В Україні наразі не було жодного випадку інфікування "дельта"-штамом коронавірусу, - МОЗ

Станом на 22 червня 2021 року на території України не було зафіксовано штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Наразі в Україні не було жодного випадку інфікування цим штамом.

Про це РБК-Україна повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 22 червня випадків інфікування та циркуляції на території України штаму "Дельта" (індійський) центром не зафіксовано", - йдеться у заяві ЦГЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо негайно закрити кордон і припинити пасажирське сполучення з РФ, поки там не нормалізується ситуація з COVID-19, - заява "ЄС"

"Дельта"-штам, за словами вчених, збільшує вдвічі ризик госпіталізації після зараження. Однак ризик госпіталізації можна зменшити за допомогою вакцинації будь-яким з існуючих препаратів від COVID-19.