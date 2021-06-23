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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні наразі не було жодного випадку інфікування "дельта"-штамом коронавірусу, - МОЗ

В Україні наразі не було жодного випадку інфікування

Станом на 22 червня 2021 року на території України не було зафіксовано штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Наразі в Україні не було жодного випадку інфікування цим штамом.

Про це РБК-Україна повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 22 червня випадків інфікування та циркуляції на території України штаму "Дельта" (індійський) центром не зафіксовано", - йдеться у заяві ЦГЗ.

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"Дельта"-штам, за словами вчених, збільшує вдвічі ризик госпіталізації після зараження. Однак ризик госпіталізації можна зменшити за допомогою вакцинації будь-яким з існуючих препаратів від COVID-19.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
границу с московитами закройте. пока не поздно!
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23.06.2021 16:00
+1
закрийте кордони з касапами! , зебіли!
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
!!!!!
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23.06.2021 16:17
+1
А у вас є чим його виявляти?
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23.06.2021 16:37
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границу с московитами закройте. пока не поздно!
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23.06.2021 16:00 Відповісти
Дельта-коронавірус за своїми властивостями мало чим відрізняється від інших штамів коронавіруса.
Крім того, що є вакцини - є вже й ліки від коронавіруса, які незабаром будуть доступні.
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23.06.2021 16:04 Відповісти
ліків від вірусів не існує ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ.
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23.06.2021 18:16 Відповісти
Так будет,марзота зелёная...это ж надо много ума открыть пропускные пункты с дырами,когда в кацапстане такая срака началась
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23.06.2021 16:04 Відповісти
_ЦОЗ пишет "не зафиксировано", журналист - пишет "не было"... Журналист не понимает различие или делает это сознательно?
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23.06.2021 16:08 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3273016/************************************************************************************

ПЕРЕКЛАДАЮ.
ПОКИ ЩО В УКРАЇНІ НЕ ЗДАТНІ ВИОКРЕМЛЮВАТИ ШТАМ "ДЕЛЬТА"
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23.06.2021 18:15 Відповісти
Це в будь якому випадку питання часу. А не буде чи не буде.
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23.06.2021 16:10 Відповісти
закрийте кордони з касапами! , зебіли!
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
!!!!!
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23.06.2021 16:17 Відповісти
Ми не у вакуумі живемо, тому, на жаль, поява нового штаму це лише справа часу.
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23.06.2021 16:28 Відповісти
А у вас є чим його виявляти?
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23.06.2021 16:37 Відповісти
 
 