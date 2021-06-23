Українських уболівальників не пустили на стадіон в Бухаресті з прапором "Крим - це Україна". Кулеба доручив посольству розібратися з ситуацією
У Бухаресті на матч Євро-2020 між збірними України та Австрії 21 червня не пустили вболівальників з українським прапором із написом "Крим - це Україна". У Міністерстві закордонних справ заявили, що вже доручили українському посольству в Бухаресті розібратися в ситуації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нromadske.
Як повідомив у соцмережі Фейсбук користувач на ім'я Дмитро, його друзі при вході на стадіон тримали прапори з написами "Kyiv" і "Crimea is Ukraine".
"Коли поліція помітила прапор із Кримом - набігла купа незрозумілих людей, відтіснили нас в сторону і сфоткали прапор. Сказали, що вхід із цим прапором заборонений, тому що це політика", - каже чоловік.
Потім їм запропонували здати прапор в камеру зберігання, пояснюючи це тим, що Крим - це нібито спірна територія.
"У цей весь кіпіш також вписався український коп із поліції діалогу: говорив румунам, що прапор можна пропускати, але, врешті, поспілкувавшись із ними, прийняв їх позицію і сказав нам, щоб ми не сперечалися, інакше нас не пустять на стадіон", - написав чоловік.
У пресслужбі МЗС України в коментарі виданню уточнили, що вже звернули увагу на інформацію від українських уболівальників.
"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони для з'ясування обставин цієї ситуації", - сказано в повідомленні.
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" сказал нам, чтобы мы не спорили, иначе нас не пустят на стадион"