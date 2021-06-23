Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС

На відміну від росіян, українці не вважають Сталіна "великим вождем" і переважно ставляться до нього негативно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 8-9 червня.

Згідно з результатами опитування, серед українців переважає загалом негативне ставлення до Сталіна (38% ставиться до нього з неприязню, страхом чи ненавистю), а також байдуже ставлення (34%). Позитивно сприймають постать Сталіна 18% українців (з повагою, симпатією чи захопленням).

34% опитаних висловили байдужість щодо постаті Сталіна.

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Щодо судження про те, що "Сталін був великим вождем" серед населення немає певної одностайності: відносна більшість (40%) не згодні з такою думкою, одночасно 34% не можуть визначитися, чи згодні вони чи не згодні, а 16% опитаних згодні з таким судженням.

Зазначимо, що згідно з опитуванням, проведеним "Левада-центром", найбільшу кількість голосів в опитуванні щодо видатних історичних особистостей в РФ в 2021 році знову набрав радянський диктатор Йосип Сталін - 39%. Він є беззмінним лідером опитування з 2012 року.



