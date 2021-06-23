В Україні наразі не було жодного випадку інфікування "дельта"-штамом коронавірусу, - МОЗ
Станом на 22 червня 2021 року на території України не було зафіксовано штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Наразі в Україні не було жодного випадку інфікування цим штамом.
Про це РБК-Україна повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 22 червня випадків інфікування та циркуляції на території України штаму "Дельта" (індійський) центром не зафіксовано", - йдеться у заяві ЦГЗ.
"Дельта"-штам, за словами вчених, збільшує вдвічі ризик госпіталізації після зараження. Однак ризик госпіталізації можна зменшити за допомогою вакцинації будь-яким з існуючих препаратів від COVID-19.
Топ коментарі
+3 Иван Иван #488996
показати весь коментар23.06.2021 16:00
+1 Ан Мур
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+1 Анатолий К #427424
показати весь коментар23.06.2021 16:37
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Крім того, що є вакцини - є вже й ліки від коронавіруса, які незабаром будуть доступні.
ПЕРЕКЛАДАЮ.
ПОКИ ЩО В УКРАЇНІ НЕ ЗДАТНІ ВИОКРЕМЛЮВАТИ ШТАМ "ДЕЛЬТА"
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
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