У Києві "замінували" кілька ТРЦ, готелів, а також Центральний і Південний залізничні вокзали (оновлено)

Робота Центрального і Південного залізничних вокзалів Києва тимчасово обмежена через повідомлення про "замінування".

Про це в Telegram повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поїзди курсують за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Столична поліція у Facebook повідомляє, що сьогодні близько 15-ї години на електронну пошту надійшов лист про замінування кількох торгівельно-розважальних центрів, Центрального залізничного вокзалу та декількох готелів.

"На адреси виїхали профільні служби та правоохоронці, які ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових речовин чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян", - йдеться в повідомленні.

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