УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11073 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 186 18

Міноборони України про інцидент із британським есмінцем у Чорному морі: Це серйозне порушення міжнародного права

Міноборони України про інцидент із британським есмінцем у Чорному морі: Це серйозне порушення міжнародного права

Міністерство оборони України зараз спільно із союзниками формує офіційну позицію щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі військово-політичним керівництвом України, у взаємодії із союзниками, формується позиція з цього питання. Після завершення консультацій вона буде доведена до громадськості у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії

У ньому також наголошується, що збройний інцидент в українських територіальних водах є порушенням міжнародного права.

"Збройний інцидент у територіальних водах України - серйозне порушення міжнародного права", - наголошують у Міноборони.

Раніше російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

Зі свого боку в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що в бік есмінця Великої Британії Defender біля берегів окупованого Криму не здійснювалося попереджувальних пострілів з боку РФ.

Автор: 

Велика Британія (5569) корабель (1612) Міноборони (7343) росія (65052) Чорне море (1666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Кто отправил британский эсминец на смерть? Снова Порошенко?
показати весь коментар
23.06.2021 16:30
+5
Никто никуда не стрелял, помоеголовые проверяют реакцию, если-бы стрельнули.
показати весь коментар
23.06.2021 16:25
+4
То ДБР порушить справу проти англічан? По аналогу, як порушили проти Порошенко, коли наші катери проходили по наших територіальних водах і міжнародній протоці? Чи на цей раз Косоворотка Голобородкович не давав команди?
показати весь коментар
23.06.2021 16:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никто никуда не стрелял, помоеголовые проверяют реакцию, если-бы стрельнули.
показати весь коментар
23.06.2021 16:25 Відповісти
Стреляли, нехай мимо і не зовсім у той бік, але стріляли.
показати весь коментар
23.06.2021 17:05 Відповісти
боятся что б на Крым массоны рептилоиды ненапали ..
показати весь коментар
23.06.2021 16:25 Відповісти
ани незаметили из-за кривизны моря
показати весь коментар
23.06.2021 16:40 Відповісти
А какая разница: стреляли-не стреляли...
показати весь коментар
23.06.2021 16:28 Відповісти
Понять и простить, это же первое нарушение.
показати весь коментар
23.06.2021 16:29 Відповісти
Кто отправил британский эсминец на смерть? Снова Порошенко?
показати весь коментар
23.06.2021 16:30 Відповісти
Парашники не стреляли по британскому эсминцу, но Воронеж уже напрягся. Это хорошо.
показати весь коментар
23.06.2021 16:31 Відповісти
Британцы заявили, что никто их не обстреливал. Разберитесь в конце концов, что там было и кто брешет. Капец какой то.
показати весь коментар
23.06.2021 16:32 Відповісти
Треба було б вже знати що росіяни завжди брешуть.
Чого вартий їх фейк про боїнг розміром в пару кілометрів. Якщо їх з цією брехнею росіян теж заженуть в кут, то вони ще якийсь фейк зліплять наприклад знімлять нове відео чи викладуть старе.
показати весь коментар
23.06.2021 16:36 Відповісти
"В 11.52 британский эсминец Defender пересек российскую границу и на 3 км вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Он был предупреждён о применении оружия в случае нарушения границы, но не отреагировал.

В 12.06 и 12.08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу.

В 12.19 российский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца.

В 12.23 Defender покинул российские воды." - російська точка зору.
показати весь коментар
23.06.2021 16:40 Відповісти
і що не будуть навіть шукати хто дав наказ есмінцю провокувати кацапів ? з катерами не так було , винного, 100% прокурори знайшли швидко ! що там до речі з кримінальною справою ?
показати весь коментар
23.06.2021 16:34 Відповісти
Что делает враг в наших территориальных водах?
показати весь коментар
23.06.2021 16:38 Відповісти
А слабо было визжать дави дави его и стрельнуть по британцам очко жим жим . Или они могут только по украинским кораблям стрелять
показати весь коментар
23.06.2021 16:53 Відповісти
То ДБР порушить справу проти англічан? По аналогу, як порушили проти Порошенко, коли наші катери проходили по наших територіальних водах і міжнародній протоці? Чи на цей раз Косоворотка Голобородкович не давав команди?
показати весь коментар
23.06.2021 16:57 Відповісти
Ставлю на то,шо кацапы не стреляли - сцыкотно. Вызвали они военного атташе - да он вам,собакам, фак покажет и будет прав.
показати весь коментар
23.06.2021 17:19 Відповісти
оккупанты-********* совсем уже охренели, сраные кацапсины.
показати весь коментар
23.06.2021 17:27 Відповісти
 
 