави збиратимуть кошти на підтримку добровольців на фронті!" - розповіла вона.

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