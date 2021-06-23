Міноборони України про інцидент із британським есмінцем у Чорному морі: Це серйозне порушення міжнародного права

Міністерство оборони України зараз спільно із союзниками формує офіційну позицію щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі військово-політичним керівництвом України, у взаємодії із союзниками, формується позиція з цього питання. Після завершення консультацій вона буде доведена до громадськості у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

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У ньому також наголошується, що збройний інцидент в українських територіальних водах є порушенням міжнародного права.

"Збройний інцидент у територіальних водах України - серйозне порушення міжнародного права", - наголошують у Міноборони.

Раніше російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.

Зі свого боку в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що в бік есмінця Великої Британії Defender біля берегів окупованого Криму не здійснювалося попереджувальних пострілів з боку РФ.