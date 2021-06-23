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Новини Боротьба з коронавірусом
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Попри вакцинацію, маски і соціальна дистанція залишаться необхідними: у ВООЗ прогнозують появу нових небезпечних штамів коронавірусу

Попри вакцинацію, маски і соціальна дистанція залишаться необхідними: у ВООЗ прогнозують появу нових небезпечних штамів коронавірусу

Спеціальний посланець ВООЗ із питань боротьби з пандемією COVID-19 Девід Набарро вважає, що маски та соціальна дистанція залишаться необхідними, попри вакцинацію. Такі вимоги обумовлені мутацією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Набарро сказав Sky News.

"Як громадянин я думаю, що настав час усім нам зрозуміти, як ми будемо продовжувати своє життя. Ми не можемо просто перестати робити все через страх. Натомість ми повинні навчитися розпізнавати ознаки, які цей вірус дає в певній місцевості. Тоді ми маємо дуже чітко знати, що треба зробити, щоб все не закінчилося вибуховим спалахом, який вбиває багато людей", - сказав Набарро.

Маски та соціальна дистанція залишаться необхідними в майбутньому, оскільки вірус мутує, наголосив він.

Він також закликав бути обережними під час подорожей, зазначивши, що мають бути лише "абсолютно необхідні подорожі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ

Спеціальний посланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро також спрогнозував появу нових небезпечних варіантів коронавірусу. Він вважає, що деякі з них можуть виявитися стійкими до вакцин.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Та мы уже поняли, что это навсегда...
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23.06.2021 15:10
+3
В Эстонии намордники вообще с начала июня отменили и никто не парится.
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23.06.2021 15:27
+3
Может я и ошибаюсь, но меня почему-то не покидает мысть, что "наконец-то" изобрели технологию еффективного управления большими человеческими массивами - устрашением смертью от якобы незнаных ранее человечеством очень злостных инфекционных болезней, невидимых для простого человеческого глаза, хотя по сути больше половины нас умирало, умирает и будет умирать в первую очередь от них (в прошлом веке уже такая попытка была - СПИД, но люди быстро поняли, что в большей мере это была афера, теперь - взяли на вооружение коронавирус) и страхом "смертельных" наказаний за непослушание во время об'явленых карантинов, локдаунов и т.п. Люди стали друг друга бояться, дистанцироваться, не общаться .....Людей разобщили. Срабатывает принцип: разделяй и ВЛАСТВУЙ.
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23.06.2021 15:46
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Та мы уже поняли, что это навсегда...
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23.06.2021 15:10 Відповісти
Таке відчуття, що ті штами невпинно десь штампують.
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23.06.2021 15:13 Відповісти
Независимые от наВОЗ учёные ещё в самом начале говорили, что от коронавируса нельзя создать эффективную вакцину. Очень уж он быстро мутирует.
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23.06.2021 15:16 Відповісти
Та цих корон стіки, шо свого часу задовбались їх вивчати, тому це стара чи нова - ніхто не знає і не узнає.
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23.06.2021 15:46 Відповісти
а у нас уже все без масок...
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23.06.2021 15:18 Відповісти
В Эстонии намордники вообще с начала июня отменили и никто не парится.
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23.06.2021 15:27 Відповісти
У нас тоже, почти. Может 1% упоротых масочников, дважды привитых Пфайзером к тому же.
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23.06.2021 16:22 Відповісти
Та фігня. Вже розроблений новий додаток - "Вакцина в смартфоні"!
Ставиш лайк, - і ти упоро... тьху! - уколотий!
Наразі триває розробка додатка "Я вам нічєго нє должен!"
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23.06.2021 15:26 Відповісти
Может я и ошибаюсь, но меня почему-то не покидает мысть, что "наконец-то" изобрели технологию еффективного управления большими человеческими массивами - устрашением смертью от якобы незнаных ранее человечеством очень злостных инфекционных болезней, невидимых для простого человеческого глаза, хотя по сути больше половины нас умирало, умирает и будет умирать в первую очередь от них (в прошлом веке уже такая попытка была - СПИД, но люди быстро поняли, что в большей мере это была афера, теперь - взяли на вооружение коронавирус) и страхом "смертельных" наказаний за непослушание во время об'явленых карантинов, локдаунов и т.п. Люди стали друг друга бояться, дистанцироваться, не общаться .....Людей разобщили. Срабатывает принцип: разделяй и ВЛАСТВУЙ.
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23.06.2021 15:46 Відповісти
Спроба - не спроба, а знайдуть той снід - піди доведи, шо ти не осел.
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23.06.2021 15:57 Відповісти
Це тільки початок. Що буде далі? Дивись "Кін-дза-дза" та читай Оруелла. Там все детально описано.
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23.06.2021 23:58 Відповісти
Бизнес от фармацевтов и ничего лишнего.

Говорла баба Галя шо треба було йти вчитися на фармацепта. Один отлел вирусы штампует, а второй вакцину - без работы не остаться.
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10.11.2021 08:44 Відповісти
 
 