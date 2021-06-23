Попри вакцинацію, маски і соціальна дистанція залишаться необхідними: у ВООЗ прогнозують появу нових небезпечних штамів коронавірусу

Спеціальний посланець ВООЗ із питань боротьби з пандемією COVID-19 Девід Набарро вважає, що маски та соціальна дистанція залишаться необхідними, попри вакцинацію. Такі вимоги обумовлені мутацією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Набарро сказав Sky News.

"Як громадянин я думаю, що настав час усім нам зрозуміти, як ми будемо продовжувати своє життя. Ми не можемо просто перестати робити все через страх. Натомість ми повинні навчитися розпізнавати ознаки, які цей вірус дає в певній місцевості. Тоді ми маємо дуже чітко знати, що треба зробити, щоб все не закінчилося вибуховим спалахом, який вбиває багато людей", - сказав Набарро.

Маски та соціальна дистанція залишаться необхідними в майбутньому, оскільки вірус мутує, наголосив він.

Він також закликав бути обережними під час подорожей, зазначивши, що мають бути лише "абсолютно необхідні подорожі".

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Спеціальний посланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро також спрогнозував появу нових небезпечних варіантів коронавірусу. Він вважає, що деякі з них можуть виявитися стійкими до вакцин.