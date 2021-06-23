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Новини
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Кулеба про попереджувальну стрільбу російських військових по британському есмінцю: Необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Кулеба про попереджувальну стрільбу російських військових по британському есмінцю: Необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Україна потребує якісно нової взаємодії з НАТО в Чорноморському регіоні.

Про це повідомив глава МЗС України у Твіттері, коментуючи інцидент з попереджувальним вогнем з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокаційна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам. Саме тому я підкреслюю, що необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, 23 червня російські військові заявили про відкриття попереджувальної стрільби по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

Також читайте: Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму

Автор: 

Велика Британія (5569) Крим (14138) росія (65052) стрілянина (1778) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1665) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Крым Украина и британцы были приглашены Украиной.
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23.06.2021 15:12
+3
"необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - отметил Кулеба
На жаль, з цією зебільною владою подібної взаємодії не буде. 73/43%зебіли, це ж ви так нагаласували!
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23.06.2021 15:14
+2
бомбардировка случилась в дупах русишеншвайне
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23.06.2021 15:25
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Почему Украина до сих пор не в НАТО? (с)
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23.06.2021 15:12 Відповісти
Доктрина надводного флоту ВМС України союзницьких сил НАТО повинна бути чіткою і виваженою: "Жорстоко карати та знищувати"
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23.06.2021 15:12 Відповісти
Нема чим знищувати, але то таке...
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23.06.2021 15:14 Відповісти
Крым Украина и британцы были приглашены Украиной.
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23.06.2021 15:12 Відповісти
Кацапы мировые гегемоны же. Ща как достанут кузькину мать из кузькиного отца. Уух, не подходи.
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23.06.2021 15:40 Відповісти
ваще, как бы наоборот должно быть! - достаётся кузькин атец из кузькиной матери.... после этого, кузькина мать - свободна делать, шо хочет
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23.06.2021 15:41 Відповісти
А разве у кацапов когда резьба совпадала? Всю дорогу дорабатывали напильником.
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23.06.2021 15:43 Відповісти
Нет. Эсминец пошёл дальше.
Второй вариант - стоит на месте бомбардировки.
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23.06.2021 15:23 Відповісти
бомбардировка случилась в дупах русишеншвайне
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23.06.2021 15:25 Відповісти
русским свиньям главное повыделоваться,
не более
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23.06.2021 15:17 Відповісти
расиянцам верить - себя не уважать, никто никуда не стрелял, не паникуйте
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23.06.2021 15:50 Відповісти
"необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - отметил Кулеба
На жаль, з цією зебільною владою подібної взаємодії не буде. 73/43%зебіли, це ж ви так нагаласували!
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23.06.2021 15:14 Відповісти
если по ним уже стреляют а они еще до сих пор только выражают обеспокоенность и озабоченность то дела не будет. постоят и уплывут нах....й. а мы как были так и останемся со своими проблемами и хрен знает с каким руководством. и их всех можно понять. если ОП во главе с монермаком сливают стране агрессору вагнеровцев, если глушат свои АЭС чтоб покупать у РФ электричество, если ЗЕ привел к власти или оставил при ней воров и коррупционеров, то кто всерьез будет иметь дело с таким правительством.
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23.06.2021 15:19 Відповісти
кацапы киздят, что стреляли по эсминцу! это для них как дышать
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23.06.2021 15:21 Відповісти
если бы нашли куда стрелять и машка вовремя смазала дрын для завода с толкача ракеты
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23.06.2021 15:26 Відповісти
Бастионы ни разу никуда не попали. Тому и не бахнули...
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23.06.2021 15:28 Відповісти
ну отписаться в твитере єто ж не дивизион Нептунов поставить.
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23.06.2021 15:20 Відповісти
Хтось може розтлумачити події у котекстах міжнародного права і не визнанням світовою спільнотою Криму у складі *********?
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23.06.2021 15:24 Відповісти
Зрозуміло. Хто сильніше той і правий.
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23.06.2021 16:47 Відповісти
пиратское нападение в украинских территориальных водах.
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23.06.2021 15:25 Відповісти
Кулеба здивований як це по британцях стріляли а унітази і есмінець не поцупили, дійсно є потреба у якісно новому співробітництву з НАТО...)))
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23.06.2021 16:02 Відповісти
Кулеба про попереджувальну стрільбу російських військових по британському есмінцю: Необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі - Цензор.НЕТ 1118
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23.06.2021 20:01 Відповісти
 
 