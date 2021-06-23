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Новини Агресія Росії проти України
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Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем

Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем

Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через інцидент із британським есмінцем у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в Міноборони РФ.

"У зв'язку з порушенням есмінцем ВМС Великої Британії державного кордону Російської Федерації в Міноборони Росії викликано аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Москві", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

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Автор: 

Велика Британія (5569) росія (65052) Міноборони рф (703)


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Топ коментарі
+24
Так для цивилизованной Великобритании эти воды Украинские, о чем вообще базар будет?
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23.06.2021 15:08
+23
Все знают что Крым это Украина. Украина пригласила британцев в свой Крым, в чем дело?
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23.06.2021 15:11
+21
Англо-саксов никто не заставит ничего сделать. Тем более лапти. История учит.
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23.06.2021 15:10
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Они сейчас их еще заставят извиниться и выплатить компенсацию за 4 потраченных бомбы и два снаряда.
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23.06.2021 15:07 Відповісти
Англо-саксов никто не заставит ничего сделать. Тем более лапти. История учит.
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23.06.2021 15:10 Відповісти
100%
понять,простить и выплатить - это к Адольфовне..
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23.06.2021 15:19 Відповісти
Раньше да. Сейчас у них в приоритете реал политик и бабло, бабло, бабло...
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23.06.2021 15:20 Відповісти
Крепись мужик, тебе с ней общацца
Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за ситуации с эсминцем - Цензор.НЕТ 8093
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23.06.2021 15:07 Відповісти
...і сон пропаде, імпотенція тебе розіб'є.
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23.06.2021 15:20 Відповісти
Так вот ты какая, сметь водолаза! Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем - Цензор.НЕТ 1868
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23.06.2021 15:20 Відповісти
И кто єту красотку е---т, когда мои собаки на охоте?Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем - Цензор.НЕТ 5591
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23.06.2021 19:31 Відповісти
Характер нордический (с)
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24.06.2021 00:21 Відповісти
Так для цивилизованной Великобритании эти воды Украинские, о чем вообще базар будет?
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23.06.2021 15:08 Відповісти
Англо-Саксы! Отзывайте своего посла из лаптестана! А *************** гоните взашей!
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23.06.2021 15:08 Відповісти
Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за ситуации с эсминцем - Цензор.НЕТ 7538
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23.06.2021 15:09 Відповісти
а воєного аташе касапів в Лондоні не викликали?
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23.06.2021 15:11 Відповісти
Посла Параши в Лондоне будут иметь.
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23.06.2021 15:15 Відповісти
...хор веселих хлопчиків.
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23.06.2021 15:21 Відповісти
Все знают что Крым это Украина. Украина пригласила британцев в свой Крым, в чем дело?
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23.06.2021 15:11 Відповісти
турки уже сбили самолет - теперь лимонники то же сделают - ведь нарушают и часто цапы
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23.06.2021 15:13 Відповісти
А, что произошло то? Британцы вошли в территориальные воды дружественной Украины, а московиты произвели бомбометание. Это парашников должны вызывать в Лондоне на ковёр без вазелина и у нас, в Киеве, но у нас уже с ваЗЕлином.
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23.06.2021 15:14 Відповісти
картинка и последовательность для невзыскательного внутреннего потребителя: обстреляли мелкобритский кораблик, вызвали атташе на ковер, посоны уважают, телки дают, встаемскален! среднестатистический зритель орт сегодня испытает мультиоргазм и уйдет в запой от счастья.
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23.06.2021 15:18 Відповісти
Неадекваты
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23.06.2021 15:20 Відповісти
Не вызвали, а пригласили.
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23.06.2021 15:22 Відповісти
Скрип ржавого железа на волной несомненно напугал бритов.
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23.06.2021 15:22 Відповісти
та не было никакого бомбометания!

все бомбометания происходят исключительно в сракатанах тупой русни
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23.06.2021 15:29 Відповісти
скабеева в вечернем выпуске будет сквиртовать от этой новости
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23.06.2021 15:42 Відповісти
Сча кацапы наговорят себе еще на один военный трибунал. В чужих территориальных водах обстрелять чужой военный корабль - сказочные...
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23.06.2021 15:48 Відповісти
Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем - Цензор.НЕТ 3414
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23.06.2021 16:05 Відповісти
Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем - Цензор.НЕТ 7422
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23.06.2021 16:09 Відповісти
 
 