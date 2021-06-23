Арестович про ситуацію з британським есмінцем: Керівництво України спільно із союзниками формує позицію з цього питання
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що військово-політичне керівництво України разом із союзниками формує позицію щодо попереджувального вогню з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арестович написав у Facebook.
"Збройний інцидент в територіальних водах України - серйозне порушення міжнародного права в ході проведення міжнародних навчань.
На цей момент військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з цього питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій", - йдеться в повідомленні.
Арестович нагадав росЗМІ, що "... територіальні води Росії в районі мису Фіолент" - це територіальні води України.
Раніше повідомлялося, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.
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Шо ви таке кажете?! 😆
Территория Украины. Украина пригласила. Они десантировались.
США, ВеликоБритания, Канада и Австралия должны очень сильно помочь с формированием украинского ПВО в Азово-Черноморском регионе..
и сделать это как можно быстрее..
что бы каждый ватолет Кацапской Педирации, был уже под прицелом еще до взлета, во время полёта, и на стоянках..