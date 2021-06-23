Міноборони України про інцидент із британським есмінцем у Чорному морі: Це серйозне порушення міжнародного права
Міністерство оборони України зараз спільно із союзниками формує офіційну позицію щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі військово-політичним керівництвом України, у взаємодії із союзниками, формується позиція з цього питання. Після завершення консультацій вона буде доведена до громадськості у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.
У ньому також наголошується, що збройний інцидент в українських територіальних водах є порушенням міжнародного права.
"Збройний інцидент у територіальних водах України - серйозне порушення міжнародного права", - наголошують у Міноборони.
Раніше російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.
Зі свого боку в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що в бік есмінця Великої Британії Defender біля берегів окупованого Криму не здійснювалося попереджувальних пострілів з боку РФ.
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Чого вартий їх фейк про боїнг розміром в пару кілометрів. Якщо їх з цією брехнею росіян теж заженуть в кут, то вони ще якийсь фейк зліплять наприклад знімлять нове відео чи викладуть старе.
В 12.06 и 12.08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу.
В 12.19 российский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца.
В 12.23 Defender покинул российские воды." - російська точка зору.