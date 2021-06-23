Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем
Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через інцидент із британським есмінцем у Чорному морі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в Міноборони РФ.
"У зв'язку з порушенням есмінцем ВМС Великої Британії державного кордону Російської Федерації в Міноборони Росії викликано аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Москві", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.
Топ коментарі
+24 Eight Wonder
показати весь коментар23.06.2021 15:08
+23 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар23.06.2021 15:11
+21 serh
показати весь коментар23.06.2021 15:10
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понять,простить и выплатить - это к Адольфовне..
все бомбометания происходят исключительно в сракатанах тупой русни