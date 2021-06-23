Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем

Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через інцидент із британським есмінцем у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в Міноборони РФ.

"У зв'язку з порушенням есмінцем ВМС Великої Британії державного кордону Російської Федерації в Міноборони Росії викликано аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Москві", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

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