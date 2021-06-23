Арестович про ситуацію з британським есмінцем: Керівництво України спільно із союзниками формує позицію з цього питання

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що військово-політичне керівництво України разом із союзниками формує позицію щодо попереджувального вогню з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арестович написав у Facebook.

"Збройний інцидент в територіальних водах України - серйозне порушення міжнародного права в ході проведення міжнародних навчань.

На цей момент військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з цього питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій", - йдеться в повідомленні.

Арестович нагадав росЗМІ, що "... територіальні води Росії в районі мису Фіолент" - це територіальні води України.

Також читайте: Кулеба про попереджувальну стрільбу російських військових по британському есмінцю: Необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Раніше повідомлялося, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.