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Новини
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Українських уболівальників не пустили на стадіон в Бухаресті з прапором "Крим - це Україна". Кулеба доручив посольству розібратися з ситуацією

Українських уболівальників не пустили на стадіон в Бухаресті з прапором

У Бухаресті на матч Євро-2020 між збірними України та Австрії 21 червня не пустили вболівальників з українським прапором із написом "Крим - це Україна". У Міністерстві закордонних справ заявили, що вже доручили українському посольству в Бухаресті розібратися в ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нromadske.

Як повідомив у соцмережі Фейсбук користувач на ім'я Дмитро, його друзі при вході на стадіон тримали прапори з написами "Kyiv" і "Crimea is Ukraine".

"Коли поліція помітила прапор із Кримом - набігла купа незрозумілих людей, відтіснили нас в сторону і сфоткали прапор. Сказали, що вхід із цим прапором заборонений, тому що це політика", - каже чоловік.

Потім їм запропонували здати прапор в камеру зберігання, пояснюючи це тим, що Крим - це нібито спірна територія.

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"У цей весь кіпіш також вписався український коп із поліції діалогу: говорив румунам, що прапор можна пропускати, але, врешті, поспілкувавшись із ними, прийняв їх позицію і сказав нам, щоб ми не сперечалися, інакше нас не пустять на стадіон", - написав чоловік.

У пресслужбі МЗС України в коментарі виданню уточнили, що вже звернули увагу на інформацію від українських уболівальників.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони для з'ясування обставин цієї ситуації", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Бухарест (57) Крим (14138) МЗС (4113) Румунія (1158) прапор (482) футбол (1581) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Цыганский коп решил,шо Крым спорная территория,а украинский говна в рот набрал и боится возразить. Трансильвания - мадьярская территория,Бухарест принадлежит Болгарии.
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23.06.2021 17:15
+8
В следующий раз нужно напомнить румынам что Добруджа- это Болгария, а Трансильвания- это Венгрия (заодно венгры разблокируют нам НАТО), а Банат- это Сербия.
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23.06.2021 17:36
+6
Шо за прикол? Зеленський вже давно обіцяв повернути Крим. Чи знову збрехав?
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23.06.2021 16:28
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23.06.2021 16:26 Відповісти
тобто якщо на прапорі був би контур держави Україна із Кримом як на формі, то проблем би не було?
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23.06.2021 20:36 Відповісти
Шо за прикол? Зеленський вже давно обіцяв повернути Крим. Чи знову збрехав?
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23.06.2021 16:28 Відповісти
Про Крым зеледент четко и ясно всем заявил: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили". Все, очередная победа, всем по айкосику, джунгли ОПы ждут. И он вообще никому и ничего не должен кроме своих родителей (ну и бородатой бабушки конечно).
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23.06.2021 16:49 Відповісти
ну не только зеленский обещал за 10 дней мир установить
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23.06.2021 16:50 Відповісти
Ты о сладкоголосом мальдивском Пецыке, вечно богатеюшем вечночиновнике?
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23.06.2021 17:39 Відповісти
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23.06.2021 18:16 Відповісти
Та вони всі коли йдуть до корита влади обіцяють гори , ондо як Пєця обіцяв за три дні закінчти війну
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23.06.2021 16:51 Відповісти
Не війну а АТО. На війну це тоді ще не дуже схоже було.
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23.06.2021 17:32 Відповісти
Думаю що як раз на АТО то було мало схоже
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23.06.2021 17:37 Відповісти
Ага, навесні 14-го...
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23.06.2021 17:41 Відповісти
Цыганский коп решил,шо Крым спорная территория,а украинский говна в рот набрал и боится возразить. Трансильвания - мадьярская территория,Бухарест принадлежит Болгарии.
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23.06.2021 17:15 Відповісти
Ты читать умеешь?
" сказал нам, чтобы мы не спорили, иначе нас не пустят на стадион"
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23.06.2021 17:18 Відповісти
В следующий раз нужно напомнить румынам что Добруджа- это Болгария, а Трансильвания- это Венгрия (заодно венгры разблокируют нам НАТО), а Банат- это Сербия.
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23.06.2021 17:36 Відповісти
Скоріше всього румуни просто виконують розпорядження спі..арашеної "Газмясом" верхівки УЄФА..
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23.06.2021 18:13 Відповісти
їм просто не треба мордобоя на трибунах. вболівальники народ гарячий швидкого возгорання.
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23.06.2021 20:37 Відповісти
ви просто не знаєте що витворяють румуни на буковині- раджу подивитись ролик Стерненка на ютуб- пьяний піп на буковині погрожував поліції та принижував українців
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23.06.2021 21:50 Відповісти
 
 