Кулеба про попереджувальну стрільбу російських військових по британському есмінцю: Необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі
Україна потребує якісно нової взаємодії з НАТО в Чорноморському регіоні.
Про це повідомив глава МЗС України у Твіттері, коментуючи інцидент з попереджувальним вогнем з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі, інформує Цензор.НЕТ.
"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокаційна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам. Саме тому я підкреслюю, що необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, 23 червня російські військові заявили про відкриття попереджувальної стрільби по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.
Топ коментарі
+11 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар23.06.2021 15:12
+3 Ан Мур
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+2 Борменталь Незабаром
показати весь коментар23.06.2021 15:25
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Второй вариант - стоит на месте бомбардировки.
не более
На жаль, з цією зебільною владою подібної взаємодії не буде. 73/43%зебіли, це ж ви так нагаласували!