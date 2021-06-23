Кулеба про попереджувальну стрільбу російських військових по британському есмінцю: Необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Україна потребує якісно нової взаємодії з НАТО в Чорноморському регіоні.

Про це повідомив глава МЗС України у Твіттері, коментуючи інцидент з попереджувальним вогнем з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокаційна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам. Саме тому я підкреслюю, що необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, 23 червня російські військові заявили про відкриття попереджувальної стрільби по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

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