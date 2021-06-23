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Новини Агресія Росії проти України
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Арестович про ситуацію з британським есмінцем: Керівництво України спільно із союзниками формує позицію з цього питання

Арестович про ситуацію з британським есмінцем: Керівництво України спільно із союзниками формує позицію з цього питання

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що військово-політичне керівництво України разом із союзниками формує позицію щодо попереджувального вогню з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арестович написав у Facebook.

"Збройний інцидент в територіальних водах України - серйозне порушення міжнародного права в ході проведення міжнародних навчань.

На цей момент військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з цього питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій", - йдеться в повідомленні.

Арестович нагадав росЗМІ, що "... територіальні води Росії в районі мису Фіолент" - це територіальні води України.

Також читайте: Кулеба про попереджувальну стрільбу російських військових по британському есмінцю: Необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі

Раніше повідомлялося, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

Автор: 

Велика Британія (5569) росія (65052) Чорне море (1666) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+9
ну раз арестович с дерьмаком занялись - можна быть спокойным)
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23.06.2021 15:26
+8
Ну вот Си Бриз и начался. Очень хорошие учения.
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23.06.2021 15:26
+7
_Формирует позицию? Это что ещё за бессмысленный, шизофренический высер? Т. е. Украина по атаке путлеровцами английского военного корабля в водах Украины не имеет никакой позиии и мнения, по ка их не "сформируют"? Словоблудие!
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23.06.2021 15:29
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Ну вот Си Бриз и начался. Очень хорошие учения.
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23.06.2021 15:26 Відповісти
ну раз арестович с дерьмаком занялись - можна быть спокойным)
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23.06.2021 15:26 Відповісти
Так путлер и спокоен. Провёл в лагере врага пешку в короли - и спокоен. Доволен даже.
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23.06.2021 15:30 Відповісти
*в ферзи, конечно
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23.06.2021 15:31 Відповісти
"акакаяразніца"
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23.06.2021 16:14 Відповісти
У мокш совсем кукуха поехала, придется международному сообществу выставлять агрессора с Черного моря, иначе спокойствия не видать
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23.06.2021 15:27 Відповісти
Вас там еще не хватало.Сами разберутся.
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23.06.2021 15:27 Відповісти
Люся, ти ж на кораблі не служила, як і не маєш відношення до ВМФ. То і не патякай .
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23.06.2021 15:28 Відповісти
Та в нього - 30 бойових виходів у "морькому бої"!!!
Шо ви таке кажете?! 😆
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23.06.2021 15:37 Відповісти
Коком?
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23.06.2021 16:15 Відповісти
Скоріш, раком.)))
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23.06.2021 19:06 Відповісти
_Формирует позицию? Это что ещё за бессмысленный, шизофренический высер? Т. е. Украина по атаке путлеровцами английского военного корабля в водах Украины не имеет никакой позиии и мнения, по ка их не "сформируют"? Словоблудие!
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23.06.2021 15:29 Відповісти
"Когда человек не такой, как все, потому как один такой, другой такой..."(с)🤖
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23.06.2021 15:41 Відповісти
Надеюсь не коленно-локтевую позицию, как в предыдущем случае с двумя кораблями США
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23.06.2021 15:29 Відповісти
Можно, в таком случае, произвести учебное десантирование сил НАТО на аэродром Бельбек.
Территория Украины. Украина пригласила. Они десантировались.
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23.06.2021 15:30 Відповісти
можно вообще Крым в аренду сдать...американцам))
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23.06.2021 15:55 Відповісти
а чего формировать?.. ответ и решение проблемы лежит на поверхности!
США, ВеликоБритания, Канада и Австралия должны очень сильно помочь с формированием украинского ПВО в Азово-Черноморском регионе..
и сделать это как можно быстрее..
что бы каждый ватолет Кацапской Педирации, был уже под прицелом еще до взлета, во время полёта, и на стоянках..
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23.06.2021 15:30 Відповісти
прикол в том что не должны ..Байден предельно ясно заявил зеленой плесени.
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23.06.2021 15:36 Відповісти
Аферистович, потеряйся!
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23.06.2021 15:33 Відповісти
первое что должна была сделать Украина, заявить на весь мир что есминец зашол в черное море по приглашению Украины. потом все остальное.
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23.06.2021 15:48 Відповісти
Арестович ... кожній бочці затичка ?
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23.06.2021 16:04 Відповісти
нє, для кожного д'єрмака - він пробка
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23.06.2021 16:15 Відповісти
Херачьте уже ЯО, иначе толку не будет. Раньше начнете, раньше закончим.
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23.06.2021 16:19 Відповісти
Так что там союзники ермака в кремле придумали? А аферистовича,как депломированного маряка обьяснить прафисианальные тайны сльозно попросили Арестович про ситуацію з британським есмінцем: Керівництво України спільно із союзниками формує позицію з цього питання - Цензор.НЕТ 1904
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23.06.2021 17:07 Відповісти
32 боевых выхода в море--это вам не это
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23.06.2021 17:08 Відповісти
кто такой сегодня этот арестович??)
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23.06.2021 17:10 Відповісти
Вопрос когда Россия начнет учения и подойдет к Одессе или Змеинному наши подимут бомбардировщики или будут нить?
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23.06.2021 17:23 Відповісти
В Борисполе будет людно... вот шо они поднимут.
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23.06.2021 17:42 Відповісти
Как папик Люсе скажет.
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23.06.2021 18:20 Відповісти
 
 