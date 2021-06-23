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Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС

Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС

На відміну від росіян, українці не вважають Сталіна "великим вождем" і переважно ставляться до нього негативно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 8-9 червня.

Згідно з результатами опитування, серед українців переважає загалом негативне ставлення до Сталіна (38% ставиться до нього з неприязню, страхом чи ненавистю), а також байдуже ставлення (34%). Позитивно сприймають постать Сталіна 18% українців (з повагою, симпатією чи захопленням).

34% опитаних висловили байдужість щодо постаті Сталіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Щодо судження про те, що "Сталін був великим вождем" серед населення немає певної одностайності: відносна більшість (40%) не згодні з такою думкою, одночасно 34% не можуть визначитися, чи згодні вони чи не згодні, а 16% опитаних згодні з таким судженням.

Зазначимо, що згідно з опитуванням, проведеним "Левада-центром", найбільшу кількість голосів в опитуванні щодо видатних історичних особистостей в РФ в 2021 році знову набрав радянський диктатор Йосип Сталін - 39%. Він є беззмінним лідером опитування з 2012 року.

Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС 01

Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС 02
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС 03

Автор: 

опитування (1930) росія (65052) Сталін (143)


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Топ коментарі
+35
Этих 18% и на Соловки. Пусть прочувствую его вяличество на своей шкуре.
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23.06.2021 15:42
+28
сталин- кат українського народу .
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23.06.2021 15:44
+25
Сталин - кровавый маньяк, которому надо кол осиновый забить в сердце! кто говорит по другому, тот или олигофрен или палач сталинского режима
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23.06.2021 15:43
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о) пошли "соцопросы про сталина". Будем делать из клоуна сталина?)
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23.06.2021 15:41 Відповісти
Соседского сцаря или бульбофюрера. Он и так их копирует.
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23.06.2021 15:43 Відповісти
Сралина будем из него делать. До полного его изнеможения от диареи.
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23.06.2021 15:45 Відповісти
Что хуъло заказывает, то и спрашивают. По сути только 38% не приемлют русский мир и его кумиров
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23.06.2021 15:48 Відповісти
еще 30 лет назад таких было в 10 раз меньше. вова не просто так напала в 2014. только одно поколение осталось, которое еще помнит что такое совок
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23.06.2021 15:58 Відповісти
Этих 18% и на Соловки. Пусть прочувствую его вяличество на своей шкуре.
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23.06.2021 15:42 Відповісти
"Взять бы этих 18%, да за такие симпатии года на три в Соловки!" (перефразуємо Булгакова)
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23.06.2021 15:44 Відповісти
зачем на соловки, дать срок за восхваление нацизма , организовать исправительные лагеря , отправить на стройки народного хозяйства -восстанавливать, разрушенный российскими орками Донбасс, а сколько мин нужно обезвредить... рационально нужно подходить к такому вопросу
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23.06.2021 15:54 Відповісти
Внучки вертухаев и строчивших доносы. Стоит ли удивляться их любви к упырю
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23.06.2021 20:54 Відповісти
А Вы заметили что с минимума 14 в 2018 году за 2 года сцарювання вовы выросло уважение к таракану до 18
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23.06.2021 21:54 Відповісти
Сталин - кровавый маньяк, которому надо кол осиновый забить в сердце! кто говорит по другому, тот или олигофрен или палач сталинского режима
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23.06.2021 15:43 Відповісти
1000%, українець ніколи не буде називати цього виродка по-іншому, а коли серед українців такі і знаходяться то вони совки рашапоїдні які дуже скоро вже повиздихають і це дуже добре, це наша гарантія того що кремль втратить можливість окупувати Україну назавжди прикриваючись спасінням цих совкодрочерів від міфічних бандерівців.
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23.06.2021 16:21 Відповісти
сталин- кат українського народу .
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23.06.2021 15:44 Відповісти
Кількість любителів ГУЛАГів і голодоморів збільшуєтья при ЗЄшоблі.
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23.06.2021 15:44 Відповісти
.
Украинцы не считают Сталина выдающейся личностью. 38% респондентов негативно относятся к нему, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4066
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23.06.2021 15:45 Відповісти
Похоже, "уважающие" путают страх с уважением.
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23.06.2021 15:46 Відповісти
то нащадки пі.дарососіян, їм в кайф коли їх мають якогомога сильніше та збочиніше!
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23.06.2021 15:54 Відповісти
Всего38% ?!
- быдло!
В каждой семье украинца есть истории гибели родственников от коммуняцких рук! Быдло, оно и на Чукотке быдло. Быдло это жлоб высшей категориии по сути своей РАБ.
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23.06.2021 15:47 Відповісти
Всего 38% респондентов негативно относятся к сталину - это катастрофа для Украины!!!
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23.06.2021 15:47 Відповісти
38 процентов это потомки украинцев которые пережили кошмар под красивым названием коммунизм .они никогда не простят смерть и мучения своих родных.Ну а потомки понаехов из параши всегда будут помнить и восхвалять ЛЮБОГО кто освободил Украину от украинцев для них .И не надо говорить красивые слова о перевоспитании о единстве всех наций.смерть хохлов для кацапов была манной небесной
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23.06.2021 16:31 Відповісти
передаст усатый... не удушили гниду раньше...вместе с его коммунизмом.
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23.06.2021 15:48 Відповісти
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2970
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23.06.2021 15:48 Відповісти
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9735
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23.06.2021 15:49 Відповісти
Tom Selleck
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23.06.2021 20:40 Відповісти
Думаю, 34% это потенциальные фанаты сралина (просто не интересовались его личностью как следует). И если к ним прибавить 18% тех, кто им восхищается, то получится 52%. То есть очень много....
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23.06.2021 15:49 Відповісти
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2628
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23.06.2021 15:51 Відповісти
Всего 38% негативно?.. Кто ж эти оставшиеся 62%? Для потомков вертухаев многовато. Просто дебилы, которые не знают своей истории?
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23.06.2021 15:51 Відповісти
это те 73% что за Зе, голосили. Просто 10% лехтората хоть как-то в школе историю учили
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23.06.2021 16:10 Відповісти
в истории совка я не читала о преступлениях сталина ленина и т. д.
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23.06.2021 16:35 Відповісти
это плюс? Повод для гордости?
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23.06.2021 16:55 Відповісти
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5581
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23.06.2021 15:52 Відповісти
Это шо - кто-то изучает Стокгольмский синдром?
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23.06.2021 15:52 Відповісти
Ні, просто бидло-нарід поважає кнут, а не демократію.
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23.06.2021 16:03 Відповісти
Это лучшая ЗеПеремога на сегодня. Расходимся.
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23.06.2021 15:53 Відповісти
а для чого цей КМІС порівнює суспільну думку України та росії?
у світі мало країн? та ні, просто інституції спрямовані на те, щоб з будь-якого приводу поставити Україну та росію поруч. формуючи таким чином думку про "неразрівность" двох народів - падли та маніпулятори.
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23.06.2021 15:54 Відповісти
А что остальные 62%? "Какая разница" или "большой террор" по приколу? Потом чтобы не рыдали
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1026
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23.06.2021 15:58 Відповісти
Мои оба деда были репрессированы при сралине. Один - в 1925, второй в 1929. Вечная память украинцам, замученным коммунистическим режимом.
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23.06.2021 15:59 Відповісти
У меня бабушка была, царство ей небесное. Народный учитель УССР. Так она фамилию Ежова даже в 70-х шепотом произносила
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23.06.2021 16:16 Відповісти
Отношение к сралину в Украине:

Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6765

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23.06.2021 15:59 Відповісти
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6987
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23.06.2021 16:00 Відповісти
"Слуга народа» (15,3% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился), "Евросолидарность" (соответственно, 13,3% и 15,4%) и "ОПЗЖ" (12 8% и 14,7%) опрос за 27 мая- 1 июня.

Ближе всех к любителям Сталина даже не избиратели ОПЗЖ, а СН.
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23.06.2021 16:05 Відповісти
Про "солідарних".

Олігарх - особа, що володіє великою власністю у країні, та має вагомий вплив на державні органи влади й може використовувати його для власного збагачення. З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для зосередження у своїх руках політичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів. ******* олігархи можуть володіти багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції.
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23.06.2021 16:07 Відповісти
Порошенко - не просто олігарх, а хрестоматійний олігарх.
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24.06.2021 15:10 Відповісти
Найкривавіший убивця за всю історію людства.
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23.06.2021 16:09 Відповісти
16 процентов любящих сралина это не украинцы а хохлозавры,вымирающий вид они еще и путлера уважают и рашку считают братской и прочее.
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23.06.2021 16:12 Відповісти
Моя покойная бабушка 1920 года рождения рассказывала, как в 1932 после того, как отобрали все съестные припасы пришли с очередным обыском и жиденький борщ, который на плите стоял вылили во двор. Точно, как Барка в "Желтом князе" писал, а она его не читала 100%. Но она была лютой фанаткой Сталина. И рассказывала, как плакала, когда сообщили о его смерти. В голодомор она одна из семьи выжила (родственники забрали).

Наш народ - глупый, темный, инфантильный. С мазохистским удовольствием позволяет промывать себе мозг очередным негодяям во власти, чтобы не брать на себя лично никакой ответственности за свою и своих детей судьбу.
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23.06.2021 16:13 Відповісти
результат естественного отбора коммунистов все свободное умное светлое уничтожено в гулагах войнах.голодоморах.
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23.06.2021 16:19 Відповісти
точно так от і проголосували 73/43зебілів за клована, і навіть зараз за нього готові голосувати...
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23.06.2021 16:24 Відповісти
це був массовий лохотрон через підконтрольні олігархам змі.
за бзде готові голосувати максимум 10 відсотків все інше маніпуляції "соціолохіф" за невеликі гроші.
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23.06.2021 16:28 Відповісти
На слідуючих виборах ви так само юрбою проголосуєте за Віталіка. Побачимо, що ти тоді напишеш.
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24.06.2021 00:37 Відповісти
а моя бабушка услышав слово сталин говорила такие слова .чому ты не втопывся в тых водах з якых вырынув .яка **** тэбэ зродыла. рост моей свекрови был 148 см.она всегда говорила что это сталин сьел ее рост
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23.06.2021 16:44 Відповісти
Все-таки не судите о нашем народе по вашей бабушке, когда умер этот людоед, для моей мамы это было светлое событие, людям думалось после смерти этого упыря станет легче, хотя да, была в общаге с моей мамой и такая, что плакала за Сталиным, но моя мама воспринимала ее как душевнобольную, и даже со страхом, от такой реакции о смерти твари. Разные люди были.
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23.06.2021 20:32 Відповісти
В Ізраїлі проводили подібні опитування стосовно Гітлера?
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23.06.2021 16:16 Відповісти
там нема своїх 73/43%зебілів; тому таке опитування попросту немає сенсу...
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23.06.2021 16:22 Відповісти
Невже ні одного нема...
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23.06.2021 16:33 Відповісти
а, ну, тих, хто в тюрмі.., чи в секторі Газа - можна не враховувати, ні на що не впливають...
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23.06.2021 16:36 Відповісти
Показово, що за останні два роки позитивне і байдуже ставлення до сраліна серед українців ВИРОСЛО, а негативне - навпаки, впало.
І не брешіть тут, що це не пов'язано з зебільною владою "акакаяразніца"; і з вами, 73/43%зебіли, з вашим галасуванням.
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23.06.2021 16:21 Відповісти
Заголовок неверен. В соц-опросе речь шла об отношении к Сталину, а не о масштабе его личности. А личность безусловно выдающаяся. Злодеев такого уровня и масштабе в истории человечества немного.
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23.06.2021 16:32 Відповісти
90% украинцев считают Ноя (который Ковчег построил) - положительным героем!
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23.06.2021 16:33 Відповісти
Одна из причин подобного явления в том, что пропагандисты диктаторских режимов рассказывают сказки о скромняге Сталине, который ходил в штопаных носках, чтобы не обременять народ своей персоной.
Набираем в ютубе:
"МИФ О СКРОМНОЙ ЖИЗНИ СТАЛИНА (ПОКАЖИТЕ ЭТО ФАНАТАМ СССР)" https://youtu.be/XJDL3qJNR4U
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23.06.2021 16:33 Відповісти
Одобрять Сталина- значит, одобрять людоеда.
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23.06.2021 16:34 Відповісти
Відповідно до https://dif.org.ua/article/stan-pravookhoronnoi-sistemi-pid-chas-pandemii-chi-skhvalyue-suspilstvo-dii-pravookhorontsiv-ta-yak-stavitsya-do-zastosuvannya-sili-v-krizoviy-situatsii?fbclid=IwAR0Nawq6JCXWIqNc5VFeXOBpuER7yM_sA3gNkTBIa-z20s9ud9WN25IGMZ4 опитування Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічної служби Центру Разумкова (з липня 2020 року до травня 2021 року) у населення України покращилася оцінка дій керівників силових відомств. Найвищу динаміку має міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та директор НАБУ Артем Ситник.
Найкращу позитивну динаміку показала оцінка громадянами дій Ситника. За майже рік баланс оцінки зріс із -41% до -35%.
Поліпшилася оцінка дій Авакова: баланс змінився із -52% до -48%.
Найкращий баланс оцінки має голова СБУ Іван Баканов, але за цей час зміна балансу в кращий бік склала трішки вище похибки опитування: від -30% у 2020 до -27% у 2021.
Баланс оцінки дій генпрокурора Ірини Венедіктової лишився незмінним: -39%.
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23.06.2021 16:35 Відповісти
Рабская психология, иметь кусочек хлеба и стакан молока и считать это сытостью и благополучием на фоне тотального бесправия!

Рабство - это предмет самой большой гордости россиян, посмотрите с каким ожесточением они критикуют любое неповиновение власти в любой стране, все диктаторы мира получают от россиян поддержку, как моральную, так и материальную!
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
Салтыков - Щедрин.
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23.06.2021 16:55 Відповісти
Тоже мне, нашли кем и чем гордится...
Мстительное, злопамятное убожество с бредовыми идеями, плюс с кучей комплексов и маний.
Кстати, его очень напоминает ещё один "выдающийся деятель" современности.
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23.06.2021 17:09 Відповісти
Эксперимент продолжается. Из графиков отношения украинцев и россиян к сталину видно, что пропаганда (в хорошем и в плохом смысле) действует. Просвещение - великая вещь, главное, не останавливаться. Народ, к сожалению, в большинстве своём, ест то, что подают каждый день на стол. Самому думать и самообразовываться тяжело, не все могут (по разным причинам). Украина, работай дальше, не останавливайся!!!
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23.06.2021 17:14 Відповісти
Казалось бы уже 30 лет можно становиться людьми, но увы, мало желающих, это потому, что оставаться рабами удобно, не надо брать на себя какую то ответственность, значит в Украине 62% быдла, думаю по количеству быдлонаселения мы не лидеры.
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23.06.2021 17:40 Відповісти
62% не украинцы.
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23.06.2021 23:39 Відповісти
Понятно почему существуют недалёкие людишки, которые положительно оценивают сралина. Аргументы известны- победа во ВМВ, типа навёл порядок(на самом деле это фейк), заводы там, пароходы....
Но количества крови на его руках перечеркивает любые "гос. достижения". Как можно поддерживать наглухо отбитого ублюдка. Явно же больной, трусливый упырь. Не знаю есть ли такой термин, как "человекофобия" (социофобия- не подходит) , но это про него. Потому что боялся он реально любого человека(хоть знакомого, хоть нет), поэтому и истреблял всех по максимуму.
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23.06.2021 17:42 Відповісти
Осип Мандельштам - "Горец" (1933 г.)

«Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина,
И широкая грудь осетина.»
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23.06.2021 17:45 Відповісти
вОнюшки - это потомственное холопьё и рабы. любить Сцаря или воШьдя у убогих в крови.
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23.06.2021 18:43 Відповісти
Це кошмар скільки ще тупоголових в Україні.
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23.06.2021 20:26 Відповісти
Вонючие совки могут воспитать только вонючих совков.
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23.06.2021 20:58 Відповісти
Срати на сталіна . Звичайний терорист і військовий злочинець . Здох як пес у власній сечі , захлиснувшись риганиною . Подонок і вбивця .
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23.06.2021 22:09 Відповісти
ВСІ здихають у власній сечі. Ти теж не будеш винятком.
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24.06.2021 00:41 Відповісти
Выдающейся личностью считают Сталина только евреи.
Украинцев же он убил больше чем Гитлер.
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23.06.2021 23:37 Відповісти
Сталин преступник.
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24.06.2021 00:26 Відповісти
Сталин, тупое быдло с четырьмя классами образования
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24.06.2021 09:54 Відповісти
ппц сколько еще безмозглого скота в Украине...
Как можно к этому мутанту относиться нейтрально, а тем более положительно?!
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24.06.2021 15:58 Відповісти
 
 